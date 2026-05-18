La búsqueda europea de la soberanía estratégica

Durante casi ocho décadas, la arquitectura de seguridad militar de Europa descansó sobre un acuerdo geopolítico sencillo: Estados Unidos garantizaría la defensa del continente a través de la OTAN, mientras los Estados europeos se concentraban en la integración económica, los sistemas de bienestar y la estabilidad política interna. El modelo sobrevivió a la Guerra Fría, al colapso de la Unión Soviética, a las guerras de los Balcanes e incluso a las desastrosas intervenciones en Irak y Afganistán.

Hoy, sin embargo, ese modelo comienza a resquebrajarse.

En toda Europa, los líderes políticos hablan cada vez más de “autonomía estratégica”, “soberanía europea” y “capacidades de defensa independientes”. El presidente francés, Emmanuel Macron, se ha convertido en el principal defensor de reducir la dependencia europea de Washington, mientras que el primer ministro británico, Keir Starmer, aunque sigue respaldando públicamente a la OTAN, también ha pedido que Europa desarrolle una mayor autosuficiencia militar e industrial.

Detrás de este lenguaje diplomático se esconde un temor creciente compartido por muchos estrategas europeos: Estados Unidos podría dejar de ver a Europa como un aliado estratégico y comenzar a considerarla una carga, un competidor o incluso un obstáculo para los intereses geopolíticos de Washington.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca aceleró drásticamente esas inquietudes. Trump ha cuestionado en repetidas ocasiones los compromisos de la OTAN, amenazado con imponer aranceles a las economías europeas, atacado retóricamente a las instituciones europeas y presionado a los aliados para que aumenten radicalmente su gasto militar.

Para muchos europeos, la pregunta ya no es teórica: ¿qué ocurrirá si Washington deja de ser el garante de la seguridad europea? La visión de Macron: Europa como potencia militar Macron lleva años defendiendo la idea de que Europa debe convertirse en un actor geopolítico soberano y no seguir siendo un protectorado militar de Estados Unidos. Su concepto de “autonomía estratégica” fue recibido inicialmente con escepticismo, especialmente en Europa del Este, donde numerosos gobiernos siguen considerando el poder militar estadounidense como el principal escudo frente a Rusia.

Pero el contexto geopolítico ha cambiado.

En discursos recientes, Macron ha afirmado abiertamente que Europa necesita “capacidades de defensa autónomas para los europeos”. También ha instado a los gobiernos europeos a sustituir sistemas de armas estadounidenses, como los cazas F-35 y los misiles Patriot, por alternativas europeas como el Rafale francés o el sistema SAMP/T.

Las implicaciones son enormes.

La dependencia militar no se limita a la compra de armamento. Genera dependencia tecnológica, dependencia logística, dependencia en inteligencia militar y, en última instancia, dependencia política. Un continente cuyos cazas necesitan actualizaciones de software estadounidenses o cuyos sistemas antimisiles dependen de cadenas de suministro norteamericanas jamás podrá actuar con verdadera independencia estratégica.

Macron comprende perfectamente esta lógica.

Su pensamiento sigue la tradición gaullista clásica: Europa no puede reclamar soberanía mientras subcontrata sus decisiones fundamentales de seguridad a otra potencia.

Ese debate, que durante años estuvo limitado a los círculos estratégicos franceses, comienza ahora a extenderse por todo el continente. El giro británico tras el Brexit Paradójicamente, incluso el Reino Unido posterior al Brexit empieza a acercarse nuevamente a la integración defensiva europea.

Starmer ha defendido una “ambiciosa asociación de seguridad” con la Unión Europea y ha insistido en que Europa debe reducir su “excesiva dependencia” de las garantías de seguridad estadounidenses.

Esto refleja un cambio estratégico profundo en Londres.

Durante décadas, el Reino Unido actuó como el aliado más cercano de Washington dentro de Europa, funcionando muchas veces como puente entre los intereses estadounidenses y europeos. Sin embargo, cada vez más responsables políticos británicos reconocen que Estados Unidos está desplazando su atención geopolítica hacia China y la región Indo-Pacífica, dejando a Europa en una posición vulnerable.

La guerra en Ucrania intensificó esta percepción. Los gobiernos europeos descubrieron que sus industrias militares carecen de la capacidad necesaria para producir suficiente artillería, misiles, drones y sistemas antiaéreos sin un apoyo masivo de Estados Unidos.

El resultado ha sido un despertar incómodo: Europa posee una fuerza económica comparable a la estadounidense, pero carece de la infraestructura militar y de la cohesión política necesarias para defenderse de manera independiente. La doctrina Trump: fragmentar Europa para controlarla Oficialmente, Washington sigue afirmando que respalda la unidad europea y la solidaridad dentro de la OTAN.

Extraoficialmente, sin embargo, muchos analistas europeos empiezan a sospechar que la política estadounidense busca exactamente lo contrario: una Europa fragmentada y militarmente dependiente de Estados Unidos.

Históricamente, Washington se ha opuesto en numerosas ocasiones al surgimiento de potencias regionales plenamente autónomas capaces de desafiar la influencia estadounidense, ya fuera en América Latina, Oriente Medio o Asia.

Europa podría estar entrando ahora en esa categoría.

La retórica de Trump ha debilitado repetidamente las instituciones europeas. Sus aliados han mostrado apoyo abierto a movimientos nacionalistas y euroescépticos en distintos países del continente. Al mismo tiempo, su administración presenta cada vez más a Europa como económicamente oportunista, militarmente débil e ideológicamente hostil al conservadurismo estadounidense.

Además, la presión de Washington para aumentar el gasto militar europeo crea una paradoja evidente: Europa es alentada a gastar más en defensa, pero gran parte de ese dinero termina fluyendo hacia la industria militar estadounidense.

La dependencia, por tanto, no disminuye; se profundiza. La guerra en las sombras: crimen organizado y desestabilización estratégica Mucho más polémico —y considerablemente más oscuro— es el creciente debate entre ciertos expertos europeos sobre el uso del crimen organizado y del narcotráfico como instrumentos de influencia geopolítica.

Europa atraviesa actualmente una crisis sin precedentes relacionada con el narcotráfico.

Según distintas agencias de seguridad europeas, solo una pequeña parte de las drogas que llegan al continente es interceptada. Enormes cantidades de cocaína ingresan cada año a través de puertos como Róterdam, Amberes, Hamburgo, Algeciras o Marsella. Las organizaciones criminales latinoamericanas han penetrado profundamente en las redes logísticas, compañías de transporte, sistemas financieros y bandas urbanas europeas.

La magnitud del fenómeno es gigantesca.

El mercado europeo de cocaína es hoy uno de los más lucrativos del mundo. Las ganancias del crimen organizado alimentan la corrupción, la violencia, el lavado de dinero y la desestabilización política en numerosos países europeos.

Oficialmente, el problema se aborda como una cuestión criminal.

Sin embargo, cada vez más críticos sostienen que el narcotráfico no puede separarse completamente de la geopolítica ni de las operaciones de inteligencia.

La historia ofrece precedentes incómodos.

Durante la Guerra Fría, agencias de inteligencia estadounidenses fueron acusadas repetidamente de tolerar o facilitar redes de narcotráfico cuando estas servían a objetivos estratégicos. El escándalo Irán-Contra reveló operaciones encubiertas vinculadas a redes de tráfico de drogas relacionadas con fuerzas anticomunistas en América Central. Acusaciones similares aparecieron posteriormente en Afganistán durante la ocupación soviética, cuando la producción de opio creció de forma explosiva bajo estructuras de poder dominadas por señores de la guerra respaldados por actores extranjeros.

No todas esas acusaciones fueron demostradas plenamente. Sin embargo, el patrón general resulta difícil de ignorar: los servicios de inteligencia suelen cooperar con redes criminales cuando consideran que ello beneficia sus objetivos geopolíticos.

La vulnerabilidad europea frente al crimen organizado tiene, por tanto, implicaciones estratégicas mucho más profundas que una simple cuestión policial.

Si las redes criminales son capaces de corromper puertos, infiltrar sistemas financieros, intimidar periodistas, influir en gobiernos locales y desestabilizar grandes ciudades, entonces pueden convertirse en herramientas capaces de debilitar la propia soberanía estatal.

Y en una época marcada por crecientes tensiones transatlánticas, algunos observadores europeos temen cada vez más que la inestabilidad organizada pueda transformarse en un instrumento de presión política. Las debilidades internas de Europa Sin embargo, la crisis europea no puede atribuirse únicamente a Washington.

El continente también sufre profundas debilidades estructurales creadas por sus propias decisiones. La defensa europea sigue fragmentada entre decenas de sistemas de adquisición militar, estructuras de mando, doctrinas y marcos industriales distintos. La Unión Europea posee un enorme poder económico, pero carece de mecanismos unificados de decisión militar.

Incluso hoy, Europa depende ampliamente de la inteligencia satelital estadounidense, de las capacidades de transporte estratégico norteamericanas, de los sistemas antimisiles de EE.UU. y de la coordinación logística proporcionada por Washington.

La contradicción es evidente: Europa aspira a la autonomía mientras permanece profundamente integrada dentro de una arquitectura de seguridad diseñada y dominada por Estados Unidos. La opinión pública europea también está dividida.

Los gobiernos de Europa del Este siguen considerando a Estados Unidos indispensable frente a Rusia. Francia impulsa la independencia estratégica. Alemania oscila entre la cautela económica y el rearme militar. El sur de Europa está más preocupado por la migración, la energía y el estancamiento económico que por la competencia entre grandes potencias.

Estas divisiones hacen extremadamente difícil construir un sistema de defensa europeo verdaderamente independiente. El campo de batalla económico La confrontación emergente no es únicamente militar.

También es industrial, financiera, tecnológica e informativa.

Cada vez más funcionarios europeos temen que Estados Unidos utilice coerción económica —sanciones, regulaciones extraterritoriales, presión comercial, restricciones tecnológicas y dominio financiero— para mantener su influencia geopolítica sobre sus propios aliados.

La dependencia europea de la infraestructura digital estadounidense resulta especialmente significativa.

La computación en la nube, las plataformas de inteligencia, los sistemas de pago, las redes sociales, los semiconductores y gran parte de la arquitectura de ciberseguridad siguen dominados por corporaciones estadounidenses estrechamente vinculadas a los intereses estratégicos de Washington.

No puede existir soberanía militar sin soberanía tecnológica.

Por eso Macron insiste en que la “soberanía estratégica” europea no se limita a tanques y misiles. También incluye inteligencia artificial, independencia energética, defensa cibernética, capacidades espaciales y política industrial. ¿Hacia una Unión Europea de Defensa? La idea de un ejército europeo sigue siendo políticamente controvertida.

Incluso sus partidarios reconocen que construir una fuerza militar continental unificada podría requerir décadas.

Por ello, las propuestas más realistas se centran en una integración gradual: -Programas conjuntos de adquisición militar -Sistemas comunes de defensa antimisiles -Estructuras compartidas de inteligencia -Comandos cibernéticos coordinados -Redes integradas de drones y satélites -Una disuasión nuclear europea basada en Francia -Fuerzas de reacción rápida independientes de la estructura de mando de la OTAN

Macron ya ha insinuado que la disuasión nuclear francesa podría servir algún día como garantía de seguridad para el conjunto de Europa.

Hace apenas una década, semejantes propuestas habrían parecido impensables.

Hoy forman parte del debate estratégico dominante. ¿El inicio de una nueva Guerra Fría? Europa y Estados Unidos no son enemigos. Sus economías, ejércitos y sistemas políticos siguen profundamente interconectados.

Pero las alianzas no son eternas.

La relación transatlántica empieza a parecerse cada vez más a una asociación marcada por la desconfianza estratégica.

Washington teme perder influencia sobre Europa. Europa teme el abandono, la manipulación y la dependencia.

Esto todavía no constituye una nueva Guerra Fría en el sentido clásico. No existen bloques ideológicos opuestos ni una confrontación nuclear comparable a la del siglo XX.

Sin embargo, las señales de divergencia geopolítica son cada vez más visibles.

Las disputas comerciales aumentan. Las tensiones de inteligencia se intensifican. Las prioridades estratégicas divergen. Las acusaciones de interferencia política se multiplican. Las industrias militares compiten agresivamente entre sí. Y los líderes europeos hablan abiertamente de prepararse para un futuro en el que la protección estadounidense ya no esté garantizada.

Por primera vez desde 1945, Europa contempla seriamente la posibilidad de que su seguridad futura no dependa de Estados Unidos.

Esa sola idea lo cambia todo.

El viejo orden atlántico se construyó sobre la confianza en la permanencia del poder estadounidense.

Cuando esa confianza comienza a debilitarse, Europa inevitablemente empieza a buscar alternativas.

Y esa búsqueda podría redefinir el equilibrio de poder en Occidente durante las próximas décadas.