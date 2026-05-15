Vivimos tiempos de confusión, o tal vez solo lo parece, pues los que rigen y fiscalizan el mundo dan la impresión de haber adquirido la cualidad divina de escribir recto con renglones torcidos. Sostuvo Leibniz que habitamos el mejor de los universos posibles porque Dios, en su infinita sabiduría y bondad, no podría haber hecho otra cosa. Así pues, según el filósofo, resultaría peor cualquier otro orbe que se pudiera concebir. La concepción del filósofo alemán puede analizarse a la luz del inmovilismo, como alimento de caldos reaccionarios, y de hecho así se ha venido haciendo, pero tal vez nuestros tiempos de ahora arrojen nueva luz sobre ello, porque hay algo en el ambiente y en la deriva del pensamiento que encaja bien con lo dicho. Me refiero al “wokismo”, que parece estar construyendo, como el Dios de los filósofos, una nueva realidad encaminada a diseñar la mejor de las sociedades posibles, no en hechos y detalles reales pero sí en discursos y apariencias. Más que cambiar el mundo, se trata de modificar lo que decimos sobre el mismo, ignorando o soslayando lo que no gusta o no encaja en el montaje. Se empezó por cambiar el nombre de las cosas, que es más fácil que cambiar las cosas mismas, y se hizo a través de lo políticamente correcto y, poco a poco, hemos llegado a la citada nueva realidad.

Afirmaba Gabriel Albiac en una entrevista (El Mundo, 08/04/2025) que el “wokismo es el movimiento más reaccionario para la vida privada desde la Segunda Guerra Mundial". También consideraba, en esa entrevista, que se trata de un voluntarismo, o diría yo de un subjetivismo, que afecta, y esto es ya de mi cosecha, a la concepción de las estructuras sociales, a las ideas y tal vez a todos los aspectos, incluso los más recónditos de la vida cotidiana, lo que nos conduce al concepto de totalitarismo, que es la negación del pluralismo y la conversión de la parte en un todo opresivo. Y ya sabemos que lo totalitario, una vez que se instala en nuestras vidas, no admite el cambio. No voy a recordar ejemplos del pasado o incluso del presente, porque además lo nuevo de ahora empeora bastante a esos ejemplos que no cito. Se advierte ello en el hecho de que los relatos inducidos son acatados no solo por las instituciones oficiales sino asimismo por los individuos y las propias empresas, que asumen el discurso incluso en la publicidad, quedando difuminado lo privado como espacio indiferenciado de los credos del poder, lo cual es santo y seña del totalitarismo. Así, la doctrina “woke” se asemeja, como analogía, a lo que fue el poder espiritual de la Iglesia en tiempos medievales, cuando constituía la guía moral e ideológica que levitaba por encima de los Estados.

Leo en el VIEJO TOPO (1) que el pensamiento woke “busca establecer la primacía de un individuo aislado, un «sujeto hidropónico» con raíces débiles y suspendidas en el aire, que no deba nada a la naturaleza y posea la capacidad de «autoengendramiento»”. Es decir, subjetividad extrema, que conduce a la desaparición progresiva de espacios objetivos de discusión en los que confrontar ideas y creencias, pues solo hay una verdad y el “wokismo” es su vehículo. Se discurre también, en ese mismo artículo del Viejo Topo, que nos encontramos ante “el ideario perfecto para una época en la que, como escribió Theodore Dalrymple, parecer bueno es más importante que hacer el bien. Por eso halla su expresión en el «alardeo moral» o «postureo ético» (virtue-signalling): una solidaridad irreflexiva y cuasi automática, mezclada con preocupación impostada, por cualquier causa buenista que domina la agenda noticiosa”.

El postureo social e ideológico, esa derivación chusca del “simulacro” de Baudrillard, acabará creando, si nada cambia, un “totum revolutum” en el que ya nadie sabrá, como está sucediendo en parte, dónde anida la verdad, pues esta se convertirá, siempre que no se sobrepasen los límites establecidos (verdad relativa, pero menos), en pura percepción subjetiva y, cuando nada es verdad, tampoco nada es mentira, haciendo que todo sea posible y nada imposible en el orbe virtual establecido por los guardianes de la ortodoxia. Alguien dijo que el verdadero peligro no es que las cosas vayan mal, sino que las acatemos pasivamente como normales, con los individuos cada vez más enclaustrados en colectivos asemejados, incluso en la “desigualdad de iure”, a los estamentos del Antiguo Régimen. Esos nuevos “estamentos” se nutren, como vehículo de desigualdad, de la llamada discriminación positiva, uno de los buques insignia del nuevo régimen del “wokismo”. Me pregunto si, frente a todo ello, resurgirán en algún momento el espíritu crítico y la sensatez del pensamiento. -------------------------------------



1. https://www.elviejotopo.com/articulo/wokismo-delirios-ideologicos-y-conflictos-importados/