El modo en que los usuarios buscan información en internet está cambiando a una velocidad que pocas empresas están sabiendo anticipar. Durante años, aparecer en las primeras posiciones de Google fue el principal objetivo de cualquier estrategia de visibilidad digital.

Hoy ese objetivo sigue siendo relevante, pero ya no es suficiente.

La irrupción de los motores de búsqueda generativos —ChatGPT, Gemini, Perplexity, Copilot— ha abierto un nuevo campo de batalla en el que las marcas deben aprender a competir si no quieren perder visibilidad frente a sus competidores. Ese campo tiene nombre propio: GEO y AEO.

Qué son GEO y AEO y por qué marcan el presente del SEO

El AEO, o Answer Engine Optimization, es la disciplina que optimiza el contenido de una web para que los motores de búsqueda —tanto tradicionales como conversacionales— seleccionen ese contenido como respuesta directa a las preguntas de los usuarios.

Su objetivo es claro: que la marca se convierta en la fuente que responde, no simplemente en uno más de los resultados.

El GEO, o Generative Engine Optimization, va un paso más allá. Se trata de optimizar la presencia digital de una empresa para que los modelos de inteligencia artificial generativa la recomienden, citen o mencionen cuando un usuario hace una consulta relacionada con su sector o sus servicios.

Si alguien le pregunta a ChatGPT cuál es la mejor agencia de marketing en su ciudad, o a Gemini qué clínica dental recomendaría en su zona, la respuesta no es aleatoria. Depende de cómo está estructurada, documentada y distribuida la información de cada marca en la web.

Ambas disciplinas no sustituyen al SEO tradicional: lo complementan y amplían. Las empresas que solo trabajan Google están dejando fuera una parte creciente de las decisiones de compra que ya se toman directamente desde asistentes de IA, sin pasar por un buscador clásico.

Los factores clave para posicionarse en motores de IA

Optimizar una web para GEO y AEO requiere trabajar elementos que van mucho más allá de las palabras clave y los meta títulos habituales. Estos son los principales factores que determinan si una marca aparece o no en las respuestas generadas por inteligencia artificial: -Contenido estructurado y citable. Los modelos de lenguaje necesitan información organizada con claridad: preguntas y respuestas bien definidas, jerarquía semántica coherente y datos verificables. El contenido genérico o mal estructurado raramente es citado. -Datos estructurados y Schema Markup. El marcado Schema permite que los motores de IA interpreten correctamente el tipo de negocio, sus servicios, su ubicación y su propuesta de valor, facilitando que esa información sea extraída y utilizada en respuestas. -Autoridad de marca y menciones externas. Los modelos generativos tienden a citar fuentes con autoridad y presencia consolidada en la web. Cuantas más menciones, backlinks de calidad y referencias existan en medios relevantes, mayor es la probabilidad de ser recomendado. -Optimización para intención conversacional. Los usuarios no escriben en los asistentes de IA como escriben en Google. Usan frases largas, preguntas completas y tono natural. El contenido debe anticipar ese tipo de consultas y responderlas con precisión. -Arquitectura técnica orientada a LLMs. La velocidad de carga, la accesibilidad del contenido para los rastreadores de IA, el uso correcto del archivo llms.txt y la ausencia de bloqueos técnicos son cada vez más relevantes para que los modelos puedan leer e interpretar bien la información del sitio. -Coherencia y consistencia de marca. La información sobre la empresa debe ser coherente en todos los canales: web, fichas locales, medios, redes sociales y directorios. Las inconsistencias confunden a los modelos y reducen la probabilidad de ser citados con precisión.

Por qué una agencia especializada marca la diferencia

La mayoría de las pymes y empresas de servicios no tienen los recursos internos ni el conocimiento técnico para trabajar simultáneamente el SEO tradicional, el GEO y el AEO de forma coordinada.

Es aquí donde contar con un equipo especializado se convierte en una ventaja competitiva real.

El equipo de Paco Rubén, que opera como agencia de posicionamiento en Google en Valencia y da servicio tanto a empresas de la Comunidad Valenciana como a nivel nacional, trabaja precisamente con esta visión integral.



Su metodología propia, el Método Rank-IA, combina el posicionamiento orgánico en Google con estrategias específicas de AEO y GEO para que sus clientes no solo aparezcan en los primeros resultados del buscador, sino que también sean citados y recomendados por ChatGPT, Gemini, Perplexity y otros motores conversacionales.

Algunos de los resultados que avalan su metodología: -Negocios locales que han pasado de 20 clics de marca mensuales a más de 1.000 diarios. -Empresas posicionadas en el top 3 de Google Maps en menos de tres meses. -Proyectos con crecimientos superiores al 300% en visibilidad y captación. -Más de 80 proyectos completados con más de 20 años de experiencia acumulada en el equipo. -Su modelo de trabajo, además, se diferencia del de las agencias tradicionales en un aspecto clave: limitan a 15 el número de clientes activos al mismo tiempo, lo que garantiza dedicación real, estrategia personalizada y un responsable senior directo en cada proyecto. El momento de actuar es ahora El posicionamiento en motores de inteligencia artificial no es una tendencia futura: es una realidad presente que ya está influyendo en las decisiones de compra de millones de usuarios.

Las empresas que empiecen a trabajar GEO y AEO ahora tendrán una ventaja significativa sobre las que esperen. Como ocurrió con el SEO hace dos décadas, quienes lleguen antes tendrán posiciones más consolidadas y más difíciles de desbancar.

Quienes lleguen tarde tendrán que invertir mucho más para recuperar el terreno perdido.

Paco Rubén, Agencia SEO en Valencia: Carrer de Dénia, 73, L'Eixample, 46006 València, Valencia Teléfono: +34 960 73 07 29