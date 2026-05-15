Sofistic: un enfoque de ciberseguridad pensado para grandes empresas



Las grandes empresas operan en entornos donde la ciberseguridad ha cobrado una importancia capital, sobre todo en sectores con alta dependencia tecnológica. La exposición constante y las sofisticadas amenazas que ponen en jaque la integridad de infraestructuras digitales críticas han llevado a las multinacionales a afrontar una realidad: la mera protección de los sistemas ya no es suficiente. Ahora la prioridad es anticipar el riesgo y responder antes de que escale.

Es en este contexto en el que SOFISTIC, compañía que forma parte del grupo tecnológico internacional Cuatroochenta, ha desarrollado un enfoque de ciberseguridad pensado específicamente para grandes empresas que operan en entornos de alta exigencia.

Desde 2009, acumula más de 15 años de experiencia trabajando junto a grandes empresas en Europa y América Latina, con una propuesta que combina especialización técnica, capacidad operativa y orientación directa al negocio. Seguridad avanzada para entornos de alta exigencia Aunque no todas las empresas tienen por qué acabar enfrentándose a las mismas amenazas, las multinacionales y grandes compañías con amplia presencia en sus respectivos sectores sí afrontan desafíos comunes.

En sectores como el financiero, el sanitario o las infraestructuras críticas, en los que Sofistic está especializado, la ciberseguridad está directamente vinculada a la continuidad operativa, al cumplimiento normativo y a la protección de procesos críticos. Cualquier fallo técnico puede afectar a la operativa global, a la confianza del mercado o a la seguridad de personas. El margen de error no existe.

Sofistic ha puesto todos sus esfuerzos en dar forma a una propuesta precisamente para estos entornos tan desafiantes, donde el margen de error es mínimo y la exigencia es constante. Su enfoque parte de una premisa concreta: la ciberseguridad solo es eficaz cuando estrategia, tecnología y operación responden como un sistema único.

Esto se traduce en una capacidad real para abordar escenarios complejos. Esto incluye la protección de infraestructuras IT y entornos cloud, la seguridad en sistemas OT, aplicaciones web y mobile, redes WiFi, dispositivos IoT y hardware específico.

De ahí la importancia de pruebas avanzadas como Red Team, simulaciones de malware, ejercicios de exposición o evaluaciones de ingeniería social, que permiten a las empresas conocer su nivel real de preparación frente a amenazas reales.

Un aspecto cada vez más visible en los últimos años es el papel de las cadenas de suministro digitales como vector de riesgo. Las grandes empresas ya no dependen únicamente de su propia infraestructura, sino de un ecosistema amplio de proveedores, plataformas y servicios interconectados, lo que aumenta el riesgo de exposición al ampliarse la superficie de ataque y exige una visión de la ciberseguridad integral, que tenga en cuenta tanto el perímetro como el núcleo de las operaciones.

Aquí es donde la experiencia acumulada por Sofistic marca la diferencia. La capacidad de entender qué impacto tienen estas amenazas en la operativa real permite diseñar estrategias más ajustadas, enfocadas en dar continuidad a la operativa mientras se da una respuesta adecuada a cualquier incidente de seguridad. Operación continua y respuesta inmediata: el valor del MDR 24x7x365 En ciberseguridad, el tiempo es un factor crítico. Detectar una amenaza es importante, pero lo es aún más saber cómo actuar y hacerlo con rapidez. Y en las grandes empresas, donde los sistemas están interconectados y la actividad es constante, cualquier retraso en la respuesta puede hacer que el impacto de la amenaza escale y se amplífique.

La capacidad de operación continua a través de servicios MDR (Managed Detection and Response es uno de los pilares del enfoque de Sofistic. Este modelo se apoya en un equipo especializado disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, siempre preparados para actuar de forma inmediata ante cualquier alerta de seguridad.

A diferencia de enfoques más limitados, el MDR de Sofistic no se basa únicamente en la monitorización. Su valor reside en la combinación de detección en contexto y capacidad de intervención inmediata. Conocer el entorno digital de la compañía —sus activos críticos, sus flujos de trabajo, sus particularidades operativas— es lo que permite tomar decisiones acertadas desde el primer momento, no horas después.

Esta capacidad de respuesta inmediata reduce significativamente los tiempos de contención y mitigación. Además, permite a las empresas operar con mayor tranquilidad, sabiendo que cuentan con un respaldo profesional que puede actuar en cualquier momento, incluso en situaciones de máxima presión.

Otro elemento diferencial es la independencia respecto a herramientas concretas. Sofistic puede integrarse en entornos tecnológicos complejos, administrar o coadministrar soluciones existentes y adaptarse a arquitecturas ya implantadas, lo que reduce fricciones y facilita la transición hacia un modelo de seguridad más maduro.

En paralelo, la compañía ha sido pionera en la incorporación de inteligencia artificial y algoritmos de machine learning en sus procesos de detección. El objetivo no es sustituir el criterio humano, sino reforzarlo. El uso de IA permite filtrar mejor las alertas, reducir el ruido y priorizar aquellas amenazas que requieren atención.

Este enfoque se basa en un uso responsable y bien gobernado de la inteligencia artificial. La supervisión humana sigue siendo clave para interpretar el contexto, validar decisiones y asegurar que la respuesta sea adecuada a cada situación. Confianza, experiencia y presencia internacional En entornos de alta exigencia, la confianza se construye con trayectoria demostrada, capacidad operativa real y el respaldo de certificaciones exigentes.

Sofistic cuenta con más de 15 años de trayectoria desde su fundación en 2009, trabajando con grandes empresas en sectores de alta exposición tecnológica. Una trayectoria que se traduce en operativa madura y en un conocimiento directo de los retos que enfrentan este tipo de organizaciones.

A nivel de certificaciones, dispone de SOC 2 Tipo II para la operación de su SOC, así como de ISO 27001 e ISO 9001 y elEsquema Nacional de Seguridad (ENS). Estas acreditaciones garantizan que los procesos cumplen con estándares exigentes en materia de seguridad, calidad y gestión.

Además, forma parte de organismos y redes clave en el ámbito de la ciberseguridad, como FIRST, CSIRT.es y la Red Nacional de SOC, y mantiene relación con el CCN-CERT (Centro Criptológico Nacional – Computer Emergency Response Team, adscrito al Centro Nacional de Inteligencia), referente nacional en la respuesta a incidentes de seguridad graves. Esta red de relaciones refuerza el acceso de Sofistic a inteligencia compartida y su capacidad de coordinación ante amenazas de alto impacto.

Otro aspecto clave es su presencia internacional real, ya que Sofistic opera tanto en España como en América Latina, contando con sedes en países como Panamá, Colombia, República Dominicana o Costa Rica, y centros de operaciones de seguridad (SOC) que permiten ofrecer cobertura continua en ambos continentes.

Lo que distingue a Sofistic no es la amplitud de su catálogo ni la suma de sus certificaciones. Es la capacidad de operar con criterio en entornos donde el error tiene consecuencias reales. Eso es lo que convierte a una empresa de ciberseguridad en un partner estratégico —y es lo que Sofistic lleva construyendo desde 2009.