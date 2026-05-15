DM Cerrajeros Madrid implementa un servicio de urgencia en menos de 20 minutos

Quedarse fuera de casa de madrugada, sufrir una rotura de cerradura al volver del trabajo o perder las llaves en plena noche son situaciones que requieren una respuesta inmediata.





En este tipo de incidencias, esperar hasta tres horas de media a que llegue un profesional no solo genera incomodidad, sino también problemas de seguridad, vulnerabilidad y estrés para los afectados.





Con el objetivo de responder a esta necesidad creciente de inmediatez, DM Cerrajeros Madrid acaba de lanzar su nuevo operativo de urgencias 24 horas, logrando tiempos de respuesta inferiores a 20 minutos en buena parte de la capital y municipios cercanos.





La mejora se apoya en un nuevo sistema de asignación inteligente de técnicos basado en geolocalización y optimización de rutas en tiempo real.





“El usuario que necesita ayuda a las tres de la mañana no puede recibir una respuesta estándar ni esperar tiempos indefinidos. Nuestro objetivo es convertir la rapidez en un elemento esencial del servicio”, señalan desde la compañía.





La empresa explica que esta nueva operativa ya está en marcha y que este nuevo tiempo de respuesta es una de las prioridades por las que van a apostar este 2026 gracias a un compromiso firme con sus clientes.





Además, la firma también ha incrementado la cobertura para aperturas urgentes, cambios de cerraduras tras robos, reparación de bombines y asistencia inmediata en viviendas, locales y comunidades de vecinos.





La demanda de servicio de cerrajería urgente en Madrid ha crecido especialmente durante los últimos años, impulsada por el aumento de viviendas turísticas, la digitalización de accesos y la necesidad de intervenciones rápidas fuera del horario comercial tradicional.





La rapidez ya no es únicamente un valor añadido, sino un factor decisivo para evitar situaciones de riesgo, especialmente durante la madrugada o en casos donde hay menores, personas mayores o negocios afectados.





Desde su sede, en la calle de Hermosilla, 48, 1º Dcha, Salamanca, 28001 Madrid, DM Cerrajeros Madrid están encantados de ayudar.



