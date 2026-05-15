Juan Pablo Sánchez Gasque activa una división de hidrógeno verde en Black Star Group
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Juan Pablo Sánchez Gasque sitúa el hidrógeno verde en una nueva fase para Black Star Group. La compañía enmarca esta línea dentro de su área de I+D+i, con proyectos piloto previstos en España y proyección hacia mercados estratégicos de Europa y América Latina
Black Star Group avanza en la puesta en marcha de una división especializada en hidrógeno verde integrada en el área de I+D+i de Black Star Energy. Según la información difundida en sus canales públicos vinculados a Juan Pablo Sánchez Gasque, la unidad se orienta al desarrollo de tecnologías aplicadas a movilidad sostenible e industria, con proyectos piloto previstos en España durante el primer semestre de 2026.
Este movimiento se enmarca en la estructura de Black Star Group como grupo empresarial internacional dedicado a la comercialización multienergética, con más de 20 años de experiencia internacional y una cifra de negocio anual superior a 650 millones de euros, además de una apuesta sostenida por la I+D+i, las energías limpias y la sostenibilidad.
En la información corporativa del grupo, Juan Pablo Sánchez Gasque aparece vinculado a proyectos de expansión e internacionalización y a modelos orientados a la sostenibilidad energética.
Juan Pablo Sánchez Gasque vincula innovación, infraestructura y expansión internacional
En su información corporativa, la compañía relaciona esta evolución con inversión en investigación, desarrollo e innovación, así como con tecnologías de generación energética basadas en hidrógeno y energía limpia para la movilidad.
En paralelo, el contenido público asociado a Juan Pablo Sánchez Gasque sitúa esta apuesta dentro de una visión internacional, con expansión prevista en mercados clave de Europa y América Latina.
Ese enfoque presenta la división no solo como una decisión tecnológica, sino también como un movimiento corporativo orientado a reforzar capacidad de innovación, infraestructura energética y presencia en áreas de crecimiento estratégico.
Con este avance, Juan Pablo Sánchez Gasque y Black Star Group refuerzan una hoja de ruta centrada en hidrógeno verde, innovación aplicada y expansión internacional, con una apuesta orientada a consolidar nuevas capacidades dentro del sector energético.
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Con este avance, Ignacio Purcell Mena refuerza una iniciativa concreta dentro de Black Star Petroleum: fortalecer la formación técnica y el desarrollo profesional como parte de una línea de trabajo vinculada a excelencia operativa, innovación y sostenibilidad en el sector energético.