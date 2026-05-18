Estudiantes del MBA de ESIE participan en un torneo de pádel que refuerza los vínculos académicos

Las escuelas de negocios han comenzado a integrar actividades complementarias que amplían la experiencia formativa más allá del aula. Este tipo de iniciativas permite generar espacios de interacción entre alumnos, favoreciendo la creación de vínculos y el desarrollo de habilidades aplicadas en entornos distintos al académico. En este marco, el MBA de ESIE ha incorporado un torneo de pádel como parte de su dinámica formativa, reuniendo a estudiantes en una actividad que combina deporte y participación.

La European School of International Education (ESIE), a través de su programa MBA, ha desarrollado esta propuesta con el objetivo de fomentar la relación entre alumnos y consolidar espacios de encuentro dentro de su comunidad educativa.

Una iniciativa impulsada por el alumnado del MBA El torneo de pádel, celebrado en abril, ha sido promovido por uno de sus alumnos. La iniciativa ha contado con la participación de estudiantes del programa, que se han reunido en un entorno distendido con un componente competitivo.

El desarrollo de los partidos ha permitido a los participantes interactuar en un contexto diferente al habitual, facilitando la colaboración y el intercambio entre perfiles diversos. La dinámica del torneo ha incorporado elementos propios de la práctica deportiva, como la coordinación en equipo, la adaptación a situaciones cambiantes y la toma de decisiones en tiempos reducidos.

Este tipo de actividades se integran dentro de una experiencia formativa que no se limita a los contenidos académicos, sino que también contempla la participación activa del alumnado en la organización y desarrollo de iniciativas. La implicación directa de los estudiantes en propuestas como esta contribuye a reforzar su vinculación con el programa MBA y con la institución.

Interacción y comunidad dentro de la formación La celebración del torneo refleja una línea de trabajo orientada a facilitar la conexión entre alumnos dentro del MBA de ESIE. Estas iniciativas generan espacios en los que es posible establecer relaciones entre estudiantes con trayectorias profesionales distintas, favoreciendo el intercambio de experiencias.

La participación en actividades deportivas permite trasladar al ámbito práctico competencias relacionadas con la colaboración, la comunicación y la gestión de situaciones dinámicas. Estas habilidades forman parte del desarrollo profesional y encuentran en este tipo de entornos una vía complementaria de aplicación.

Además, la interacción fuera del aula contribuye a consolidar una red de contactos entre los alumnos, que puede tener continuidad en el ámbito académico y profesional. La generación de estos vínculos se integra dentro de la experiencia formativa del MBA, ampliando las posibilidades de relación entre los participantes.

La European School of International Education (ESIE) incorpora así el MBA como un programa que combina formación académica y actividades complementarias, integrando iniciativas como este torneo de pádel dentro de su propuesta orientada a la interacción entre estudiantes y al desarrollo de competencias en distintos entornos.

