​Los Premios Juventud 2026, en Marbella el 3 de septiembre

Starlite Occident Marbella afronta su XV aniversario con el mayor anuncio de su historia. El 3 de septiembre de 2026, el anfiteatro de la Cantera de Marbella acogerá la primera edición en Europa de los Premios Juventud, la gala producida por Televisa-Univision que se ha consolidado como el show de premios musicales más importante del mundo entre el público joven hispano, por delante de los American Music Awards y los MTV VMA. En 23 años de historia, los premios nunca habían salido de América. Eligen España. Eligen Andalucía, la Costa del Sol y Marbella. Eligen Starlite.



LA VOZ DE UNA GENERACIÓN: EL FENÓMENO PREMIOS JUVENTUD

Premios Juventud no son unos premios más. Son la voz de la nueva generación latina: la gala que cada año reconoce a los artistas, creadores y figuras culturales que dominan la conversación entre los jóvenes hispanos del planeta. Música, redes sociales, televisión, cine, streaming, deporte y compromiso social conviven en una misma plataforma. Y, en el centro, uno de sus reconocimientos más admirados es el premio “Agente de Cambio”, que distingue a aquellos que utilizan su influencia para generar impacto positivo en la sociedad. Esta es también la misión de la Fundación Starlite, que cada año en su Gala benéfica -cuyos anfitriones son Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán- reconoce a personalidades que ponen a disposición su fama y popularidad para ayudar a aquellos que más lo necesitan.

Se emiten en directo por TelevisaUnivisión, la compañía de medios y contenido en español líder del mundo, y también a través de Univision, UNIMAìS, Galavisioìn, ViX y Atresmedia. Las cifras hablan por sí solas. La gala se emitirá en prime time en el mercado hispano estadounidense con un alcance de 62 millones de personas, y en más de 20 territorios internacionales —además de Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Chile y toda Latinoamérica—. Su última edición llegó a 450 millones de personas a través de las plataformas digitales y redes sociales, con niveles de engagement comparables o superiores a las grandes franquicias globales del entretenimiento musical. Durante una noche, la ciudad anfitriona se convierte en la capital mundial de la música latina.

La música en español domina hoy los charts globales. Los artistas latinos llenan estadios en todo el mundo. La influencia cultural latina es una de las más potentes del planeta. Pero hasta ahora faltaba en Europa una plataforma experiencial a la altura de ese fenómeno. Eso es exactamente lo que nace el 3 de septiembre en Andalucía, convirtiendo a Andalucía en el epicentro mundial de la música en español y de la música latina.

¿POR QUÉ ANDALUCÍA, LA COSTA DEL SOL Y MARBELLA? ¿POR QUÉ STARLITE?

TelevisaUnivision podía haber elegido cualquier ciudad de Europa. Eligió España. Eligió Marbella. Eligió a Starlite. Eligió un anfiteatro al aire libre, una cantera convertida en escenario, un festival boutique de 3.500 personas que en 15 años ha pasado de ser un sueño a ser uno de los destinos estivales más exclusivos de Europa, donde música, gastronomía, lifestyle y networking conviven en un mismo ecosistema.

La ambición, además, va más allá del propio show: el objetivo es construir alrededor de la gala una auténtica semana internacional de cultura y entretenimiento latino, con conciertos, showcases, encuentros de industria, activaciones de marca, experiencias inmersivas y contenido digital. Marbella será durante esos días uno de los grandes epicentros mundiales de la cultura latina.

Esto ocurre porque proyectos como Starlite Occident, que cumple su 15º aniversario, han demostrado que desde una cantera en Marbella se puede levantar uno de los festivales más importantes del mundo. Y ocurre porque, cuando lo público y lo privado caminan en la misma dirección, las cosas suceden.

¿Qué supone esto para Andalucía? Supone que, durante una semana, millones de hogares en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Argentina, en toda Latinoamérica, verán el nombre de Andalucía, verán nuestra tierra. Supone proyección internacional, supone turismo, supone empleo, supone marca. Supone, sobre todo, consolidar a Andalucía como destino cultural de primer nivel mundial.

WTTC: STARLITE COMO MOTOR TURÍSTICO MUNDIAL

El anuncio coincide con dos reconocimientos internacionales de primer orden al modelo Starlite. Sandra García-Sanjuán, presidenta y fundadora del grupo, ha sido reconocida por Billboard (la biblia de la música) en su Gala de Los Ángeles, Women in Music, como una de las ejecutivas más importantes de la industria de la música a nivel mundial. Este mismo mes también ha sido invitada por el World Travel & Tourism Council (WTTC) a su Global Leadership Summit, la cumbre mundial del turismo celebrada durante tres días a bordo del crucero Crystal Serenity en El Cairo, que ha reunido a presidentes, ministros y máximos responsables del turismo a nivel global.

Durante la cumbre, García-Sanjuán compartió cumbre con la presidenta y CEO del WTTC, Gloria Guevara, su vicepresidenta Maribel Rodríguez, y líderes mundiales como los expresidentes Mauricio Macri (Argentina), Felipe Calderón (México), el ex primer ministro italiano Matteo Renzi o Nick Adams, Enviado Presidencial Especial para el Turismo de Estados Unidos. La invitación reconoce a Starlite como caso de éxito en cómo potenciar la marca-destino —Marbella, Costa del Sol, Andalucía— a través de la cultura, la música y la experiencia, creando empleo, dinamizando la economía y movilizando a miles de turistas cada verano.

Las cifras respaldan ese reconocimiento: cada verano, Starlite Occident Marbella moviliza a más de 350.000 asistentes —el 48,3% con perfil internacional—, genera un impacto estimado de 315,5 millones de euros anuales en el PIB español e impulsa más de 7.000 empleos por edición, a los que se suman más de 1.000 puestos directos vinculados a la operativa del festival.