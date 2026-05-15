Rasgos vinculantes

Si bien, los trazados se muestran un tanto caóticos, desmadejados; las asociaciones se aprecian en los formatos más insospechados. Nos perdemos intentando distinguir la configuración minuciosa del cosmos, comprensible por sus grandiosas dimensiones. Aunque no sólo es cuestión de tamaños, el mundo cercano, las minúsculas formas de vida, los mismos humanos, ponen de manifiesto profundidades inalcanzables para nuestras entendederas. En semejante panorama se detectan VÍNCULOS de notable importancia e incluso belleza, que merecen consideración aparte. Escojo algunos de ellos para prestar atención a los factores de engarce entre las cosas, las personas y el universo en general.

DESDE EL UNIVERSO

Entre glaciares, Cataratas de sangre. Hierro disuelto.

La belleza de la Antártida, la helada blancura de su planicie, aturde por su luminosidad; nos ofrece enormes extensiones impolutas, que nos asombran. La catarata roja supone un contraste espectacular, forjada por el HIERRO disuelto, procedente del subsuelo recóndito. Los elementos se confabulan en unas evoluciones cargadas de una grandeza estructural capaz de dejarnos atónitos.

Rayos oblongos Sobre nubes inquietas. Bello celaje.

Aparte de desarrollar sus potenciales, los rayos oblicuos del sol al acercarse al planeta, las nubes cargadas de partículas enérgicas, al confluir emiten una serie de coloridos embriagadores; cumplen sus respectivas misiones con ese encanto especial de los CELAJES. No está nada mal a modo de mensaje, las actuaciones pueden dar lugar a efectos colaterales magníficos. Con la sencillez desprovista de maquinaciones.

Sales disueltas En las aguas inmensas. La mar salada.

Hubo un tiempo no muy lejano en el cual, referirnos al mar era mencionar la sal y el yodo beneficioso de sus aguas, comentarios sobre los navegantes, tomar el sol y el aire. Los enfados recientes de las olas, las pateras, los plásticos y nuevas desventuras; modifican el semblante de la riqueza MARINA. En efecto, la mar salada ofrece muchas versiones, con desiguales referencias a la intervención humana; una notable invitación a pensar.

No me sorprende, Ni se ven ni se notan. Raudo neutrino.

Estos fenómenos son cada vez más evidentes, no digo plenamente conocidos, sino demostrada su presencia efectiva en sus órdenes evolutivos. Al descubrir una de estas realidades, se despiertan numerosos INTERROGANTES; no hay manera de liberarnos de nuevas inquietudes. Las normativas fijas no están concentradas en estos lances de gran movilidad y tendencia a los cambios.

Abruman tantos Formatos tornadizos. Entes inquietos.

Es independiente del sector analizado, la física profunda, la biología, los medios de comunicación, las mentalidades; no hay formatos de funcionamiento estables al cien por cien. Y la adaptación a esa inestabilidad se nos pone muy cuesta arriba; hasta lo que consideramos paz hemos de considerarla en esos ámbitos. Frente a la agitación o la quietud, emerge el sueño de la ARMONÍA.

Sin luz ni carga Lo invisible se oculta. Materia oscura.

Eso de los ocultamientos no parece exclusivo de la modernidad, la materia oscura en el universo alcanza proporciones increíbles; su ubicación, su función, apenas son intuidos. Nos perdemos en esos lances; eso lo han aprendido muy bien los MANIPULADORES actuales, se las arreglan para mantener sus maquinaciones bien escondidas, fuera del alcance de los ciudadanos.

Ansiamos ver Dimensiones y edades. Enigma fiel.

Por aquello de mantenernos con el ansia permanente de aumentar los conocimientos no asoma ningún inconveniente. Al mismo tiempo, son evidentes las CONDICIOES. Por la primera, reconociendo la gran limitación de no conocer los términos absolutos de la existencia. En la segunda, partimos del efecto comunitario, el respeto nos impide utilizar a los demás seres humanos como instrumentos.

Los universos Paralelos se tuercen. Hay atractores.

Se comban las energías y las galaxias enteras, ondas y partículas emprenden trayectorias inverosímiles; surgen de donde no podíamos pensar, fuerzas ATRACTORAS con potencia inusitada. Ejercen su acción en dimensiones cósmicas e incluso entre partículas invisibles. Sus efectos son inquietantes, porque no sabemos como nos afectan como personas.

Simples visiones de la ciencia, deslumbran. Surrealismo.

Los descubrimientos científicos nos deslumbran en su progreso, hasta consiguen hacernos pensar que son el único camino del conocimiento. Se convierten en auténticas visiones SURREALISTAS, de un simplismo que nos sobrecoge; aunque no logren sacarnos del sueño existencial, sin respuestas absolutas. La fascinante interpretación de sus gestos es un apartado irrepetible para cada persona.

En torno al mundo, Lo más incompresible. Ser comprensible.

Si nuestros avatares personales son complejos, al incluir todo el mundo cercano y el conjunto universal, no disponemos de la suficiente inteligencia para captar sus entresijos. Sin embargo, los grandes genios nos indicaron cual es el matiz más incomprensible a tener en cuenta; se pueden enlazar ideas, de tal manera, que el caos llega a ser COMPRENSIBLE.