​Soltar sin cobrar: la lógica del don

El artículo anterior describía la trampa del perdón condicionado —el “yo perdono, pero si…”. Este va un paso más allá. Porque una vez que se entiende que el perdón no puede depender del otro, aparece una pregunta más profunda: ¿desde dónde se hace ese acto? ¿Qué lógica lo sostiene?

La respuesta incomoda un poco. Y conviene decirla sin rodeos.

Antes del perdón gratuito, la lógica interna es: soltaré cuando. Cuando cambie, cuando reconozca, cuando repare, cuando el tiempo haya pasado lo suficiente, cuando la emoción lo permita. Hay siempre una condición en el horizonte, implícita o explícita.

Después del giro, la lógica cambia a algo más simple y más exigente: suelto porque no quiero seguir atado. No cuando. Ahora. Sin condiciones externas que cumplir. Sin esperar a que algo ocurra fuera para que algo pueda ocurrir dentro.

Ese giro no es fácil. Va contra una intuición muy profunda: la de que la justicia debe equilibrarse, que dar exige recibir, que soltar sin cobrar es una pérdida. Y en cierto sentido lo es. El perdón gratuito asume una injusticia —la de soltar sin compensación— para liberarse de otra mayor: la de seguir atado a quien te hizo daño sin que eso cambie nada en su vida.

Visto así, la gratuidad no es generosidad irracional. Es la decisión más racional posible dentro de una situación en que la justicia perfecta no está disponible.

Pero hay algo más. Y aquí es donde el análisis psicológico se queda corto.

Perdonar sin condiciones no es solo una estrategia de liberación personal. No es solo “lo hago por mí, no por el otro”. Esa formulación es verdadera y útil, pero no llega al fondo.

En su raíz más honda, el perdón gratuito es un acto que participa de una lógica distinta a la del intercambio. La lógica del don.

Dar sin exigir retorno. Soltar sin exigir compensación. No porque uno no lo necesite, sino porque hay algo en esa renuncia que trasciende el cálculo. Algo que las tradiciones contemplativas y espirituales de todas las culturas han reconocido desde siempre, aunque con nombres distintos.

Las tradiciones contemplativas orientales hablan de soltar el yo que se aferra. El estoicismo habla de alinearse con el orden de las cosas, de no condicionar la propia paz a lo que está fuera del control de uno. La fenomenología moderna habla de apertura a lo que excede la intencionalidad del sujeto. La tradición cristiana habla de gracia: la posibilidad de hacer lo que por las propias fuerzas no se puede hacer.

Los nombres difieren. Pero la experiencia que describen tiene una estructura reconocible: hay algo en el perdón profundo que no se produce desde dentro como se produce una decisión, sino que se recibe. Que ocurre en uno más que por uno. Que el trabajo previo lo hizo posible, pero no lo causó por sí solo.

Negarlo por completo —por prudencia intelectual, por miedo a sonar ingenuo, por rechazo a cualquier vocabulario que suene a religioso— empobrece el fenómeno. Y deja a quien lo ha vivido sin palabras para algo que ocurrió de verdad.

Hay una imagen que lleva siglos diciéndolo mejor que cualquier argumento.

Rembrandt pintó el regreso del hijo pródigo al final de su vida, cuando él mismo había recorrido su propio camino de pérdida y conversión. En el cuadro, el hijo aparece arrodillado ante el padre: demacrado, con las vestiduras destrozadas, descalzo y con las plantas llagadas del viaje. Todo él reducido a lo mínimo, como si volviera a nacer.

Y el padre lo abraza con dos manos que no son iguales. Una es una mano de hombre: fuerte, con los tendones tensos, que aprieta al hijo contra su pecho con una firmeza que no suelta. La otra es delicada, suave, casi femenina: una mano que acaricia más que sujeta. Rembrandt pintó en ese abrazo algo que la teología describe con dificultad: que Dios es padre y madre al mismo tiempo. Fuerza y ternura. Las dos cosas a la vez, sobre el mismo hijo que vuelve roto.

Lo que el cuadro muestra no es un perdón negociado ni merecido. Es un perdón que ya estaba dado antes de que el hijo llegara. El padre no examina el arrepentimiento, no verifica la autenticidad de la contrición, no pone condiciones. Abraza. Y en ese abrazo hay algo que excede la lógica humana del mérito: la convicción de que la persona vale más que sus actos, que lo que fue puede no ser lo último, que hay algo en el ser humano que ningún error cancela definitivamente.

Perdonar sin condiciones no produce la sensación de haber ganado algo. Produce algo más silencioso: la ausencia de lo que pesaba.

Y esa ausencia, al principio, puede incluso desconcertar. Uno espera sentir más. Pero es precisamente esa sobriedad la señal de que algo real ha ocurrido.

Lo que se pierde es la dependencia.

Lo que se gana es el presente.

No como intercambio. No como recompensa. Sino como consecuencia natural de haber soltado lo que impedía estar en él.

Los pañuelos en el manzano no eran un premio al mérito del hijo. Eran la expresión de algo que ya estaba dado antes de que él lo mereciera. Esa es la lógica del don: no espera a que el otro sea suficientemente bueno para recibirlo.

Lo adelanta.

