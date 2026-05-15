Cada vez más trabajadores recurren a especialistas para reclamar incapacidades laborales

Las bajas médicas de larga duración y los procedimientos relacionados con incapacidades permanentes continúan creciendo en España. En los últimos años, miles de trabajadores han tenido que enfrentarse a revisiones médicas, expedientes del INSS y procesos administrativos complejos que, en muchos casos, generan incertidumbre y preocupación tanto a nivel personal como económico.

Especialmente en patologías relacionadas con problemas musculares, lesiones crónicas o trastornos de salud mental, muchos empleados aseguran sentirse desprotegidos cuando reciben un alta médica pese a no encontrarse en condiciones de volver a trabajar. Esta situación ha provocado un aumento de las consultas relacionadas con incapacidades laborales y con los derechos de los trabajadores frente a la Seguridad Social.

El desconocimiento sobre el proceso sigue siendo uno de los principales problemas

Uno de los aspectos más repetidos por los profesionales del sector es la falta de información clara durante todo el procedimiento. Muchas personas desconocen qué ocurre después de cumplir 365 días de baja, cómo funciona el tribunal médico o qué opciones existen para recurrir una resolución negativa del INSS.

Además, el desgaste emocional que supone atravesar este tipo de procesos provoca que numerosos trabajadores afronten la situación con miedo, inseguridad y dudas sobre su futuro laboral y económico.

Aumentan los casos relacionados con ansiedad y enfermedades crónicas

Los especialistas destacan también el incremento de bajas vinculadas a ansiedad, depresión y estrés laboral. La salud mental ha adquirido un papel cada vez más importante dentro de los procedimientos de incapacidad permanente, especialmente tras los cambios sociales y laborales de los últimos años.

A esto se suman otras patologías frecuentes como fibromialgia, hernias discales, enfermedades degenerativas o lesiones físicas que dificultan el desarrollo habitual de muchas profesiones.

Contar con asesoramiento especializado puede marcar la diferencia

Ante este escenario, cada vez más personas deciden buscar apoyo legal especializado para entender mejor el procedimiento y defender sus derechos frente al INSS o los tribunales médicos. Los abogados del Grupo Novalegal explican que disponer de informes médicos actualizados y una estrategia adecuada desde el inicio puede resultar clave para afrontar este tipo de reclamaciones con mayores garantías.

Los expertos recuerdan además la importancia de actuar con rapidez ante determinadas resoluciones administrativas, ya que muchos procedimientos cuentan con plazos concretos para presentar reclamaciones o recursos.

La búsqueda de información sobre incapacidades sigue creciendo en internet

El interés por este tipo de procedimientos también se refleja en internet. Cada vez son más frecuentes las búsquedas relacionadas con el tribunal médico, las incapacidades permanentes o las revisiones del INSS, especialmente entre trabajadores que quieren informarse antes de iniciar cualquier trámite.

Los profesionales señalan que contar con información clara y asesoramiento especializado se ha convertido en uno de los principales apoyos para quienes atraviesan situaciones médicas y laborales complejas.