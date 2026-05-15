Las 5 terrazas emblemáticas de Ciutadella para saborear Menorca

La antigua capital menorquina se consolida como uno de los destinos gastronómicos más destacados del archipiélago balear. Con su fusión de tradición marinera, cocina de proximidad y paisajes únicos, Ciutadella ofrece una experiencia culinaria donde el entorno es tan protagonista como el plato.

Menorca Lines , compañía de referencia en transporte marítimo entre islas, presenta una selección de las cinco terrazas representativas para disfrutar de la gastronomía local en entornos privilegiados. Una propuesta que invita a saborear Menorca desde otra perspectiva: la de sus vistas y su estilo de vida mediterráneo.

Café Balear: la terraza icónica del puerto

Situado en el Passeig des Moll, Café Balear es toda una institución en la isla. Nacido como taberna de pescadores hace más de cuatro décadas, hoy es uno de los referentes gastronómicos. Su terraza, literalmente sobre el agua, ofrece una panorámica inigualable del puerto mientras se disfruta de la emblemática langosta encebollada, elaborada con capturas propias.

S’Amarador: elegancia con vistas privilegiadas

En pleno corazón del puerto, junto al histórico puente de hierro, S’Amarador combina autenticidad y refinamiento. Su terraza superior permite contemplar la puesta de sol sobre el puerto mientras se degusta un arroz caldoso de langosta o mariscos de vivero propio. Una opción ideal para cenas románticas o celebraciones especiales.

Ses Voltes: la terraza secreta del casco antiguo

Ubicada en una casa de piedra marés, esta terraza íntima se alza sobre los tejados del centro histórico. Su ambiente tranquilo y su carta con toques de cocina artesanal y contemporánea hacen de Ses Voltes una joya escondida para quienes buscan desconectar del bullicio del puerto.

Es Nàutic: la terraza del navegante

El restaurante del Club Náutico de Ciutadella ofrece una de las vistas más auténticas al puerto, con el constante movimiento de embarcaciones como telón de fondo. Su carta, especializada en pescados frescos y arroces, rinde homenaje a la tradición marinera local.

Menorca Lines ofrece, además, una promoción especial para sus pasajeros que incluye menú en este emblemático restaurante.

Smoix: alta cocina entre encinas centenarias

A pocos kilómetros de Ciutadella, en el Hotel Rural Sant Ignasi, el chef Miguel Ángel Sánchez propone una experiencia gastronómica de autor reconocida por la Guía Repsol y Bib Gourmand Michelin. Su terraza rodeada de naturaleza es el escenario perfecto para una cena bajo las estrellas menorquinas.

La experiencia de vivir Menorca desde una terraza Más allá de la gastronomía, las terrazas de Ciutadella son un reflejo del espíritu mediterráneo: tiempo pausado, conversaciones largas y una conexión directa con el paisaje. Cada espacio ofrece una perspectiva distinta de la isla, desde el bullicioso puerto hasta la calma rural.

Visitar estas terrazas es más fácil que nunca. Menorca Lines conecta la isla con el resto del archipiélago mediante su servicio de fast ferry, ofreciendo la forma más rápida y cómoda de llegar y comenzar a disfrutar del sabor y la esencia de Menorca desde el primer momento.

Porque en Menorca, comer al aire libre no es solo una costumbre: es una forma de vida.

