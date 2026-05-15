La ‘Guía visual de abejas silvestres’ anima a conocer a estos y otros polinizadores del mundo vegetal

Los insectos polinizadores son pequeños pero muy importantes, ya que permiten la reproducción del mundo vegetal. Diferentes estudios muestran que casi un 90% de las plantas con flor son polinizadas por ellos. Huertos, jardines, parques o descampados abandonados son algunos lugares donde podemos pararnos a observar los viajes de los insectos en un ir y venir de flor en flor. Lo único que necesitamos es un poco de paciencia, detenernos un rato y echar un vistazo a ver quién se mueve por allí.

Portada de la Guía realizada por el Real Jardín Botánico con edición de Editorial CSIC



La Guía visual de abejas silvestres y otros polinizadores del Real Jardín Botánico-CSIC y zonas verdes de Madrid anima al público a conocerlos un poco mejor y, además, lo hace en una jornada, el 20 de mayo, que se conmemora el Día Mundial de las Abejas desde 2018, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2017.

Contiene casi cien fotografías de abejas silvestres y treinta y una de otros insectos polinizadores (escarabajos, avispas, mariposas y moscas). Las últimas imágenes muestran algunos muy especiales: las aves. No son visitantes comunes en las flores, pero en el Real Jardín Botánico es frecuente verlas en un arbusto que está en plena floración en invierno —un momento en el que hay pocos recursos disponibles—, y al que acuden a alimentarse de su néctar: el hediondo (Anagyris foetida).

La Guía visual se presenta en el Real Jardín Botánico-CSIC (Biblioteca) el próximo miércoles 20 de mayo a partir de las 17:00 horas, en el marco del X ciclo ‘El jardín escrito’ que organiza la Biblioteca RJB-CSIC con la participación de algunas de las personas implicadas en el proyecto y en la edición de la Guía. Javier Martín y José Ignacio Pascual Hergueta, naturalistas y fotógrafos autores de la mayoría de las imágenes del libro; Inés Jiménez Fernández, entomóloga; y Clara Vignolo, coordinadora de la publicación. Félix Alonso, coordinador del ciclo y jefe de la Unidad Biblioteca Real Jardín Botánico, presenta el acto e introduce a los participantes.

Una presentación participativa para conocer mejor los polinizadores

Clara Vignolo aconseja la Guía porque, “tras un rápido vistazo, nos sorprenderá conocer la variedad de colores, formas y tamaños que podemos encontrar en las abejas. Aunque a simple vista y sin detenernos nos parezcan iguales, no lo son. La Guía es también una invitación, por un lado, a pararse delante de las flores a observar lo que sucede por allí, y, por otro, a conocer otros polinizadores más comunes como mariposas o avispas, y descubrir otros más desconocidos como currucas, gorriones o papamoscas”.

Anthidium sp M Esteban



Cada imagen lleva asociada información acerca del polinizador, la planta sobre la que se encuentra y su localización. En el caso de las abejas, se ha incluido la familia a la que pertenecen y su tamaño aproximado, dato que es representado mediante un icono de color negro al lado de la silueta de una obrera Apis mellifera, una abeja muy popular.

La asistencia a la presentación es gratuita hasta completar el aforo de la sala. El acceso es por la calle Claudio Moyano, 1. Además, para generar más interés y conocimiento sobre los polinizadores, al término de la misma se ha organizado una visita-taller al Jardín para observarlos. La acción se incluye dentro de las actividades organizadas por el RJB-CSIC para celebrar el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas y los Museos que se conmemora cada año el 18 de mayo.

Más sobre la autoría de la Guía

Esta publicación es fruto de un trabajo colaborativo realizado gracias a la participación ciudadana surgida a raíz del proyecto «Abejas silvestres y otros polinizadores de nuestras zonas verdes», coordinado por el Real Jardín Botánico-CSIC con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La mayor parte de las imágenes son de Javier Martín González, naturalista y visitante asiduo del Real Jardín Botánico que lleva años compartiendo no solo las fotografías que realiza, sino también sus conocimientos.

El resto han sido aportadas por José Ignacio Pascual Hergueta, Antonello Dellanotte, Marisa Esteban Ruiz y las personas que participaron en el concurso fotográfico «Abejas silvestres y otros polinizadores» y cuyas fotografías fueron seleccionadas para esta Guía: Ainhara Su Castillo Corrales, Andrea Fernández Doctor, Bárbara Jiménez Calvo, Carmen Fernández Martínez, Celsa Vega Sombría, Christian Zey Gómez, Enrique Ferrer López, Erik Brehmer Bernardos, Estefanía Casanova Cano, Fernando Saura González de Lara, Javier Hernández Medrano, Jorge Martínez Huelves, Luis Lozano Díaz, Manuel Bernal Pérez, Marina Hernández García, Mercedes Urosa Moreno, Miguel González Parreño, Nicole Lefevre, Noemí Rodríguez Hermida, Pedro Antonio Lázaro Molinero, Silvia Medina Villar y Susana Víñez Rubio.

Los textos que acompañan a las fotografías son autoría de: Inés Jiménez Fernández, Javier Martín González, José Ignacio Pascual Hergueta y Clara Vignolo Pena.

Más sobre el ciclo ‘El jardín escrito’

El ciclo 'El jardín escrito', coordinado por el jefe de la Biblioteca RJB-CSIC, Félix Alonso, se inició en 2016 con el triple objetivo de dar a conocer la Biblioteca del RJB-CSIC como lugar de conocimiento, promover el debate y difundir la ciencia. En esta primera edición muchos de los protagonistas fueron los propios investigadores del RJB presentando sus últimas publicaciones.

En la segunda edición, 2017-2018, se añadía el componente de las editoriales con el propósito de contribuir a una de las misiones más reconocidas y reconocibles de las bibliotecas, como es la de fomentar la lectura, mostrando al mismo tiempo la 'biblio-diversidad' existente (editores, temáticas, géneros...) dentro del panorama editorial.

En los siguientes años, como también sucederá en esta X edición, se han ido introduciendo temáticas como la actualidad literaria y periodística vinculadas a áreas como la ciencia, el medio natural o la biodiversidad con el propósito de disfrutar de la lectura y, desde 2016, poner en valor la labor que realizan todas las bibliotecas para conseguir estos objetivos citados.

Información de interés

Actividad: X ciclo ‘El jardín escrito’ | Día Internacional de la Fascinación por las Plantas Presentación: Guía visual de abejas silvestres y otros polinizadores del Real Jardín Botánico-CSIC y zonas verdes de Madrid. Coordina y presenta: Félix Alonso Lugar: Real Jardín Botánico. Biblioteca. Acceso por calle Claudio Moyano, 1. Fecha: miércoles 20 de mayo de 2026 Horario: 17:00 horas Precio: Actividad gratuita. Entrada libre hasta completar aforo. Incluye visita-taller Dirigida a: público adulto