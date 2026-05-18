La Dra. Ruiz Ruiz: más de veinte años devolviendo la confianza a través de la cirugía plástica en Málaga



Formada en el Hospital Regional Carlos Haya y miembro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, la Dra. María Isabel Ruiz Ruiz se ha convertido en un referente de la cirugía estética en la Costa del Sol para pacientes nacionales e internacionales.

Hay una diferencia que los pacientes perciben desde la primera consulta: la Dra. María Isabel Ruiz Ruiz no vende resultados; los explica. Con más de dos décadas de ejercicio como especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, esta cirujana malagueña ha construido su reputación sobre un principio que no negocia: antes de cualquier intervención, el paciente debe entender exactamente qué puede esperar, por qué y cuáles son los límites reales de cada procedimiento. Una primera cita gratuita, sin compromiso y sin prisa.

Ese rigor, combinado con una formación de primer nivel y una técnica depurada a lo largo de veinte años, es lo que ha convertido a la consulta de la cirujana plástica en Málaga en destino habitual no solo para residentes en la Costa del Sol, sino también para pacientes que viajan expresamente desde otras provincias e incluso desde el extranjero.

Una especialista de verdad, en un sector donde no todos lo son

La Dra. Ruiz Ruiz es Doctora en Medicina y Cirugía cum laude por la Universidad de Málaga y especialista oficial en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, título que en España solo puede obtenerse tras superar la oposición MIR y completar un mínimo de cinco años de residencia en un hospital acreditado del Sistema Nacional de Salud. En su caso, ese hospital fue el Regional Carlos Haya de Málaga, donde ejerció además como médico adjunto de la especialidad entre 2003 y 2005.

Esta distinción importa. En el mercado de la estética conviven profesionales con titulación oficial en cirugía plástica junto a médicos de otras especialidades que realizan procedimientos estéticos sin la formación específica que estos requieren. La Dra. Ruiz Ruiz es, en sentido estricto, cirujana plástica: una especialista cuya formación ha sido supervisada, evaluada y acreditada por el sistema sanitario público. Es también miembro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, referente nacional en la materia.

Cirugía facial: naturalidad y precisión en cada gesto

Entre los procedimientos más demandados en la consulta de la Dra. Ruiz Ruiz destaca la blefaroplastia en Málaga, una intervención que rejuvenece la mirada eliminando el exceso de piel y las bolsas en los párpados superiores e inferiores. Es una cirugía que transforma el aspecto global del rostro con una recuperación relativamente rápida: las incisiones se realizan en los pliegues naturales del párpado, lo que hace que las cicatrices sean prácticamente imperceptibles una vez finalizada la recuperación.

La blefaroplastia puede realizarse sobre los cuatro párpados simultáneamente o solo sobre los superiores o inferiores, según el caso de cada paciente, y se combina con frecuencia con otras intervenciones faciales como el lifting o la rinoplastia para obtener un resultado más global y armonioso. En todos los casos, la Dra. Ruiz Ruiz realiza una valoración previa exhaustiva para confirmar que la intervención es la solución adecuada y que los resultados esperados son alcanzables.

La rinoplastia —remodelación de la nariz por motivos estéticos o funcionales— y el lifting facial —que puede rejuvenecer el rostro hasta quince años mediante técnicas que preservan la expresión natural— completan una oferta de cirugía facial que la especialista realiza en hospitales de primer nivel de la provincia, con quirófanos completamente equipados para las intervenciones más complejas.

Cirugía de pecho y corporal: resultados naturales, técnica precisa

La cirugía de mama es el área con mayor demanda en la clínica. El aumento de pecho mediante prótesis de gel de silicona —las que ofrecen un resultado más natural tanto estética como táctilmente— se planifica de forma muy personalizada: la Dra. Ruiz Ruiz trabaja con la paciente en la elección del tamaño y la forma dentro de los límites que la anatomía de cada una permite, evitando así resultados desproporcionados. También realiza mastopexia (elevación de pecho), reducción mamaria y reconstrucción mamaria tras mastectomía, campo en el que tiene una trayectoria extensa desde sus años en Carlos Haya.

En cirugía corporal, la abdominoplastia y la liposucción permiten redefinir el contorno abdominal y esculpir zonas concretas del cuerpo. La Dra. Ruiz Ruiz atiende además procedimientos menos frecuentes pero igualmente demandados, como la labioplastia —intervención sobre la zona genital femenina con un postoperatorio muy breve— y la otoplastia para la corrección de orejas prominentes.

Málaga y Benalmádena: dos puntos de atención en la Costa del Sol

La Dra. María Isabel Ruiz Ruiz ejerce en consulta privada en el Centro Médico San Juan de la Cruz, en pleno corazón de Málaga capital, y realiza sus intervenciones quirúrgicas en hospitales de primer nivel de la provincia, entre ellos Xanit Hospital Internacional de Benalmádena. Una geografía que cubre toda la Costa del Sol y facilita el acceso tanto a pacientes locales como a quienes viajan desde fuera de la región.

La primera consulta es gratuita y sin compromiso. En ella, la Dra. Ruiz Ruiz explica con detalle el procedimiento, los resultados esperables, los riesgos y el proceso de recuperación, y solo entonces el paciente decide si desea continuar.

Más información en cirugiaplasticamalaga.com

La Dra. María Isabel Ruiz Ruiz es especialista oficial en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, Doctora en Medicina cum laude por la Universidad de Málaga y miembro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Con más de veinte años de experiencia, ejerce en Málaga y Benalmádena.