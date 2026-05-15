'El beso de la mujer araña', un intenso drama musical protagonizado por Jennifer López

Distribuida por Sony Pictures Entertainment Iberia, se estrena el viernes día 15 la película El beso de la mujer araña, escrita y dirigida por Bill Condon, un intenso drama musical.



Sinopsis :

Ambientada en una prisión argentina en 1981, durante el período de terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980, la historia está basada en la novela de Manuel Puig y en el musical de Broadway que ésta inspiró. La película mezcla drama, romance y números musicales: Valentín Arregui, un preso político, comparte celda con Luis Molina, un hombre condenado por escándalo público.

Entre relatos fantásticos sobre un musical de Hollywood y la dura realidad de la cárcel, se desarrolla una relación compleja entre ambos personajes.

La película



El beso de la mujer araña (Kiss of the Spider Woman), película estadounidense de drama musical es una adaptación cinematográfica del musical de 1992 de Terrence McNally, John Kander y Fred Ebb, que a su vez está basado en la novela argentina de 1976 de Manuel Puig.

También es la segunda adaptación cinematográfica de la novela, tras la película brasileña de 1985, dirigida por Héctor Babenco. La novela había sido adaptada previamente al teatro (no musical) por el propio autor, estrenándose en España en 1982. Desde entonces, la obra ha sido llevada a escena en teatro y teatro musical en numerosos países.

Jennifer López protagoniza la cinta y es además productora ejecutiva, con Diego Luna y Tonatiuh Elizarraraz que encarnan los personajes de Valentín Arregui y Luis Molina, respectivamente.]Junto a ellos, Josefina Scaglione interpreta al personaje de Marta, que no existe en la versión teatral pero sí en la novela, siendo luego recuperado por la versión de Terrence McNally.





Tráiler de la película

Ficha técnica

Título original: Kiss of the Spider Woman Dirección: Bill Condon Guion: Bill Condon. Musical: Terrence McNally. Novela: Manuel Puig Reparto: Diego Luna (Valentín Arregui / Armando); Tonatiuh (Luis Molina / Kendall); Jennifer López (Aurora / Ingrid Luna / La Mujer Araña); Bruno Bichir, Josefina Scaglione, Aline Mayagoitia Música: John Kander Fotografía: Tobias A. Schliessler Género: Drama. Musical Año: 2025 Duración: 128 min. País: Estados Unidos Fecha de estreno en España: 15 de mayo de 2026 Distribuidora: Sony Pictures Entertainment Iberia