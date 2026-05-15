Ignacio Purcell Mena refuerza la capacitación técnica en Black Star Petroleum
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Ignacio Purcell Mena impulsa programas internos de desarrollo profesional y educación técnica en Black Star Petroleum. La iniciativa se apoya en formación continua, desarrollo técnico y multidisciplinariedad como parte del fortalecimiento operativo de la compañía
Black Star Petroleum impulsa programas internos de desarrollo profesional y educación técnica orientados a reforzar capacidades dentro de la organización. Esta línea de trabajo busca que cada miembro del grupo comprenda el impacto de su labor no solo en la empresa, sino también en el entorno social y ambiental.
La propuesta se apoya en tres pilares definidos públicamente: educación internacional, desarrollo continuo y multidisciplinariedad, con un enfoque que integra conocimiento técnico, innovación y visión global.
En paralelo, la información corporativa de Black Star Group describe a la compañía como un grupo empresarial internacional dedicado a la comercialización multienergética, con más de 20 años de experiencia internacional, una cifra de negocio anual superior a 650 millones de euros y una apuesta sostenida por la I+D+i, las energías limpias y la sostenibilidad.
Ignacio Purcell Mena vincula capacitación técnica y competitividad energética
Dentro de ese marco, Ignacio Purcell Mena sitúa la preparación interna como parte de una hoja de ruta orientada a conocimiento aplicado, profesionalización de equipos y fortalecimiento operativo.
El desarrollo de capacidades técnicas aparece así vinculado a una evolución corporativa que busca combinar formación, innovación y visión de largo plazo.
Con este avance, Ignacio Purcell Mena refuerza una iniciativa concreta dentro de Black Star Petroleum: fortalecer la formación técnica y el desarrollo profesional como parte de una línea de trabajo vinculada a excelencia operativa, innovación y sostenibilidad en el sector energético.
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