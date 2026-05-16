El papel de las mujeres en Extremadura durante la Guerra Civil (1936–1939): represión, supervivencia y resistencia

Imagen propiedad de la autora diseñada con ayuda IA

La Guerra Civil española ha sido analizada tradicionalmente desde enfoques políticos y militares, dejando en un segundo plano el papel de las mujeres. Este artículo estudia la experiencia femenina en Extremadura entre 1936 y 1939, una de las regiones más afectadas por la violencia y la represión durante el conflicto. A través del análisis de la vida cotidiana, la participación social y la represión diferenciada según el bando, se demuestra que las mujeres desempeñaron un papel fundamental en la supervivencia de sus comunidades y en las dinámicas del conflicto.

La historiografía reciente ha comenzado a prestar mayor atención al papel de las mujeres en la Guerra Civil española. En este contexto, el caso de Extremadura resulta especialmente relevante debido a la intensidad de la violencia y a su carácter rural.

El objetivo de este artículo es analizar cómo vivieron las mujeres extremeñas la guerra y qué funciones desempeñaron en un contexto marcado por la represión, la escasez y la transformación social. Para ello, se utilizan estudios historiográficos, fuentes documentales y trabajos centrados en la memoria histórica.

Contexto histórico

La Guerra Civil comenzó en julio de 1936 tras el levantamiento de una parte del ejército contra la Segunda República. Extremadura fue una región clave en el desarrollo del conflicto, especialmente por su posición estratégica entre Andalucía y Madrid.

Desde los primeros meses, muchas zonas de Extremadura quedaron bajo control de las tropas sublevadas. La ocupación estuvo acompañada de una fuerte represión, especialmente en áreas rurales, donde la conflictividad social previa era elevada debido a las desigualdades en la propiedad de la tierra.

Uno de los episodios más significativos fue la violencia ejercida durante el avance de las tropas franquistas, que dejó miles de víctimas. Este contexto afectó de manera directa a la población civil y, en particular, a las mujeres, que quedaron expuestas a formas específicas de violencia y control.

La vida cotidiana de las mujeres extremeñas

Durante la guerra, la vida de las mujeres en Extremadura estuvo profundamente condicionada por la escasez y la inseguridad. En una región mayoritariamente rural, muchas mujeres asumieron tareas agrícolas además de las responsabilidades domésticas.

La falta de alimentos y recursos básicos obligó a desarrollar estrategias de supervivencia, como el intercambio de productos o el apoyo entre vecinas. El hogar se convirtió en un espacio clave para la organización de la vida cotidiana, aunque no siempre garantizaba seguridad. Se reforzó un modelo tradicional basado en la subordinación al hombre y en la centralidad del papel doméstico.

A pesar de estas limitaciones, las mujeres desempeñaron un papel activo en la economía familiar y en el mantenimiento de redes de solidaridad esenciales para la supervivencia.

Mujeres republicanas: represión y supervivencia

Las mujeres identificadas con el bando republicano fueron uno de los grupos más castigados durante la guerra y la posguerra. En Extremadura, la represión tuvo un carácter especialmente duro en el medio rural.

Muchas mujeres fueron detenidas, encarceladas o sometidas a castigos públicos. Estas prácticas no solo tenían una dimensión política, sino también simbólica: buscaban controlar el comportamiento femenino y eliminar cualquier forma de disidencia.

Además, las mujeres fueron utilizadas como instrumento de presión contra familiares varones considerados enemigos del régimen. La violencia ejercida sobre ellas tenía como objetivo desarticular redes sociales y generar miedo en la población.

A pesar de ello, muchas mujeres desarrollaron formas de resistencia cotidiana, como el apoyo a presos, la transmisión de información o la protección de sus familias. Estas acciones, aunque menos visibles que la lucha armada, fueron fundamentales para la supervivencia de las comunidades.

Mujeres en el bando sublevado

Las mujeres que apoyaron al bando sublevado también desempeñaron un papel relevante, aunque dentro de los límites establecidos por el nuevo régimen.

Su participación se centró en tareas asistenciales y de apoyo, como la atención a heridos, la organización de comedores o la ayuda a familias de combatientes. Estas actividades fueron canalizadas a través de organizaciones vinculadas al régimen, que promovían un modelo femenino basado en la obediencia, la religión y el servicio.

En Extremadura, estas funciones tuvieron especial importancia en un contexto de escasez y destrucción. Sin embargo, la participación de estas mujeres no implicaba una mayor autonomía, ya que estaban sujetas a un fuerte control ideológico.

Conclusiones

El estudio de las mujeres en Extremadura durante la Guerra Civil permite comprender la dimensión social del conflicto más allá del ámbito militar.

Las mujeres desempeñaron un papel esencial en la supervivencia de sus comunidades, tanto en el ámbito doméstico como en el social. Sin embargo, su experiencia estuvo marcada por profundas desigualdades y por una represión especialmente intensa en el caso de las mujeres republicanas.

Aunque las mujeres del bando sublevado no sufrieron el mismo nivel de violencia en las zonas controladas por los nacionales, también estuvieron condicionadas por un modelo que limitaba su autonomía. Sin embargo en las zonas controladas por los republicanos, eran presas del invento socialcomunista de las “checas” casas de tortura, adonde llevaban para el efecto y posterior muerte, tanto a hombres como a mujeres. Tortura, palizas, violaciones, etc. es lo que sufrieron las mujeres en zona republicana.

En definitiva, la Guerra Civil transformó profundamente la vida de las mujeres extremeñas, que, pese a las dificultades, actuaron como agentes fundamentales en un contexto de crisis y cambio.