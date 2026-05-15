Mariel Hemingway: “Pasé años sintiendo miedo de mi historia familiar”

Mariel Hemingway ha llegado a Asturias, Gijón, para hablar de salud mental, de emociones, de vida sana. Esta actriz y escritora lo hace con conocimiento de causa, tiene una vida familiar triste con un historial donde abundan los suicidios. Su abuelo, Ernest Hemingway, laureado con un Premio Pulitzer y un Nobel de Literatura, se suicidó disparándose con una escopeta de caza cuando tenía 61 años, su hermana, Margaux, la primera modelo a la que pagaron un millón de dólares por una campaña, poseedora de un físico impresionante, una voz acariciadora y una sonrisa amplia y franca, se suicidó con barbitúricos a la edad de 42 años. En España la vimos celebrar el año 1980 con el spot de Freixenet al lado de la actriz Sydne Rome, Bárbara Rey, embarazada de su primer hijo y del cantante de Palma de Mallorca, Llorenç Santamaría.

Mariel ha sido invitada por la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights España a viajar a España desde Estados Unidos donde reside habitualmente para dar charlas sobre estos temas. Mariel debutó en el cine al lado de su hermana Margaux en la película “Lipstick”, tenía 13 años y su primera interpretación en el cine fue más celebrada más que por la de su hermana. En 1976, cuando tenía 17 años, triunfó en el film “Manhattan”, dirigida por Woody Allen, por este trabajo fue nominada a un Óscar como actriz secundaria.

La actriz y escritora, ha tenido que luchar a causa de su salud mental, ha sabido enfrentarse a su realidad de forma clara, Mariel, sabe explicar lo que ha vivido, lo que históricamente se ha escrito sobre su familia y de ella misma, es clara y constante y, por experiencia, sabe que la vida es bella pero no siempre de color de rosa. En esta entrevista se muestra, generosamente, por una lucha encomiable sobre la salud mental. Es clara, que nadie se la pierda.



Desde que nació el mundo ha tenido los ojos puestos en usted y en su familia, ¿cómo ha gestionado vivir bajo la presión de la mirada pública? No creo que uno llegue a acostumbrarse del todo. Cuando creces dentro de una familia sobre la que la gente proyecta tantas cosas, aprendes muy pronto que muchas veces ven la historia antes que a la persona. Durante mucho tiempo creo que interpreté fortaleza o compostura porque pensaba que era lo que se esperaba de mí. A medida que he ido creciendo, me interesa mucho más la verdad que la actuación. La naturaleza me ayuda. Bajar el ritmo me ayuda. Estar conectada con mi cuerpo, en lugar del ruido que me rodea, me ayuda a recordar quién soy realmente.

¿Se da consejos a sí misma? ¿Habla con usted? ¿Qué suele decirse? Sí, todo el tiempo. Pero con los años me he vuelto más amable. Antes me hablaba desde el miedo o la presión. Ahora intento hablarme como le hablaría a alguien a quien quiero. Suelen ser cosas muy simples como: ve más despacio, respira, escucha, confía en ti. Creo que muchos de nosotros nos abandonamos internamente sin darnos cuenta.

¿Qué le llevó al mundo de la interpretación? ¿Es todo bueno o malo? ¿Es cierto que significó distanciarse de sus padres afectados de alcoholismo? Actuar me resultaba natural porque de niña tenía mucha imaginación. Me daba un espacio para expresar emociones y curiosidad. Pero ninguna carrera es totalmente buena o totalmente mala. Hollywood puede ser hermoso y creativo, y también muy confuso, especialmente para la gente joven. Y sí, en cierto modo el trabajo se convirtió en una especie de escape. Cuando hay adicción o inestabilidad en casa, los niños suelen buscar un lugar al que pertenecer. La interpretación me dio estructura, atención y propósito a una edad muy temprana.



En 1976 debutó en el cine junto a tu hermana, Margaux, en el film, “Lipstick”. ¿Es cierto que su distanciamiento contribuyó a una depresión? Mi hermana y yo nos queríamos mucho, pero también estábamos navegando en una industria que constantemente compara a las mujeres. La fama puede distorsionar las relaciones porque el amor se mezcla con la competencia, la inseguridad y la opinión pública. Creo que hubo dolor por ambas partes. La depresión en mi vida nunca tuvo que ver con un solo acontecimiento. Estaba más relacionada con patrones familiares, sensibilidad, pérdidas, confusión sobre la identidad y el intento de entenderme dentro de un entorno muy intenso.

Fue musa de Woody Allen en la película “Manhattan”, ¿qué aprendió de Woody Allen? ¿Se enamoró de usted? Lo que puedo decir honestamente es que yo era muy joven. Aprendí muchísimo a nivel artístico trabajando con él a esa edad, porque valoraba la inteligencia y los matices en la interpretación. Puede que estuviera fascinado conmigo; enamorado, lo dudo. Me encantó mi experiencia en esa película. Pero también creo que, al mirar el Hollywood de entonces con la perspectiva actual, podemos reconocer que había dinámicas que se normalizaban y que hoy cuestionaríamos. Es importante dejar espacio para la reflexión sin reescribir la historia de forma simplista.

Su abuelo, Ernest Hemingway, Premio Pulitzer y Premio Nobel de Literatura, murió por suicidio con un rifle de caza. En Estados Unidos cualquiera puede comprar un arma, ¿debería prohibirse? Creo que la salud mental es un tema muy serio en Estados Unidos y que el acceso a las armas debe formar parte de esa conversación. Pero también pienso que el suicidio es profundamente complejo. Mi abuelo lidiaba con una depresión severa, traumas, enfermedad física, alcoholismo y probablemente problemas neurológicos. Para mí, la pregunta más profunda es: ¿cómo creamos una cultura en la que las personas se sientan apoyadas antes de llegar a la desesperanza?

El Dalái Lama le dijo: “Estás bien”. ¿Qué cree que quiso decir? ¿Temió el suicidio? Ese momento me impactó profundamente porque pasé años sintiendo miedo de mi historia familiar, casi como si estuviera esperando a que llegara la oscuridad. Cuando dijo “estás bien”, creo que me dio permiso para dejar de identificarme como alguien condenada. Lo más importante fue entender que ya estaba bien y que no necesitaba buscar fuera de mí validación, ayuda o guía, porque las respuestas están dentro de mí. Soy mi mejor maestra, sanadora, guía… todo. La enfermedad mental puede darse en las familias, pero no es destino. El estilo de vida importa. La conexión importa. La autoconciencia importa. El amor importa. La salud cerebral importa.



El amor, un estilo de vida saludable y el pensamiento positivo, ¿le han ayudado a encontrar equilibrio? Sí, pero sustituiría “pensamiento positivo” por conciencia. No creo en fingir que todo está bien. Creo en aprender a estar contigo misma de forma honesta. Mi estilo de vida me ha ayudado muchísimo. Dormir, la alimentación, el movimiento, la naturaleza, la meditación, la conexión. Son cosas que parecen simples, pero son fundamentales. Crean resiliencia en el sistema nervioso y claridad en la mente.

¿Puede explicar cuánto ha tenido que luchar para superar las enfermedades mentales presentes en su familia? Ya no lo vivo como una lucha. Cuando era más joven, quizá sí. Ahora lo vivo más como una práctica de escucha. Escuchar a mi cuerpo. Escuchar a mis emociones antes de que se conviertan en crisis. Aprender dónde me abandono o me exijo demasiado. Sanar no es una meta final. Es una relación contigo misma.

Sus hijas han decidido llevar el apellido Hemingway, ¿cree que han superado la historia familiar? Creo que cada generación tiene la oportunidad de aportar más conciencia a lo que la precede. Mis hijas son mujeres increíblemente reflexivas y conscientes. Pero ninguna familia está libre de dificultades. El objetivo no es la perfección, sino la honestidad, la comunicación y la conexión. No creo que yo cargue ya con esa historia.

¿Cree que hoy en día la salud mental se aborda y se comunica lo suficiente? Se habla más, y eso es importante. Pero creo que todavía hablamos de la salud mental sobre todo desde la cabeza. Analizamos sin parar. A mí me interesa mucho la conexión con el cuerpo y la conciencia del sistema nervioso, porque gran parte del sufrimiento vive en el cuerpo mucho antes de convertirse en lenguaje.

¿Es útil y positivo el tratamiento de la salud mental en redes sociales? A veces sí, a veces no. Las redes sociales pueden reducir la vergüenza porque la gente se da cuenta de que no está sola. Pero también pueden convertir la sanación en una performance. Nos comparamos con otros y eso genera más distancia con la auto aceptación. Existe presión por convertir el dolor en contenido. La sanación real suele ser silenciosa. Ocurre en el silencio, en las relaciones, en la naturaleza, en momentos íntimos contigo misma.



La gente dice de usted que es muy positiva, ¿sólo alguien que ha vivido de cerca la enfermedad mental puede explicar cómo combatirla? No creo que el sufrimiento haga a alguien más sabio automáticamente. Pero sí creo que la experiencia vivida genera compasión y comprensión. Lo importante es si estás dispuesto a enfrentarte a ti mismo con honestidad y a mantener el corazón abierto durante ese proceso.

Para usted, ¿la vida es bella? Sí. Absolutamente sí. La vida a veces rompe el corazón. Es incierta. Es caótica. Pero también es hermosa más allá de las palabras. Cuanto mayor me hago, más belleza encuentro en lo cotidiano. La luz del sol. La respiración. La conexión. El silencio. Una conversación con amor. Un paseo al aire libre. La belleza no es la ausencia de dolor. La belleza es la disposición a permanecer presente en la vida…