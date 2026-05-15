El ‘carré’ encabeza la lista de cortes ‘bob’ en este preverano

Cortes Wavy Bob & Sleek Bob / Fotos: Keune Haircosmetics (firma de la que David Künzle es salón embajador en España)

Clásico, adaptable y muy francés, el carré es uno de los cortes más top de la temporada, perfecto para afilar una cara ovalada si lo dejamos más largo o al contrario, más corto para mujeres con rasgos duros, marcados y rostro alargado: “Siempre vigente y actual, es un corte intemporal lo llevemos corto, largo, desfilado, degradado, con flequillo recto/largo y en diagonal, con o sin raya. Para un rostro redondo, cuadrado o alargado, existe un distinto tipo de carré” – nos comenta Paul Tudor, estilista y director del salón David Künzle Fuencarral. Además, es perfecto para resaltar el cuello si es largo y bonito, o también la mirada y atraer consigo la de los demás. Si tu cara es ovalada, obvia el volumen y opta por un carré liso. Por el contrario, mujeres de rostro más anguloso, deben optar por un carré bouclé y así suavizar los rasgos: “Permite gran variedad de cambios y es fácil de manejar desde el punto de vista del estilista, pero se debe tener claro el estilo y el largo ideal antes de empezar” – añade.

Otro corte bob que apunta esta temporada preveraniega es el bouncy: “Un corte con mucho volumen que requiere de espumas para definirlo y fijarlo además de un secador y cepillo para estilizarlo. Es muy americano rollo años 50, sumamente sofisticado y glamuroso, que puede hacerse en diferentes largos y con ondas naturales queda muy top”.

También destaca el sleek bob, del que Paul Tudor resalta su aspecto tan pulcro, pulido, recto, liso y totalmente a contracorriente, sin capas: “Especialmente lo aconsejo en mujeres de cabello más bien fino y rostro ovalado, mujeres modernas y profesionales que necesiten este tipo de looks por su escaso mantenimiento y la seriedad que desprende. Eso sí, la hidratación es fundamental para evita el frizz”.

Una apuesta personal es el wob, que mezcla el bob con el wavy sin sobrepasar nunca la altura de los hombros. Destaca por sus bucles bien marcados y su estilo natural y desenfadado, buscando siempre la asimetría: “Es muy sensual con raya en medio o al lado, favoreciendo sobre todo a mujeres de rostro ovalado y alargado que necesitan volumen en los laterales, desde el mentón hasta la barbilla. Si bien no debe pasar más allá de los hombros, en la parte de atrás sí admite variaciones hasta el mismo nacimiento del pelo. Además, le sientan bien las balayage porque le aportan luz, movimiento y personalidad, especialmente los tonos caramelo y en general, cálidos”.