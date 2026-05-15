El 23F y la reinterpretación histórica a través de los documentos desclasificados

El 23 de febrero de 1981, España vivió uno de los momentos más tensos de su historia reciente. Mientras se celebraba en el Congreso la votación para investir presidente a Leopoldo Calvo Sotelo, un grupo de guardias civiles liderados por Antonio Tejero irrumpió en el hemiciclo, interrumpiendo la sesión a punta de pistola. Comenzaba así un intento de golpe de Estado que mantuvo al país en vilo durante horas.

A la vez que el Congreso quedaba secuestrado, el general Jaime Milans del Bosch sacaba los tanques a las calles de Valencia y declaraba el estado de guerra. Detrás de estos movimientos había una trama más amplia, en la que también participaban altos mandos militares como Alfonso Armada, que buscaba una salida política alternativa al sistema democrático, que parecía haber nacido en crisis.

Sin embargo, el golpe no logró consolidarse. La falta de coordinación entre los sublevados y la ausencia de apoyo mayoritario en el Ejército fueron claves en su fracaso.

El momento decisivo llegó de madrugada, cuando el rey Juan Carlos I apareció en televisión defendiendo la Constitución y ordenando a las Fuerzas Armadas mantenerse fieles al orden democrático. Su intervención fue determinante para desactivar la amenaza.

Más de cuatro décadas después, la reciente desclasificación de documentos oficiales ha vuelto a poner el foco sobre el 23F. Estos archivos aportan nuevos detalles sobre cómo se organizó el golpe, el papel de algunos sectores de inteligencia y la difusión de rumores que intentaban justificar la sublevación o sembrar dudas sobre la monarquía.

Aunque muchos de estos documentos refuerzan la versión tradicional —especialmente el papel del rey como garante de la democracia—, también dejan entrever zonas grises, como la posible implicación o conocimiento previo de ciertos actores. Además, siguen existiendo lagunas importantes, ya que no toda la documentación ha sido hecha pública.

El 23F no solo fue un intento fallido de acabar con la democracia, sino también una prueba que terminó reforzándola. Hoy, gracias a nuevas fuentes, la historia sigue reescribiéndose, recordándonos que incluso los episodios más estudiados pueden seguir ofreciendo nuevas preguntas.