Humix supera los 27.000 equipos instalados y acelera su expansión internacional
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La compañía refuerza su presencia en mercados europeos como Reino Unido, Irlanda, Alemania y Portugal
La humedad por capilaridad continúa siendo una de las patologías estructurales más frecuentes en viviendas y edificios de distintos países. Ante esta situación, cada vez más propietarios y profesionales del sector buscan soluciones que actúen directamente sobre el origen del problema y eviten intervenciones invasivas.
En este contexto, Humix consolida su crecimiento internacional y supera los 27.000 equipos instalados, ampliando su presencia en mercados europeos como Reino Unido, Irlanda, Alemania y Portugal.
Una expansión respaldada por la demanda
La presencia en estos cuatro mercados refleja el interés creciente por sistemas que permitan tratar la humedad por capilaridad sin necesidad de obras, y la capacidad de Humix para adaptar su tecnología a construcciones y condiciones climáticas diversas.
Un problema extendido en toda Europa
Más de 27.000 instalaciones en proyectos de distinta escala
Creciente interés por parte del sector profesional
Tecnología no invasiva con seguimiento técnico
Perspectivas de crecimiento
La presencia en estos cuatro mercados refleja el interés creciente por sistemas que permitan tratar la humedad por capilaridad sin necesidad de obras, y la capacidad de Humix para adaptar su tecnología a construcciones y condiciones climáticas diversas.
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