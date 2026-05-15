IMEX Products incorpora formas geométricas y arquitectura contemporánea en su catálogo 2026

La evolución del interiorismo contemporáneo continúa trasladando el lenguaje de la arquitectura y el diseño geométrico a elementos funcionales del hogar. En el cuarto de baño, las líneas rectas, los volúmenes equilibrados y los acabados sofisticados han ganado protagonismo dentro de proyectos donde la estética y la funcionalidad conviven de forma cada vez más integrada. En este contexto, IMEX Products presenta una de las principales incorporaciones de su catálogo 2026: la Serie Toscana, una colección de grifería inspirada en la vanguardia arquitectónica y concebida para reforzar el carácter visual de los baños modernos.

Arquitectura contemporánea y líneas geométricas como eje del diseño La Serie Toscana se caracteriza por un lenguaje visual basado en formas rectangulares suavizadas y líneas arquitectónicas depuradas. El equilibrio entre robustez y ligereza define una colección donde cada pieza ha sido diseñada para integrarse en proyectos de baño contemporáneos con una fuerte presencia estética.

La propuesta incorpora distintas configuraciones adaptadas a diferentes necesidades de instalación y estilos decorativos. La colección incluye monomandos convencionales, y como novedad versiones bimando o soluciones empotradas que permiten liberar espacio visual y reforzar la sensación de amplitud en el baño.

Uno de los aspectos más destacados de la serie es su variedad de acabados. Los usuarios pueden elegir entre opciones como Cromo, Black Gun Metal, Negro Mate, Níquel Cepillado, Oro Cepillado y Oro Rosa Cepillado, acabados diseñados para mantener resistencia y estabilidad estética con el paso del tiempo.

La incorporación de estas tonalidades responde también a la evolución de las tendencias de interiorismo y vanguardia, donde los acabados metálicos y las superficies mate adquieren cada vez más relevancia en proyectos residenciales y contract.

Una colección integral orientada a funcionalidad y coherencia estética Más allá del componente visual, la Serie Toscana ha sido concebida como una colección integral destinada a mantener coherencia estética en todas las áreas del baño. La línea se extiende desde el lavabo hasta la zona de ducha y bañera, incluyendo barras de ducha diseñadas bajo el mismo lenguaje formal.

Las piezas están fabricadas con cuerpo de grifería en latón, un material orientado a garantizar durabilidad y resistencia en el uso cotidiano. La colección también incorpora elementos técnicos destinados a optimizar el funcionamiento y mejorar la experiencia de uso dentro del espacio de baño.

En la zona de ducha, las soluciones Toscana combinan rociadores de gran formato y mangos ergonómicos integrados en una estética marcada por la geometría y la simplicidad visual. Esta continuidad formal permite desarrollar proyectos donde todos los elementos mantienen una identidad común vinculada al diseño contemporáneo.

Con esta nueva incorporación a su catálogo 2026, IMEX Products continúa desarrollando propuestas de grifería donde diseño, vanguardia y arquitectura se convierten en elementos protagonistas dentro de la evolución estética y funcional del cuarto de baño actual.

