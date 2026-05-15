Humix supera los 27.000 equipos instalados y acelera su expansión internacional

La compañía refuerza su presencia en mercados europeos como Reino Unido, Irlanda, Alemania y Portugal La humedad por capilaridad continúa siendo una de las patologías estructurales más frecuentes en viviendas y edificios de distintos países. Ante esta situación, cada vez más propietarios y profesionales del sector buscan soluciones que actúen directamente sobre el origen del problema y eviten intervenciones invasivas.

En este contexto, Humix consolida su crecimiento internacional y supera los 27.000 equipos instalados, ampliando su presencia en mercados europeos como Reino Unido, Irlanda, Alemania y Portugal.

Una expansión respaldada por la demanda

Tras años de crecimiento en el mercado nacional, la compañía ha iniciado una fase de expansión internacional impulsada por la demanda de soluciones contra la humedad estructural en diferentes tipos de edificaciones. Portugal, por su proximidad geográfica y similitudes constructivas con España, representa una incorporación especialmente natural a esta estrategia de internacionalización.

La presencia en estos cuatro mercados refleja el interés creciente por sistemas que permitan tratar la humedad por capilaridad sin necesidad de obras, y la capacidad de Humix para adaptar su tecnología a construcciones y condiciones climáticas diversas.

Un problema extendido en toda Europa

Aunque las condiciones climáticas varían de un país a otro, la humedad estructural sigue siendo una de las patologías más habituales tanto en viviendas antiguas como en edificios en contacto directo con el terreno. El agua asciende desde el subsuelo a través de los materiales del muro, manteniendo las paredes húmedas de forma constante y provocando deterioro progresivo de paredes y revestimientos, aparición de manchas y moho, olor persistente y empeoramiento del ambiente interior.

Más de 27.000 instalaciones en proyectos de distinta escala

Con más de 27.000 equipos instalados, Humix acumula experiencia en una amplia variedad de proyectos: desde viviendas particulares y comunidades de propietarios hasta parkings de más de 2.000 metros cuadrados, locales comerciales y edificios históricos donde evitar intervenciones invasivas resulta especialmente relevante para preservar la estructura original.

Creciente interés por parte del sector profesional

El crecimiento de la compañía también se refleja en la atención que está recibiendo por parte del sector profesional. Diversas constructoras y empresas vinculadas a la edificación han contactado con Humix para incorporar este tipo de sistemas en proyectos residenciales y de rehabilitación, lo que evidencia una tendencia consolidada hacia soluciones que actúan sobre el origen del problema con carácter preventivo y duradero.

Tecnología no invasiva con seguimiento técnico

El sistema Humix bloquea el ascenso de la humedad desde el subsuelo, permitiendo que los muros se sequen de forma progresiva. No requiere obras, perforaciones ni productos químicos. La instalación es realizada por el equipo técnico de la compañía e incluye un seguimiento posterior mediante mediciones periódicas para verificar la evolución del proceso de secado.

Perspectivas de crecimiento

La consolidación en Reino Unido, Irlanda, Alemania y Portugal confirma la proyección internacional de Humix y el interés creciente por soluciones no invasivas frente a la humedad por capilaridad. Superar los 27.000 equipos instalados sitúa a la compañía en una posición sólida para continuar su expansión en nuevos mercados y afrontar el aumento de proyectos tanto residenciales como profesionales.

