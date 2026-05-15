El mantenimiento de los electrodomésticos gana peso como gesto de ahorro y sostenibilidad en el hogar, según Meliconi

Con motivo del Día Mundial del Reciclaje, expertos y fabricantes ponen el foco en la importancia del mantenimiento doméstico para mejorar la eficiencia energética, reducir residuos y alargar la vida útil de los electrodomésticos Cada año, millones de electrodomésticos son sustituidos antes de tiempo debido a averías relacionadas con el mantenimiento, la acumulación de suciedad o la falta de cuidado cotidiano. Coincidiendo con el Día Mundial del Reciclaje, que se celebra el 17 de mayo, Meliconi pone el foco en una idea cada vez más relevante dentro del consumo responsable: cuidar mejor los electrodomésticos para que duren más y consuman menos.

Según datos del Parlamento Europeo, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) son el flujo de residuos que más rápido crece en la Unión Europea, superando ya los 12 millones de toneladas anuales. Además, diversos estudios sobre economía circular señalan que prolongar la vida útil de los electrodomésticos solo un año puede reducir significativamente su impacto ambiental, evitando emisiones derivadas de la fabricación, transporte y eliminación de nuevos equipos. El consumidor europeo es cada vez más consciente de esta realidad:

El 77% de los ciudadanos de la UE prefiere reparar productos antes que sustituirlos.

Y cerca del 59% estaría dispuesto a pagar más por productos duraderos y fáciles de mantener. Aunque suele pasar desapercibido, el mantenimiento influye directamente en el rendimiento y consumo de los electrodomésticos. La acumulación de cal en lavadoras y lavavajillas, así como la suciedad o residuos internos, pueden afectar al funcionamiento de los equipos, incrementar el consumo energético y acelerar su desgaste. Por ello, cada vez más consumidores incorporan rutinas de mantenimiento preventivo como parte del cuidado habitual del hogar.

En este contexto, productos específicos para el cuidado de electrodomésticos —como descalcificadores, limpiadores antical o soluciones de mantenimiento interno para lavadoras y lavavajillas— ganan protagonismo por su capacidad para mejorar el rendimiento y contribuir a prolongar la vida útil de los aparatos. Dentro de esta tendencia, Meliconi apuesta por una gama de productos orientados al mantenimiento y cuidado del hogar, como sus soluciones descalcificadoras y productos específicos para el cuidado de lavadoras y lavavajillas, formulados con ingredientes de origen natural, para mejorar la higiene y favorecer un funcionamiento más eficiente de los electrodomésticos.

Además, soluciones complementarias como la Base Move —que permite desplazar fácilmente lavadoras y secadoras para acceder a zonas difíciles de limpiar— facilitan el mantenimiento cotidiano y mejoran la limpieza del espacio de lavandería.

Cinco consejos para una limpieza más eficiente y sostenible

Con motivo del Día Mundial del Reciclaje, Meliconi comparte algunas recomendaciones para mejorar el mantenimiento del hogar:

Apostar por productos duraderos y reparables.

Utilizar regularmente productos específicos para mantenimiento de los electrodomésticos.

Evitar acumulación de polvo en motores y salidas de ventilación, limpiando también las zonas más escondidas.

Utilizar programas ECO para reducir consumo de agua y energía.