El Equipo Kern Pharma continúa las clásicas bretonas

El Equipo Kern Pharma volverá a competir este fin de semana en el norte de Francia con la disputa de otras dos clásicas en la región de Bretaña. El Tour du Finistère (Francia, UCI 1.1, 16/05) y Boucles de l’Aulne – Châteaulin (Francia, UCI 1.1, 17/05) serán los próximos destinos marcados en el calendario del conjunto navarro.

Nil Gimeno atraviesa un gran momento de forma - (c) SprintCycling



Superados el GP Morbihan y Tro-Bro Léon hace unos días, el Equipo Kern Pharma continuará el ciclo bretón este sábado en el Tour du Finistère, al que vuelve después de un año de ausencia. El mapa presenta un revirado recorrido sin un metro llano en los alrededores de Quimper para terminar con seis vueltas en las que se superarán las cotas decisivas de La Voie Romane (800m al 6,3%) y Meilh Stang Vihan (600m al 7,1%), esta última con la meta en lo alto.

Al día siguiente, los Boucles de l’Aulne endurecen su recorrido en los circuitos en Châteaulin, primero con seis pasos por la subida Menez-Quelc’h (3km al 6,2%), el último a 43 kilómetros de meta; y luego con las veloces cuatro vueltas conclusivas en las que todo se decidirá en el repecho final de 800 metros al 4,5%.

“Volvemos aquí con un equipo muy consolidado para tener un gran rendimiento en ambas carreras. Ya hemos demostrado nuestro gran estado de forma en estas carreteras hace unos días y ahora tendremos el objetivo de luchar por el triunfo”, remarca Dani Navarro, director deportivo del Equipo Kern Pharma en este bloque bretón.

Tour du Finistère (Francia, UCI 1.1, 16/05)

Web | Libro de ruta Quimper | 156km | 12:45h – 16:45h Alineación: Marc Brustenga, Nil Gimeno, Unai Iribar, Mikel Retegi, Sergio Romeo, Antonio Soto Cobertura TV en Eurosport y Max desde las 15:00h Seguimiento en directo en las redes sociales de la carrera y en nuestros canales oficiales.

Boucles de l’Aulne – Châteaulin (Francia, UCI 1.1, 08/05)

Web | Libro de ruta Chateaulin | 178km | 13:00h – 17:20h Alineación: Marc Brustenga, Nil Gimeno, Unai Iribar, Mikel Retegi, Sergio Romeo, Antonio Soto

Cobertura TV en Eurosport y Max desde las 15:30h Seguimiento en directo en las redes sociales de la carrera y en nuestros canales oficiales.