Andalucía ha dejado atrás años de estancamiento para convertirse en una tierra de crecimiento, empleo y confianza. Ese es el mensaje que el Partido Popular andaluz quiere trasladar a los ciudadanos de cara a una nueva legislatura liderada por Juan Manuel Moreno: una comunidad que baja impuestos, genera oportunidades y protege a las familias trabajadoras.

El proyecto político del PP andaluz gira en torno a varios ejes clave: vivienda, empleo, servicios públicos, apoyo a jóvenes y estabilidad institucional.

El discurso insiste en que Andalucía necesita “soluciones reales” frente a las “promesas imposibles”, defendiendo un modelo basado en moderación, seguridad jurídica y crecimiento económico.

El objetivo es dejar de pagar por todo, algo impuesto por el “gobierno” socialcomunista

La sensación de que “se paga por todo” se ha convertido en uno de los grandes malestares de la sociedad actual. Se pagan impuestos al trabajar, al consumir, al comprar una vivienda, al heredar, al ahorrar, al circular por carretera e incluso al fallecer, cuando los herederos deben afrontar trámites, tasas y tributos vinculados a sucesiones. Para muchos ciudadanos, la presión fiscal ya no se percibe como un mecanismo de solidaridad colectiva, sino como una carga permanente que acompaña todas las etapas de la vida.

Ese malestar explica en parte el auge de los discursos políticos que prometen rebajas fiscales y simplificación administrativa. La vivienda se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles: comprar una casa implica asumir IVA o ITP, AJD, notaría, registro y otros gastos que pueden elevar considerablemente el coste final. Algo similar ocurre con las herencias, donde muchas familias consideran injusto volver a tributar por bienes que ya pagaron impuestos en vida.

Los defensores de bajar impuestos sostienen que el ciudadano necesita recuperar capacidad económica y autonomía, especialmente en contextos de inflación, salarios ajustados y encarecimiento del coste de vida. Además, argumentan que una menor presión tributaria puede estimular el consumo, la inversión y el crecimiento económico.

Frente a ello, otros sectores recuerdan que los impuestos financian sanidad, educación, dependencia, infraestructuras o pensiones, y advierten de que reducir ingresos públicos puede deteriorar servicios esenciales si no existe suficiente crecimiento económico que compense la pérdida de recaudación. En el fondo, el debate no es solo económico, sino también político y moral: cuánto debe aportar cada ciudadano, qué servicios debe garantizar el Estado y hasta dónde puede llegar la carga fiscal sin generar sensación de abuso o agotamiento social.

Debate sobre sanidad pública

El debate sobre la financiación de la sanidad pública en España se ha intensificado por varios factores: envejecimiento de la población, aumento de enfermedades crónicas, presión migratoria, turismo sanitario, falta de profesionales y un uso cada vez más elevado de los servicios médicos. Muchas personas perciben que el sistema está tensionado y que los recursos no alcanzan para responder con rapidez y calidad a toda la demanda.

Quienes defienden aumentar la aportación económica al sistema sanitario sostienen que mantener una sanidad universal y de calidad exige más financiación. Argumentan que las listas de espera, la saturación de urgencias y la escasez de médicos reflejan un desequilibrio entre recursos y necesidades reales. Desde esa perspectiva, consideran necesario abrir un debate sobre copagos, prioridades asistenciales o una mejor planificación del acceso al sistema.

Al mismo tiempo, existe otra posición que recuerda que España ya financia la sanidad a través de impuestos generales y que el problema principal no es únicamente el volumen de población atendida, sino también la gestión, la distribución territorial de recursos y la falta de inversión sostenida durante años, en Andalucía los sucesivos gobiernos socialistas dejaron la sanidad en pésimas condiciones y ahora un punto esencial de los mítines del socialcomunismo es que hay problemas. Pero no se puede arreglar todo lo que otros estropearon antes en un breve lapso de tiempo. Hay que seguir trabajando y evitando que los profesionales se vayan a trabajar fuera de España buscando mejores salarios.

También se subraya que la atención sanitaria universal forma parte de los principios básicos del Estado social recogidos en la legislación española.

En cuanto a la atención a extranjeros, la normativa española distingue entre residentes legales, trabajadores cotizantes, personas desplazadas, menores, urgencias y situaciones de vulnerabilidad.

El llamado “turismo sanitario” existe, esta misma autora ha sido testigo de ello, hay portugueses que los fines de semana vienen a España a ser atendidos en urgencias porque dicen que aquí esperan pero tienen todo en un día. ¡¡Toma ya¡¡. Pero distintos estudios,-y con esto pasa lo mismo que con la historia, que se amarillea-, que indican que no es el principal factor del deterioro del sistema sino que el mayor peso del gasto sanitario sigue estando relacionado con el envejecimiento y el aumento de la demanda asistencial interna. Sin tener en cuenta varias cuestiones.

Si tomamos un punto de referencia, por ejemplo, el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, veremos que no existen datos públicos diarios que indiquen cuántos inmigrantes son atendidos específicamente en este hospital universitario de Sevilla. El sistema sanitario andaluz no suele publicar estadísticas desglosadas por nacionalidad o situación migratoria en tiempo real para cada hospital. Lo que sí se conoce es que el Hospital Macarena atiende a una población de referencia de más de 485.000 usuarios y realiza más de un millón de consultas médicas al año, además de unas 230.000 urgencias anuales.

Dentro de esa actividad sanitaria se incluyen ciudadanos españoles, residentes extranjeros, turistas, trabajadores desplazados y personas en situación vulnerable. Es decir, solo uno de cada cinco ha contribuido a este sistema andaluz concretamente.

Sevilla, como gran ciudad andaluza, tiene una población extranjera significativa, por lo que es lógico que una gran parte de los pacientes sean inmigrantes o extranjeros. Afirmar una cifra concreta diaria sin datos oficiales sería especular, pero expresado así, nos damos cuenta de lo que pasa.

Además, hay que distinguir entre varios perfiles: -inmigrantes con residencia legal y tarjeta sanitaria; -trabajadores que cotizan; -ciudadanos europeos con cobertura comunitaria; -turistas; -personas sin regularizar atendidas por urgencias o situaciones especiales.

La legislación española garantiza la atención sanitaria urgente y la asistencia básica (por eso hay siempre tanta gente en urgencias y por eso siempre se están no menos de cuatro horas allí, de forma que quien está realmente enfermo, pretende por todos los medios, que lo lleven a urgencias) en determinados supuestos, especialmente para menores, embarazadas y emergencias.

Por ejemplo, Hospital Universitario Virgen Macarena ha desarrollado programas específicos para colectivos vulnerables y atención intercultural, incluyendo casos relacionados con mutilación genital femenina en mujeres migrantes.

También existen testimonios de extranjeros atendidos en urgencias del Macarena sin grandes trabas administrativas, especialmente en situaciones urgentes.

El debate político surge porque algunas personas consideran que la presión asistencial ha aumentado y que los recursos son limitados, mientras otras recuerdan que una parte de los inmigrantes también trabajan, cotizan y sostienen económicamente el sistema público.

El verdadero reto parece centrarse en cómo garantizar sostenibilidad sin romper el acceso universal: más profesionales, mejor gestión, coordinación entre comunidades autónomas, digitalización y financiación suficiente son algunas de las propuestas que aparecen con más frecuencia en el debate público.

Publicidad de estadísticas

Algunas comunidades autónomas y organismos estatales sí publican datos parciales sobre población extranjera atendida o usuaria del sistema sanitario, aunque normalmente no ofrecen cifras diarias hospital por hospital. Los hospitales suelen evitar publicar datos diarios por nacionalidad para proteger privacidad y evitar interpretaciones erróneas.

El problema principal que reflejan muchos informes sanitarios españoles no parece vincularse únicamente a la inmigración, sino también al envejecimiento de la población (que ha estado toda la vida laboral pagando impuestos); falta de médicos y personal sanitario (muchos huyen literalmente al extranjero para ofrecer allí sus servicios a mayor salario y consideración, pero ellos han estudiado aquí, se han beneficiado de lo que España les ofreció, ahora deberían seguir en España para ejercer la carrera que les facilitó España); aumento de enfermedades crónicas (a verésto cómo se demuestra, el covid hizo mucho, no le echemos la culpa a que la gente vive más, eso es lo lógico, lo que la civilización debería haber conquistado ya); listas de espera (pocos profesionales suponen mayor carga para los que quedan); saturación de urgencias (servicio que debería ser urgente, más de cuatro horas no es tratar una urgencia, un paciente urgente puede morir en el intermedio); problemas de gestión y financiación (si los problemas sanitarios que se heredan son gordos, quien gestiona ahora, como no tiene vara mágica y es una persona normal, que nadie espere milagros ni diga que la culpa es suya, estos temas vienen muy de lejos y parece que ahora, aunque la contra diga lo contrario, vamos mejorando).

Vivienda: facilitar el acceso a jóvenes y familias

Uno de los grandes pilares del programa popular es la vivienda. El PP promete ampliar los beneficios fiscales para la compra de vivienda habitual, especialmente para jóvenes y clases medias, adaptando los límites actuales al encarecimiento del mercado inmobiliario. Entre las propuestas figura elevar el precio máximo para aplicar tipos reducidos en transmisiones patrimoniales hasta alrededor de 200.000 euros.

El objetivo es claro: facilitar el acceso a una vivienda a más de 200.000 andaluces mediante menos impuestos, más suelo disponible y más construcción de vivienda protegida. El programa contempla impulsar 20.000 nuevas viviendas protegidas dentro del Plan Vive Andalucía.

Además, el PP defiende incentivos fiscales para rehabilitación energética, alquiler asequible y compra de vehículos menos contaminantes, vinculando sostenibilidad y economía familiar.

¿Cuál es el problema real?

¿No será que el problema real de la vivienda es que hay muchos pueblos abandonados, con escasos servicios o abandonados completamente; y, por otra parte, se permite la venta de territorio español a extranjeros?. Ese argumento aparece con frecuencia en el debate sobre vivienda y despoblación en España. La idea central es que el problema no se limita únicamente a la falta de pisos en las grandes ciudades, sino también al desequilibrio territorial: mientras Madrid, Barcelona, Málaga o Sevilla concentran empleo, universidades y servicios, miles de municipios rurales pierden habitantes y acumulan viviendas vacías o abandonadas.

España tiene cientos de pueblos en riesgo de desaparición y numerosas viviendas cerradas en zonas rurales donde faltan infraestructuras básicas, transporte público, cobertura sanitaria, colegios o empleo estable. Muchas personas sostienen que, si existiera una verdadera política de reequilibrio territorial —con internet de calidad, incentivos fiscales, industria, teletrabajo y servicios públicos— parte de la presión inmobiliaria urbana disminuiría.

Por otro lado, también existe debate sobre la compra de vivienda por parte de extranjeros residentes y no residentes incluso, especialmente en zonas costeras y turísticas. En determinadas áreas de Andalucía, Baleares, Canarias o la Comunidad Valenciana, el aumento de compradores internacionales y de inversión extranjera ha contribuido a elevar precios y reducir la oferta disponible para residentes locales nacionales.

Quienes critican esta situación consideran que el territorio y la vivienda no deberían tratarse únicamente como activos financieros o de inversión internacional, especialmente cuando los salarios locales no pueden competir con el poder adquisitivo extranjero. Por eso algunos países europeos han impuesto límites parciales a la compra de vivienda por no residentes o extranjeros; o han endurecido las condiciones fiscales.

Sin embargo, otros sectores recuerdan que la inversión extranjera también genera empleo, actividad económica y rehabilitación urbana, especialmente en zonas deterioradas o con baja demanda interna. Pero hasta qué punto se puede vender España a los extranjeros, si no se vendiera terreno a extranjeros un nacional lo compraría e igualmente se generaría empleo. ¿Cómo es posible que vengan extranjeros a España y compren aldeas y pueblos enteros?, es darle un trozo de España a un intruso. Porque en realidad un extranjero no es un invitado, es un intruso. Le damos la mano y llegan hasta el hombro o vete a saber dónde…, así que en España tenemos invasión por abajo (inmigrantes en pateras o exiliados) y por arriba (extranjeros con fuerte poder adquisitivo capaces de todo).

En realidad, el problema de la vivienda en España suele analizarse como una combinación de factores: concentración económica en grandes ciudades (necesita ser equilibrada esta tendencia con el ámbito rural y con otras zonas urbanas); despoblación rural (pensando que mejorarán calidad de vida en la ciudad aglomerada, cuando es al revés); escasez de vivienda asequible (porque si acogemos a los de afuera no tenemos suficiente para los de dentro); presión turística (que satura mercados, calles, hay sevillanos que llevan años sin ir a la feria y salir en Semana Santa, por la tremenda masifiación, insoportable ya); compra especulativa (que debería tener tope); alquiler vacacional (todo está bien con moderación); salarios bajos ( es una verdadera vergüenza lo que hacen, sobre todo con profesionales sobradamente cualificados, salarios irrisorios, media jornada, etc. cuando son los que dan valor al país verdaderamente, todos los trabajos son necesarios pero algunos no merecen la degradación a los que están sometidos, deberían tener tope los salarios tanto por abajo como por arriba); falta de vivienda pública (tanto que se habla del Antiguo Régimen; y mal, pues en 1929, y años 50 y 60 del siglo XX, se hicieron promociones inmobiliarias por parte del Estado que ya quisiéramos tenerlas hoy).

El gran desafío político consiste en equilibrar el derecho a la vivienda, el desarrollo económico y la cohesión territorial sin convertir amplias zonas del país en espacios vacíos mientras las ciudades se vuelven inaccesibles para buena parte de la población.

Menos impuestos y más dinamismo económico

La bajada de impuestos es otra de las banderas del Gobierno andaluz. El mensaje del PP se resume en una idea: “más dinero en el bolsillo de los ciudadanos”.

Desde 2019, el Ejecutivo andaluz sostiene haber impulsado varias rebajas fiscales que, según sus datos, han permitido aumentar la competitividad económica y atraer inversión.

El discurso político del PP insiste en que Andalucía compite ahora entre las comunidades con fiscalidad más favorable para familias, autónomos y empresas. El Ejecutivo defiende que esa estrategia ha contribuido a la creación de empleo y al crecimiento empresarial. Y a que algunos ejerzan descaradamente el latrocinio no a uno ni a dos sino al conjunto de todos los españoles.

Empleo y crecimiento: “Andalucía funciona”

El relato popular pone el foco en el empleo como principal indicador del cambio político en la comunidad. El Gobierno de Moreno destaca la reducción del paro, el crecimiento de autónomos y la llegada de nuevas inversiones industriales y tecnológicas.

El mensaje de campaña busca transmitir confianza y estabilidad: una Andalucía “que funciona”, “que genera oportunidades” y “que ya no ocupa titulares por corrupción o bloqueo político”. El PP contrapone esta imagen a la incertidumbre política nacional y reivindica siete años de estabilidad institucional donde.

Defensa de los servicios públicos

Aunque la oposición critica la situación de la sanidad pública, el PP insiste en que su modelo combina estabilidad presupuestaria con refuerzo de servicios esenciales. El Gobierno andaluz asegura haber aumentado inversiones en sanidad, dependencia, educación y formación profesional. En sus intervenciones públicas, Moreno defiende una futura Ley de Garantía Sanitaria y una reforma del SAS para mejorar la atención y reducir tiempos de espera.

Un discurso de moderación y centralidad

El tono político del PP andaluz intenta alejarse de la confrontación ideológica. Moreno insiste en presentarse como un líder “moderado”, centrado en la gestión y capaz de atraer votantes de distintos perfiles políticos. El mensaje central del partido busca proyectar estabilidad, experiencia y sentido común frente a la polarización nacional.

En clave electoral, el PP pide concentrar el voto para evitar depender de otras fuerzas y mantener un gobierno “fuerte y estable” en Andalucía. Para lo cual, hay que intentar no volver a lo anterior…