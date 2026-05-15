Del "Fast" al "Craft". La madurez del 'Comfort Food' en el ocio de la Costa Blanca

La percepción del ocio gastronómico en la provincia de Alicante ha experimentado un giro de 180 grados hacia lo que se denomina "lujo informal".

En ciudades con una vibrante vida social, la tendencia actual ya no se basa en el protocolo, sino en la autenticidad del producto y la honestidad en su elaboración. Un ejemplo destacado de esta transición se observa a la hora de buscar una hamburguesería en Benidorm , que ha sabido alejarse de los estándares industriales.

Firmas de referencia como Fanneli’s Burger Benidorm ilustran este cambio, demostrando que la comida reconfortante puede alcanzar cotas de alta gastronomía cuando se prioriza la calidad del producto y la experiencia del comensal.

Este modelo de "comida real" responde a un público que busca disfrutar de su tiempo libre sin las rigideces de la restauración tradicional, pero sin renunciar a una carne con sabor real y una personalidad marcada. Benidorm, como núcleo dinámico y cosmopolita, se ha convertido en el escenario ideal donde residentes y visitantes comparten el deseo de encontrar lugares para comer bien de forma ágil y sin complicaciones.

El ritual de la personalización y la técnica artesana

El verdadero valor de este nuevo escenario reside en la ruptura con la uniformidad. La técnica smash ha jugado un papel fundamental en este proceso, ya que permite obtener una textura crujiente y caramelizada mediante un proceso de contacto directo con el calor, algo que cambia por completo la experiencia frente a la hamburguesa convencional. Sin embargo, la madurez del sector en la zona ha permitido que el consumidor ya no se conforme con una única opción, buscando poder elegir entre diferentes formatos y cortes según su preferencia personal.

Para que este estilo de vida reconfortante sea completo, el sector ha elevado el nivel de sus acompañamientos tradicionales: -Entrantes con identidad: La demanda actual prioriza opciones auténticas para diversificar la mesa. -Calidad de los ingredientes: El consumidor actual presta una atención minuciosa a detalles como el tipo de pan brioche o la frescura de la carne. -Adaptabilidad total: La consolidación del delivery permite que esta experiencia de calidad se traslade a la playa o al hogar manteniendo la consistencia del producto.

Una cultura que trasciende la estacionalidad

A diferencia de lo que ocurría hace años, estas propuestas de restauración urbana ya no dependen exclusivamente del visitante ocasional. Se ha generado un tejido de confianza donde el público local ha convertido estos locales en sus puntos de encuentro habituales durante todo el año. La capacidad de ofrecer un estándar elevado de forma constante es lo que permite que una técnica de plancha se convierta en una categoría propia dentro de la gastronomía urbana.

En definitiva, la evolución hacia el Craft Food en la Marina Baixa refleja un compromiso con la identidad y el sabor real, donde la personalización y la calidad de la materia prima son los pilares de una nueva forma de entender el ocio gastronómico.

Preguntas frecuentes sobre las tendencias actuales

¿Por qué este formato funciona tan bien a domicilio? Su éxito radica en que mantiene la jugosidad y el sabor intenso incluso tras el transporte, algo vital en una ciudad con un ritmo constante como Benidorm.

¿Qué diferencia a estas nuevas propuestas de la hamburguesa tradicional? Fundamentalmente la técnica de cocinado; mientras la smash busca una costra exterior intensa y crujiente , el formato tradicional de medallón grueso prioriza la retención de jugos por volumen.

¿Es una oferta exclusiva para el público joven? No, la evolución hacia ingredientes frescos y propuestas cuidadas ha atraído a un público muy variado que valora la honestidad del producto por encima de las modas rápidas.