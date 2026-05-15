Wellgistics Health impulsa su expansión en salud digital con la adquisición prevista de WellCare Today

WellCare Today aporta una infraestructura consolidada de RPM, RTM y CCM con integraciones de tecnología wearable y soluciones de monitorización conectada. Se espera que la combinación integre la recientemente anunciada iniciativa MSO de Wellgistics Health con Kare Clinicals y su red de más de 6.500 farmacias independientes Wellgistics Health, Inc. (NASDAQ:WGRX) ("Wellgistics" o la "Compañía"), una empresa líder en tecnología sanitaria y distribución farmacéutica, anunció hoy que ha ejecutado una carta de intención no vinculante ("LOI", por sus siglas en inglés) para adquirir WellCare Today. La estructura propuesta de la operación incluye un pago estructurado en efectivo de 3 millones de dólares, mientras que el importe restante se satisfará mediante un earnout basado en rendimiento emitido en acciones preferentes.

WellCare Today es una empresa de tecnología sanitaria y monitorización remota centrada en programas de gestión de cuidados crónicos ("CCM"), monitorización remota de pacientes ("RPM") y monitorización terapéutica remota ("RTM"). La compañía ofrece HealthAssist®, una avanzada plataforma de monitorización remota de la salud integrada en dispositivos Samsung Galaxy Watch independientes como parte de su amplio ecosistema de monitorización sanitaria y soporte de emergencia. La plataforma permite la monitorización pasiva y continua de métricas clave de salud, incluyendo frecuencia cardíaca, niveles de oxígeno en sangre, temperatura, patrones de sueño, seguimiento de actividad y adherencia a la medicación autoinformada mediante programas RPM y RTM reembolsables por Medicare. No puede garantizarse que un paciente, proveedor, farmacia, servicio, dispositivo o flujo de trabajo concreto cumpla los requisitos para el reembolso.

Bajo la estructura propuesta de la operación, Wellgistics Health tiene la intención de integrar la plataforma HealthAssist® y las capacidades de RPM, RTM y CCM de WellCare Today con la recientemente anunciada colaboración piloto MSO de la compañía junto con Kare Clinicals, una división de Kare PharmTech, LLC, así como con su red de más de 6.500 farmacias independientes. La infraestructura combinada está destinada a respaldar iniciativas escalables de participación de pacientes, adherencia a la medicación, programas de monitorización longitudinal, gestión de enfermedades crónicas y flujos de trabajo mejorados de coordinación asistencial en canales de proveedores y farmacias utilizando tecnologías wearables conectadas e infraestructura de monitorización remota.

También se espera que la operación propuesta genere oportunidades para que las farmacias participantes de la Wellgistics Pharmacy Network participen en programas de servicios clínicos asociados a iniciativas RPM, RTM y CCM, al tiempo que permite a los proveedores acceder a una infraestructura escalable de coordinación asistencial, monitorización y reembolso. Las compañías creen que la colaboración propuesta podría establecer un ecosistema sanitario más conectado que alinee a pacientes, farmacias, proveedores, tecnologías wearables y servicios de coordinación asistencial longitudinal a través de plataformas de participación habilitadas por tecnología y monitorización remota.

La LOI no es vinculante y la finalización de la operación propuesta sigue estando sujeta a los procesos habituales de due diligence, negociación y ejecución de acuerdos definitivos, aprobaciones de los consejos de administración, consideraciones de financiación y otras condiciones de cierre habituales. No puede garantizarse que se ejecute un acuerdo definitivo ni que la operación propuesta se complete en los términos actualmente contemplados, o que llegue a completarse.

Sobre Wellgistics Health, Inc.

Wellgistics Health (NASDAQ:WGRX) es un líder en tecnología de la información sanitaria que integra su plataforma propietaria de inteligencia artificial para optimización de dispensación farmacéutica EinsteinRx™ en su plataforma de contratos inteligentes habilitada mediante blockchain PharmacyChain™ para optimizar el proceso de dispensación de medicamentos con receta. Su plataforma integrada conecta a más de 6.500 farmacias y más de 200 fabricantes, ofreciendo distribución mayorista, enrutamiento digital de recetas, entrega directa al paciente y servicios hub impulsados por IA como verificación de elegibilidad, onboarding, apoyo a la adherencia, autorización previa y gestión de pagos directos, diseñados para mejorar el acceso del paciente y la transparencia en todo el ecosistema de prescripción.

Sobre WellCare Today, LLC

WellCare Today es una empresa de tecnología sanitaria que ofrece HealthAssist®, una avanzada plataforma de monitorización remota de la salud integrada en dispositivos Samsung Galaxy Watch independientes como parte de su completo ecosistema de monitorización sanitaria y soporte de emergencia. HealthAssist® permite la monitorización pasiva y continua de métricas clave de salud, incluyendo frecuencia cardíaca horaria, niveles horarios de oxígeno en sangre, temperatura, pasos diarios, patrones de sueño y adherencia a la medicación autoinformada. Integrado con programas de Monitorización Terapéutica Remota (RTM) y Monitorización Remota de Pacientes (RPM) reembolsables por Medicare, HealthAssist® proporciona una solución asequible y escalable diseñada para apoyar a personas mayores y pacientes que gestionan enfermedades crónicas.

Se espera que todos los servicios de RPM, RTM, CCM y coordinación asistencial relacionada sean prestados, supervisados, documentados y facturados por proveedores debidamente autorizados y entidades participantes de conformidad con las leyes federales y estatales sanitarias aplicables, los requisitos de Medicare y otros pagadores, las leyes contra fraude y abuso, los requisitos de privacidad y seguridad de datos y las normas de práctica profesional. La Compañía no proporciona asesoramiento médico a través de este comunicado de prensa, y la participación en cualquier programa estará sujeta a los requisitos clínicos, contractuales, regulatorios y de reembolso aplicables.

