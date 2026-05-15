La Dirección General de Tributos estima una consulta vinculante planteada por la "Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón" ampliando las ventajas fiscales del arrendatario

La Dirección General de Tributos (DGT) estima la consulta vinculante planteada por el Gerente de EMVISA que permite al arrendatario ampliar la reducción fiscal hasta el 70 % cuando se dedica a un programa público de alquiler de vivienda La Dirección General de Tributos (DGT), estima una consulta vinculante planteada por el Gerente de la "Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón", Ángel Luis Benavente Miranda, respecto a la interpretación del art. 23.2 de la Ley de IRPF, tras la nueva redacción introducida por la Disposición Final Segunda de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda.

La Ley 12/2023, por el Derecho a la Vivienda, en su Disposición Final Segunda, establece una serie de reducciones (%) sobre el rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual y permanente en diversas situaciones. La redacción planteada en la Disposición, no coincidía a juicio del consultante, con lo que posteriormente se trasladó a la Ley de IRPF en un determinado supuesto.

El representante de la entidad municipal estimaba que la voluntad del legislador es promover diversos canales de colaboración para incentivar el alquiler de vivienda —incluyendo programas municipales de vivienda con limitación de renta— sin la necesidad de que la Administración actúe siempre como arrendataria y el ciudadano como arrendador, para beneficiarse fiscalmente de la reducción del 70 %, y no del 50 %, en su declaración de la renta.

Consulta con efectos vinculantes, que resuelve satisfactoriamente la cuestión planteada por el representante municipal el mes pasado, al ampliar su criterio de interpretación y manifestar textualmente que, "para aplicar la reducción del 70 % el arrendatario no tiene que ser siempre una Administración Pública o una entidad sin fines lucrativos, sino que también aplica cuando la vivienda se destina a algún programa público de vivienda o calificación en virtud del cual la Administración competente establezca una limitación en la renta del alquiler, siendo dos supuestos diferenciados".

Esta cuestión planteada, se desarrolló a partir de la puesta en marcha del programa "Gijón Confía Alquilando" promovido por el Ayuntamiento de Gijón y puede tener un impacto muy relevante en los programas municipales que se puedan desarrollar a nivel nacional para fomentar la salida de vivienda en alquiler favoreciendo al propietario con mayores incentivos fiscales.

