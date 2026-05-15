Las expertas en cuidado de la piel explican en qué casos es mejor aplicar vitamina C y en cuáles niacinamida

A veces se alían y otras compiten entre sí. Sea como sea, son dos activos de moda muy eficaces, tal y como exponen desde Perricone MD, Byoode y Dermalogica Son los dos tendencia y no hay rutina de belleza en la que no se hayan colado en algún momento o estén incluso perennes. "Tanto la niacinamida como la vitamina C son dos antioxidantes maravillosos, es su punto común. Más allá de esto, luego entre sí tienen otras funciones en las que sí se diferencian la una de la otra", aclara Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode. Pero surgen bastantes dudas y todas suelen coincidir: ¿es mejor la niacinamida o la vitamina C? ¿Se pueden combinar entre sí? ¿Ambas valen para todas las pieles? Puesto que el debate está bastante abierto, varias expertas en el cuidado de la piel ponen luz sobre las sombras.

Las diferencias entre ambas

Ambas son antioxidantes, es decir, evitan la acción de los temidos radicales libres, pero ese es su nexo común. "Tienen también otro rasgo común: de una forma u otra, influyen en la producción de melanina y contribuyen a tener más luminosidad y menos manchas", defiende Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8. ¿Las diferencias? "Mientras que la niacinamida tiene más acción calmante y antiinflamatoria, la vitamina C favorece la producción de nuevo colágeno y elastina", añade Irene Serrano, directora dermocosmética de Dermalogica. "La niacinamida tiene un punto preventivo de la inflamación. La vitamina C es más regeneradora", apostilla Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD.

¿Trabajan bien juntas?

Aunque puedan surgir dudas al respecto, las expertas son claras y concisas en su respuesta, sí. Ambas se pueden combinar: "No son, ni la niacinamida ni la vitamina C, ingredientes que choquen entre sí. Una no le resta a la otra ni altera su estabilidad", expone la cosmetóloga y creadora de Byoode, Raquel González. Es más, "juntas ayudan a sumar acción antioxidante a la rutina y son perfectos aliados para aumentar la luminosidad de la piel, potenciar un tono más uniforme y reducir la pigmentación", añade.

¿Cuál elegir?

Va a depender mucho del objetivo que se quiera cumplir y de las condiciones de cada piel. "En pieles con tendencia a la sensibilidad, las rojeces o la irritación, la elección sería la niacinamida, de acción calmante y equilibrante", sentencia Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8. "Si se quiere una piel más firme y más rica en colágeno y atacar más el estrés oxidativo, la vitamina C es la mejor opción", aconseja Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD.

En definitiva, ¿cuál es mejor?

"Ambas son ideales y ninguna es mejor que la otra, pero las funciones específicas de cada una dictan que se decante por una o por otra", plantea la directora dermocosmética de Dermalogica, Irene Serrano. "Yo recomendaría una rutina con ambas, o bien con fórmulas que unan la niacinamida con la vitamina C, o si se van a usar productos diferentes, aplicando vitamina C por la mañana y niacinamida por la noche. Además, si en la rutina antes de dormir unimos niacinamida con retinol o retinal, se evitará la irritación y se promoverá una piel más regenerada", concluye Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode.

Productos con vitamina C

Photo Brightening Moisturizer de Perricone MD. Esta hidratante a base de vitamina C con textura mousse, de absorción rápida, libre de aceite y con SPF, ofrece poderosos beneficios antioxidantes que ayudan a minimizar la aparición de arrugas e imperfecciones. Cuenta además con astaxantina y ácido alfalipoico. 92 € en Perriconemd.es.

Bio Lumin C Dermalogica. Este sérum trabaja con las defensas naturales de la piel para iluminar, reafirmar y proteger del daño oxidativo. La clave está en su complejo de vitamina C ultraestable, combinado con ácido láctico y péptidos. Esta sinergia no solo ilumina, sino que duplica la luminosidad tras solo una aplicación, reafirma y refuerza la piel frente al estrés ambiental. Es un sérum inteligente: entiende lo que la piel necesita y actúa donde debe. Por eso la piel se ve más luminosa, firme y resistente. 113 € en Dermalogica.es.

Productos con niacinamida

Niacinamide Peptides, de Medik8, es un sérum que combina un 10 % de niacinamida con péptidos Crystalide para mejorar el tono, la textura y la luminosidad de la piel sin comprometer la tolerancia. Nace como una evolución de la niacinamida clásica, pensada para ofrecer resultados visibles mientras refuerza la función barrera. Además, incorpora N-acetilglucosamina y zinc PCA, ayudando a minimizar poros, regular el sebo y mantener la piel calmada y equilibrada a largo plazo. 65 € en Purenichelab.com

Productos con ambas

Brightening Sprouts Ecstasy, de Byoode, está formulado con niacinamida y tres tipos de vitamina C al 10 %: Magnesium Ascorbyl Phosphate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Ascorbyl Glucoside que generan síntesis de colágeno y elastina, entre otros ingredientes. Este suero es ideal para todo tipo de pieles, pero especialmente para las más propensas al acné o grasas, ya que suelen alterarse con otras formas de vitamina C. 55 € en Byoode.com.

