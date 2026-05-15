Iberdrola afronta su junta con el plácet de sus accionistas ante los máximos en Bolsa y la previsión de un nuevo récord en su beneficio anual



Iberdrola se prepara para su junta de accionistas y prevé alcanzar un beneficio neto récord de 6.730 millones. La compañía celebra su 125 aniversario en un momento de máximos históricos en capitalización bursátil y con un modelo de negocio sólido frente a la situación geopolítica actual.

Iberdrola se enfrenta a la Junta General de Accionistas que tendrá lugar el próximo 29 de mayo en Bilbao, en un momento de fortaleza sin precedentes en sus 125 años de historia. La empresa espera cerrar 2026 con un beneficio neto ajustado récord de aproximadamente 6.730 millones de euros, consolidando su trayectoria de crecimiento sostenido que la posiciona como la mayor eléctrica de Europa y una de las dos más grandes del mundo en términos de capitalización bursátil.

La junta se llevará a cabo en un formato híbrido, tanto presencial como telemático, para facilitar la participación de los cientos de miles de accionistas del grupo. Iberdrola mejora sus previsiones y refuerza su liderazgo. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, anunció durante la presentación de resultados del primer trimestre que se han revisado al alza las previsiones anuales. Después de cerrar 2025 con un beneficio neto ajustado de 6.231 millones de euros, Iberdrola ahora estima un crecimiento superior al 8% para el conjunto del ejercicio, excluyendo plusvalías, y establece su hoja de ruta hacia 2028 con un beneficio neto ajustado de unos 7.600 millones de euros. La solidez del modelo de negocio de Iberdrola, basado en redes reguladas y en una producción no dependiente de combustibles fósiles, le permite enfrentar el actual contexto geopolítico sin anticipar un impacto significativo a corto plazo.

El 84% de sus activos se encuentran en países no expuestos al conflicto en Oriente Próximo, y el 100% de su producción para 2026 ya está vendida, alcanzando el 80% en 2027 y el 75% en 2028. Estados Unidos y Reino Unido concentran el 65% de las inversiones totales del grupo, dirigidas en dos tercios a redes reguladas, lo que proporciona visibilidad y estabilidad a sus flujos.

Recientemente, se ha concretado la venta del negocio en México al grupo Cox por 4.000 millones de dólares, una transacción que generará plusvalías de varios cientos de millones, destinadas a impulsar nuevas eficiencias. Un plan de incentivos alineado con la creación de valor Uno de los puntos más destacados en la agenda es la aprobación del nuevo Plan de Incentivos a Largo Plazo 2026-2028, conocido como 'LTIP Transformador'. Este plan está diseñado para vincular la retribución variable de hasta 400 directivos y profesionales clave con el logro de objetivos ambiciosos en la creación de valor para los accionistas. Se contempla la entrega de hasta 20 millones de acciones, lo que equivale al 0,30% del capital social, y está condicionado a alcanzar un beneficio neto consolidado de entre 7.000 y 7.600 millones de euros en 2028.

Además, se busca maximizar la rentabilidad total para los accionistas en comparación con los líderes del índice Euro Stoxx Utilities, al mismo tiempo que se mantiene la solidez financiera del grupo, medida por su calificación crediticia. Iberdrola llega a esta junta con una capitalización bursátil histórica, cerca de 135.000 millones de euros, y propone a sus accionistas un dividendo complementario de 0,427 euros por acción. Esto elevará el desembolso total para el ejercicio 2025 hasta los 4.500 millones de euros, en línea con su compromiso constante de retribución a los accionistas.