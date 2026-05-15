Inoxibar lanza el octavo Plan Renove y reactiva su red de reciclaje de sartenes
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Comienza una nueva edición de la campaña de reciclaje de sartenes, que vuelve a implicar al comercio de proximidad en la recogida de un residuo fuera del circuito doméstico
Inoxibar ha puesto en marcha la octava edición de su campaña de reciclaje y Plan Renove de sartenes, reactivando su red de Puntos Renove en ferreterías y tiendas de menaje. La iniciativa persigue el objetivo de seguir ampliando la recogida de sartenes usadas y su reutilización trabajando en colaboración con el comercio de proximidad.
La campaña ofrece una salida adecuada a un artículo de uso habitual que no cuenta con un circuito específico de reciclaje. Las sartenes no se recogen en ningún contenedor específico y en muchas ocasiones no se recurre al punto limpio para un objeto tan cotidiano. Pese a la alta implantación del reciclaje doméstico, la falta de una opción cercana hace que la mayoría de sartenes viejas acabe en el contenedor de restos. La Agencia Europea de Medio Ambiente ofrece un dato que ayuda a dimensionar el problema: en España el 50% de los residuos municipales acaban en vertederos, donde también terminan muchos productos de uso doméstico, incluidas las sartenes.
Facilitar la recogida y renovación de sartenes
En esta octava edición se mantiene el funcionamiento habitual de la campaña. El establecimiento actúa como Punto Renove, donde se depositan las sartenes usadas y se accede a un bono descuento para su renovación. De forma complementaria, Inoxibar posibilita la recogida online para ampliar el alcance territorial. Una vez finalizada la campaña, la empresa se encarga de retirar y trasladar todas las sartenes recogidas a una planta de reciclaje, donde los materiales se clasifican, se gestionan y se reincorporan a nuevos procesos industriales.
El comercio de proximidad, eje de la iniciativa
Los establecimientos interesados en incorporarse a la red en esta octava edición pueden solicitar su adhesión a través de la web de Inoxibar
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