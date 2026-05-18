El emperador está desnudo y los dineros

Invito a que exista un debate nacional, con sosiego/tranquilidad, con razones y datos, en la prensa y en la sociedad, llamando a expertos, para resolver la financiación de los partidos.

Creo que vivimos y existimos en una especie de “hipocresía política” en la cual están y estamos todos. Quizás, en las grandes capitales de España no sea obvio y evidente, pero en las ciudades medianas y pequeñas repartidas por toda la geografía ibérica es obvio lo siguiente. Digamos en un pueblo de diez mil habitantes, que existen sedes de varios partidos o formaciones políticas y sindicales. Todo el mundo sabe, que con unos cientos de socios, si es que llegan de cada partido, y, si es que pagan sus cuotas cada mes, cuándo las pagan y si pagan todos.

Con esa cantidad de entradas dinerarias, no pueden pagar el teléfono. Todo el mundo percibe esta realidad. No pueden mantener los gastos. Y, todo el mundo que observa un poco y piensa un poco y reflexiona un poco y analiza un poco lo sabe. Que las contribuciones que el Estado ofrece y da a las formaciones políticas y sindicales según la ley y la legalidad vigente. Que son diversas y de distinto tipo, pues con ellas se pueden resolver muchos aspectos pero no todos. Es decir, hasta dónde sé. La calle sabe, que no es posible mantener toda la organización estructural de la formación política y sindical con los medios que se disponen. La democracia cuesta dinero mantenerla, la no-democracia aún más –lo digo por si alguien piensa mal de este escribiente…-.

Y, esto es una realidad desde la Transición a la democracia, o la Democracia en la transición. Todo el mundo lo sabe y lo conoce. Qué formaciones políticas utilicen otros modos o medios para poder pagar todos los gastos y todas las estructuras mínimas que permiten que los partidos y sindicatos sigan funcionando esto es la cuestión, si son medios legales nadie se puede negar. Pero se olvidan los lustros que los partidos tenían que pagar seguridad privada a parte de sus afiliados, entre otros temas. Con lo cual, los gastos se elevaban. Esta es la realidad. Todo el mundo lo sabe, pero como en el cuento, “nadie quiere decir que el emperador está desnudo”.

No sé, no sé cual es el límite de la realidad y cual es la escena en la cual, se pisa y no se pisa la legalidad, o se tiene un pie en la legalidad y otro pie en la semilegalidad o en el vació de la legalidad o semejante. Desconozco esas cuestiones. Ni siquiera quiero pronunciarme. No voy a justificar nada y a nadie –siempre he creído que la legalidad es el estado de la moralidad, al menos de una parte de la moralidad, quizás por influencia de Pablo de Tarso y de Hegel-. Pero claro está. Si esto lo saben todas las formaciones políticas de este país y sociedad, tanto las nacionales y las regionales. La cuestión es preguntarse porqué si todo el mundo conoce esta realidad, después todo el mundo utiliza esta arma, diciendo que “el emperador no está desnudo, sino que está vestido…”.

Llevamos años, lustros y décadas con esta realidad. Sabiendo que las organizaciones políticas no tienen suficientes entradas dinerarias con las afiliaciones y con todo el resto de sistemas legales de financiación, especialmente por el Estado, donaciones legales, etc. Y, por otro lado, blandiendo una espada y una desnudez en la cual, parece ser que todos han jugado alguna vez a ese juego… Por tanto, no entiendo nada, no comprendo nada. Uno, llega a la conclusión que la “hipocresía política de unos y de otros puede llegar a cimas muy altas”. ¿O, que si un grupo, rompe digamos el pacto de no agresión en este tema, y, utiliza este instrumento yendo contra el otro adversario? ¿Pues el otro se ve obligado a utilizar el mismo instrumento contra el primero..?

Llevamos estas semanas con estas declaraciones, digamos, de vez en cuando cada dos o tres años, surge algún maremoto o seísmo en esta realidad o con esta temática, cambian las circunstancias, pero lo común es siempre lo mismo. El problema de la financiación de las formaciones políticas… ¿Habría que plantearse si de verdad, se quiere resolver esta cuestión, una ley política que financie con más cantidad de dinero a las formaciones políticas? ¿Sería esta la solución…? ¿De este modo, no tendrían déficits de entradas y salidas de dinero…? ¿Pero continuarían siempre necesitando más, porque al tener más cantidad de dinero lo emplearían en más cantidad de propaganda y otras medidas, con lo cual siempre estaríamos en una situación de déficit…?

¿Pregunto y me pregunto, siempre hemos querido ser como los europeos, me cuestiono que hacen los partidos europeos para resolver esta cuestión…? ¿Si es mejor la organización en esto, porque no ponemos soluciones… copiamos las respuestas de ellos…? ¿Claro está también habría que estudiar que la carrera laboral y profesional de entrada y de ascenso fuese legal y moral y con la legalidad vigente en espíritu y en la letra… porque este es un capítulo que apenas se roza, y, que está también en relación en algunos aspectos con esta cuestión y tema…?

Estamos en estas semanas con esta cuestión. Las informaciones, las noticias, las declaraciones, los juicios. Los unos y los otros. Los medios de comunicación informando y posicionándose en una postura o en otra… ¡Pero quién dice y expresa, con respeto, sin ánimo de polémica que el emperador está desnudo…!

¡Créanme ser articulista de opinión, no es una cosa demasiado alegre, dicen que en España ahora somos entre siete y diez mil, además como este escribano ni recibe un dinar o dólar o euro… por esta función…! ¡Por tanto, al menos este escribiente no necesita, ni desea polémicas, sino que sus textos sirvan para la reflexión, porque eso es un artículo, no es un soneto con un violín, parafraseando a Umbral, sino un artículo es un espejo dónde se invita a que los demás se miren, y, se hagan preguntas…! ¡Paz y bien…!