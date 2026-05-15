Inoxibar lanza el octavo Plan Renove y reactiva su red de reciclaje de sartenes

Comienza una nueva edición de la campaña de reciclaje de sartenes, que vuelve a implicar al comercio de proximidad en la recogida de un residuo fuera del circuito doméstico Inoxibar ha puesto en marcha la octava edición de su campaña de reciclaje y Plan Renove de sartenes, reactivando su red de Puntos Renove en ferreterías y tiendas de menaje. La iniciativa persigue el objetivo de seguir ampliando la recogida de sartenes usadas y su reutilización trabajando en colaboración con el comercio de proximidad.

La campaña ofrece una salida adecuada a un artículo de uso habitual que no cuenta con un circuito específico de reciclaje. Las sartenes no se recogen en ningún contenedor específico y en muchas ocasiones no se recurre al punto limpio para un objeto tan cotidiano. Pese a la alta implantación del reciclaje doméstico, la falta de una opción cercana hace que la mayoría de sartenes viejas acabe en el contenedor de restos. La Agencia Europea de Medio Ambiente ofrece un dato que ayuda a dimensionar el problema: en España el 50% de los residuos municipales acaban en vertederos, donde también terminan muchos productos de uso doméstico, incluidas las sartenes.

Facilitar la recogida y renovación de sartenes

En este contexto, la campaña de Inoxibar vuelve a activarse como una solución eficaz basada en la recogida en el punto de venta. Desde 2019, la compañía colabora con ferreterías, tiendas de menaje y de pequeño electrodoméstico para ofrecer una alternativa accesible que facilita la recogida de las sartenes usadas y la gestión de sus materiales para su reciclaje y reutilización.

En esta octava edición se mantiene el funcionamiento habitual de la campaña. El establecimiento actúa como Punto Renove, donde se depositan las sartenes usadas y se accede a un bono descuento para su renovación. De forma complementaria, Inoxibar posibilita la recogida online para ampliar el alcance territorial. Una vez finalizada la campaña, la empresa se encarga de retirar y trasladar todas las sartenes recogidas a una planta de reciclaje, donde los materiales se clasifican, se gestionan y se reincorporan a nuevos procesos industriales.

El recorrido de las siete ediciones anteriores respalda el éxito y la continuidad de este modelo. Más de 250 establecimientos han participado en la iniciativa y se han reciclado más de 56.700 sartenes. Gracias a este esfuerzo colectivo, se han reutilizado más de diez toneladas de metal, que hoy forman parte de nuevos productos industriales.

El comercio de proximidad, eje de la iniciativa

En esta nueva edición, el punto de venta vuelve a desempeñar un papel central. Cada año, alrededor de 200 establecimientos participan como Puntos Renove, de recogida e información al consumidor, integrando esta función en su actividad habitual. Además de su impacto ambiental, la participación en la red permite al comercio reforzar su posicionamiento en torno a la sostenibilidad y el servicio al cliente.

Los establecimientos interesados en incorporarse a la red en esta octava edición pueden solicitar su adhesión a través de la web de Inoxibar

