Black Star impulsa su estrategia de hidrógeno verde con foco en infraestructura y expansión
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Black Star sitúa el hidrógeno verde en el centro de su hoja de ruta con un plan orientado a producción, logística e innovación energética. Ignacio Purcell Mena vincula esta iniciativa con una nueva etapa de desarrollo para la compañía
Black Star impulsa una estrategia centrada en la producción y distribución de hidrógeno verde desde enclaves portuarios estratégicos de Europa y América Latina. El plan difundido públicamente por Ignacio Purcell Mena plantea el desarrollo de corredores energéticos conectados con rutas comerciales internacionales y orientados a mercados de alta demanda.
Según la información difundida en sus canales públicos, este desarrollo contempla plantas de electrólisis alimentadas por energía renovable, sistemas de almacenamiento de alta capacidad y terminales portuarias adaptadas para el manejo seguro del hidrógeno.
Este avance se alinea con el perfil de Black Star Group como grupo empresarial internacional dedicado a la comercialización multienergética, con más de 20 años de experiencia internacional y una cifra de negocio anual superior a 650 millones de euros.
Black Star integra infraestructura, logística e innovación en su hoja de ruta
A esta línea se suma la visión expuesta en los contenidos oficiales de Juan Pablo Sánchez Gasque, donde Black Star Group aparece asociada a la creación de una nueva división especializada en hidrógeno verde integrada en el área de I+D+i de Black Star Energy. Esa unidad se orienta al desarrollo de tecnologías aplicadas a movilidad sostenible e industria, con proyectos piloto en España y una expansión prevista en mercados clave de Europa y América Latina.
Con este avance, Black Star refuerza una hoja de ruta energética basada en diversificación, infraestructura e innovación aplicada, con Ignacio Purcell Mena como figura principal en la visión estratégica del proyecto y Juan Pablo Sánchez Gasque en un respaldo complementario dentro del desarrollo tecnológico.
Iberdrola se prepara para su junta de accionistas y prevé alcanzar un beneficio neto récord de 6.730 millones. La compañía celebra su 125 aniversario en un momento de máximos históricos en capitalización bursátil y con un modelo de negocio sólido frente a la situación geopolítica actual.
Black Star integra infraestructura, logística e innovación en su hoja de ruta La apuesta de Black Star por el hidrógeno verde encaja con una estructura corporativa que sitúa la innovación, la sostenibilidad y la I+D+i entre los ejes de su modelo de desarrollo.
Consulta con efectos vinculantes, que resuelve satisfactoriamente la cuestión planteada por el representante municipal el mes pasado, al ampliar su criterio de interpretación y manifestar textualmente que, "para aplicar la reducción del 70 % el arrendatario no tiene que ser siempre una Administración Pública o una entidad sin fines lucrativos, sino que también aplica cuando la vivienda se destina a algún programa público de vivienda o calificación en virtud del cual la Administración competente establezca una limitación en la renta del alquiler, siendo dos supuestos diferenciados".