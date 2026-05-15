Gerónimo Rauch reinventa un clásico de los musicales con el estreno de 'Bring Him Home (Versión Tango)'

El artista internacional lanza una innovadora interpretación del emblemático tema de Les Misérables, fusionando la pasión del tango con su trayectoria en los escenarios más prestigiosos del mundo El reconocido cantante y actor Gerónimo Rauch anuncia el lanzamiento oficial de su nuevo single, Bring Him Home (Versión Tango), disponible en todas las plataformas digitales a partir del jueves 14 de mayo. Este estreno marca el inicio de una serie de lanzamientos que celebran su madurez artística y su consolidación como una de las voces más importantes del teatro musical a nivel global.

Un puente entre el West End y el Río de la Plata

Con Bring Him Home (Versión Tango), Rauch logra una síntesis perfecta entre su carrera internacional y sus raíces argentinas. La pieza abandona su forma tradicional para abrazar la cadencia y el dramatismo del tango, ofreciendo una lectura fresca y poderosa que posiciona a Gerónimo como un intérprete universal. La canción fue traducida en homenaje y agradecimiento a los países en las que tuvo el placer de cantarla, y forma parte del primer capítulo de un relato musical que recorrerá el mundo este 2026.

'26 Años en Escena': Un viaje por su trayectoria

Como parte de su propia celebración, Gerónimo Rauch ofrecerá una serie de conciertos íntimos y espectaculares que recorrerán sus momentos más representativos. Estas ciudades son fundamentales en su trayectoria: Buenos Aires como su punto de partida y Madrid como la capital donde consolidó su proyección europea.

Fechas confirmadas:

Madrid: Teatro Calderón – 28 de septiembre – TICKETS

Teatro Calderón – 28 de septiembre – TICKETS Buenos Aires: Teatro Gran Rex – 10 de diciembre – TICKETS

Teatro Gran Rex – 10 de diciembre – TICKETS Próximamente: Se realizarán también shows de "26 años en Escena" en Londres y Barcelona, cuyas fechas y recintos se confirmarán próximamente. El regreso del legendario Jean Valjean: Rumbo al Grand Finale Mundial

Gerónimo Rauch no solo conmemora sus 26 años sobre los escenarios, sino que ha sido anunciado oficialmente como uno de los protagonistas del Grand Finale de la gira mundial Les Misérables - The Arena Spectacular.

Rauch retomará el icónico papel de Jean Valjean —rol que ya interpretó con éxito en el West End y Madrid— para las paradas más prestigiosas de esta producción histórica en recintos de leyenda: Londres (Royal Albert Hall), Nueva York (Radio City Music Hall) y Dublín (3Arena) y Birmingham (Utilita Arena).

Un artista global en su mejor momento

Con una carrera que conecta Argentina, España y el Reino Unido, Rauch ha logrado el hito excepcional de interpretar roles protagonistas tanto en español como en inglés en los escenarios más exigentes. Su participación en esta gira, que celebra el 40º aniversario del musical, lo sitúa junto a otras estrellas internacionales en una producción que ya ha vendido 1,5 millones de entradas.

