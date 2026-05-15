Eddie convierte Sevilla en emoción flamenca con Sueño, su balada más íntima y cinematográfica hasta ahora

Eddie (Edgar Pinto) ha construido una trayectoria marcada por el diálogo entre culturas musicales ibéricas y latinoamericanas, moviéndose con naturalidad entre Portugal, España y el universo lusófono. Productor, compositor y artista multicreativo, su recorrido refleja una identidad artística que combina sensibilidad emocional, experiencia en estudio y una mirada abierta hacia distintos lenguajes sonoros.

Con Todo a Su Tiempo, Eddie presenta una etapa de madurez artística en la que consolida un lenguaje propio construido a lo largo de varios años. Dentro de ese universo nace Sueño, una balada pop con aire flamenco atravesada por el deseo, la duda y la intensidad emocional. Inspirada en Andalucía y en la conexión personal del artista con Sevilla, la canción profundiza en ese espacio íntimo donde conviven la memoria afectiva y las emociones que permanecen abiertas.

Coincidiendo con la expansión de este nuevo trabajo y la presentación de Sueño, Eddie llega a Madrid en un momento clave de consolidación artística. En esta entrevista con Susan Villa, el artista reflexiona sobre sus influencias, la construcción de su identidad musical, el simbolismo de Sevilla en su imaginario creativo y los próximos pasos de un proyecto que continúa creciendo entre distintos mercados y escenarios.



1. En sus inicios como artista, ¿qué referentes musicales y experiencias personales marcaron el camino que le llevó a construir su identidad creativa como Eddie (Edgar Pinto)? Fue un proceso que se fue construyendo con los años. Crecí rodeado de diferentes influencias. Portugal, la cercanía con España, la diáspora lusófona y las sonoridades latinoamericanas que llegaban a través de España formaban parte de mi entorno desde muy temprano. Muy pronto empecé a trabajar en estudio, a producir y a escribir, y ahí entendí cómo se construye realmente una canción. Eddie nace desde ese lugar: desde la creación, la experiencia en estudio y el conocimiento práctico del proceso musical.

2. Su trayectoria se caracteriza por un diálogo constante entre culturas ibéricas y latinoamericanas; ¿cómo ha influido ese cruce de universos en su evolución artística y sonora? Lo vivo como una consecuencia natural de mi recorrido. Resido entre Portugal y España, y mi relación con América Latina forma parte real de mi vida y de mi trabajo; se refleja en los contextos donde me muevo, en las personas con las que trabajo y en la propia circulación de la música. Con el tiempo entendí que mi lugar no está en elegir un lado, sino en moverme en ese espacio común. Eso me permite trabajar con libertad, sin necesidad de encajar en una etiqueta concreta. Prefiero dejar que cada canción encuentre su forma y su lenguaje.

3. Su nuevo álbum Todo a Su Tiempo refleja una etapa concreta de su carrera; ¿qué significado tiene este trabajo dentro de su evolución artística? Es un disco que marca un punto de madurez. Resume un recorrido de varios años en los que fui construyendo y ampliando el lenguaje, el criterio y la dirección del proyecto. Ha habido una depuración natural sobre lo que debía permanecer y lo que no, tanto a nivel artístico como en la construcción de cada canción. También hay un gran respeto por el tiempo de los procesos. Más que un cierre, lo entiendo como una base sólida desde la que seguir avanzando.

Eddie en la entrega de los Premios Europa Multicultural

4. En el single Sueño, ¿qué es lo que quiere transmitir al público con esta canción? Sueño se construye desde una atmósfera muy concreta, con una base pop y un aire flamenco que acompaña el tono emocional de la canción. Parte de una sensación reconocible: la duda sobre un vínculo que sigue presente, pero cuya forma ya no se reconoce con claridad. Hay deseo, hay distancia y una cierta tensión emocional que atraviesa toda la pieza. No pretende cerrar nada, sino dejar espacio para que cada uno lo interprete desde su lugar.

5. Ha elegido Sevilla como escenario para el videoclip de Sueño; ¿qué simbolismo tiene esta ciudad en su imaginario artístico y en su propia historia personal? Sevilla lleva muchos años en mi recorrido y está directamente ligada a mi relación con Andalucía. No es una elección estética puntual, es un lugar que está en mi imaginario y en mi trayectoria. Ya había trabajado ese universo en El Otro Lado de Mí, y volver ahora con Sueño tiene continuidad. El videoclip, dirigido por Rafael Choclán, se apoya en esa relación real con la ciudad. Utiliza espacios reconocibles sin caer en una lectura superficial. Eso le da contexto y coherencia a la pieza.

6. Su música aborda emociones complejas como el deseo, la duda o la memoria afectiva; desde su perspectiva, ¿qué papel juega la honestidad emocional en la creación musical contemporánea? La conexión con el público depende en gran parte de la coherencia entre lo que se hace y lo que se transmite. Entiendo la honestidad emocional como trabajar desde un lugar real, sin forzar emociones ni construir algo que no tiene base. Cuando la intención es clara y la canción está bien construida, la conexión ocurre.



7. Con su llegada a Madrid para presentar este nuevo trabajo, ¿qué proyectos y objetivos tiene a corto y medio plazo tras el lanzamiento de Sueño y la consolidación de Todo a Su Tiempo? Madrid ha estado presente en mi recorrido desde hace años, tanto a nivel personal como profesional, y tiene un peso real en el desarrollo del proyecto. Llegar ahora con este trabajo responde a una continuidad lógica. A corto plazo, el foco está en seguir dando recorrido a Sueño, tanto al videoclip como a su presencia en medios. También reforzar la visibilidad de Todo a Su Tiempo. A medio plazo, el objetivo es reforzar la estructura en directo, ampliar la presencia en escenarios y seguir consolidando un proyecto con presencia real en distintos mercados.