Gerónimo Rauch reinventa un clásico de los musicales con el estreno de 'Bring Him Home (Versión Tango)'
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El artista internacional lanza una innovadora interpretación del emblemático tema de Les Misérables, fusionando la pasión del tango con su trayectoria en los escenarios más prestigiosos del mundo
El reconocido cantante y actor Gerónimo Rauch anuncia el lanzamiento oficial de su nuevo single, Bring Him Home (Versión Tango), disponible en todas las plataformas digitales a partir del jueves 14 de mayo. Este estreno marca el inicio de una serie de lanzamientos que celebran su madurez artística y su consolidación como una de las voces más importantes del teatro musical a nivel global.
Un puente entre el West End y el Río de la Plata
'26 Años en Escena': Un viaje por su trayectoria
Fechas confirmadas:
El regreso del legendario Jean Valjean: Rumbo al Grand Finale Mundial
Rauch retomará el icónico papel de Jean Valjean —rol que ya interpretó con éxito en el West End y Madrid— para las paradas más prestigiosas de esta producción histórica en recintos de leyenda: Londres (Royal Albert Hall), Nueva York (Radio City Music Hall) y Dublín (3Arena) y Birmingham (Utilita Arena).
Un artista global en su mejor momento
La presencia en estos cuatro mercados refleja el interés creciente por sistemas que permitan tratar la humedad por capilaridad sin necesidad de obras, y la capacidad de Humix para adaptar su tecnología a construcciones y condiciones climáticas diversas.
Un artista global en su mejor momento Con una carrera que conecta Argentina, España y el Reino Unido, Rauch ha logrado el hito excepcional de interpretar roles protagonistas tanto en español como en inglés en los escenarios más exigentes.
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