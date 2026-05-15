La amenaza silenciosa

Durante años, muchas personas asociaron las grandes amenazas sanitarias únicamente a virus nuevos o desconocidos. Sin embargo, la historia demuestra que algunos de los peligros más serios para la humanidad llevan décadas conviviendo silenciosamente con nosotros, escondidos en la naturaleza y esperando las circunstancias adecuadas para reaparecer. El hantavirus es uno de ellos.

Aunque para gran parte de la población su nombre comenzó a sonar con más fuerza en tiempos recientes, este virus no es nuevo. Su origen conocido se remonta a mediados del siglo pasado, cuando varios soldados enfermaron gravemente durante la Guerra de Corea. Desde entonces, diferentes variantes del hantavirus han sido detectadas en Asia, Europa y America, causando enfermedades que en algunos casos afectan gravemente a los riñones, otros a los pulmones, con consecuencias que pueden llegar a ser mortales.

La transmisión tradicionalmente conocida siempre ha estado relacionada con roedores infectados. Ratas y ratones portadores eliminan el virus a través de la orina, las heces o la saliva. Cuando esos restos se secan, diminutas partículas pueden quedar suspendidas en el aire y ser inhaladas por las personas. En muchas ocasiones, el peligro no se encuentra a simple vista, sino precisamente en lugares cerrados, húmedos o abandonados donde la presencia de roedores ha pasado desapercibida durante tiempo.

La preocupación actual no nace únicamente del propio virus, sino de un hecho que los científicos observan con creciente atención, determinadas variantes, como el conocido virus andino en Sudamérica, han mostrado evidencias de contagio entre personas. No se trata de una transmisión masiva como ocurre con otros virus respiratorios, pero sí de una posibilidad demostrada en contactos estrechos y prolongados, algo que hace apenas unas décadas parecía impensable.

Ese es precisamente el motivo por el que epidemiólogos, inmunólogos y especialistas en salud pública siguen estudiando cada detalle de estos brotes. El debate sobre las cuarentenas, los tiempos de aislamiento y la vigilancia sanitaria vuelve a ocupar titulares en algunos países. Mientras unos expertos consideran suficiente un periodo de control de varias semanas, otros defienden medidas más prolongadas para evitar posibles contagios tardíos. La historia ha enseñado demasiadas veces que minimizar ciertos riesgos puede tener consecuencias difíciles de contener después.

A todo ello se suma otro problema silencioso, el crecimiento descontrolado de las poblaciones de roedores en distintas partes del mundo. Las ratas poseen una enorme capacidad reproductiva. Una sola hembra puede tener varias camadas al año y cada una de ellas con numerosas crías. Si a esto se añaden inviernos más suaves, acumulación de residuos urbanos, inundaciones y alteraciones ambientales, el resultado es un escenario cada vez más favorable para la expansión de estos animales cerca de zonas habitadas.

Pero los especialistas advierten de que la solución no pasa únicamente por campañas indiscriminadas de exterminio. La experiencia demuestra que eliminar masivamente determinadas especies sin control puede alterar ecosistemas enteros y provocar incluso efectos contrarios a los deseados. La clave está en combinar investigación científica, saneamiento urbano, vigilancia epidemiológica y control responsable de plagas.

El mundo aprendió con dureza, durante los últimos años, que muchas enfermedades capaces de cambiar la vida de millones de personas nacen precisamente en el salto entre animales y seres humanos. Las llamadas zoonosis se han convertido en uno de los mayores desafíos científicos del presente y del futuro. Por ello, cada nuevo brote es observado hoy con una atención que hace décadas quizá no existía.

El hantavirus sigue siendo, por ahora, una enfermedad relativamente poco frecuente. Sin embargo, representa un recordatorio inquietante de que la naturaleza mantiene equilibrios frágiles y de que la prevención, la investigación y la prudencia continúan siendo las herramientas más valiosas frente a amenazas invisibles que todavía no conocemos del todo.

Esperemos que la variante andina del hantavirus no se modifique y se vuelva más contagiosa entre humanos, eso significaría un salto cualitativo muy peligroso por su letalidad que alcanza entre el 30% y 40%, algo que causaría una terrible mortalidad a nivel mundial. Supondría que, de cada 10 personas contagiadas, morirían entre tres y cuatro, como la peste negra del siglo XIV que causó la muerte de un tercio de la población europea. Por ello la investigación de posibles vacunas o tratamientos realmente eficaces es imprescindible, cueste lo que cueste desde una perspectiva económica.