La robótica asistencial protagoniza la XV Jornada RDI TIC Salud y Social en Vic
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Profesionales y expertos han analizado el papel de los robots en la transformación de los cuidados en una nueva edición de referencia del sector
El Paraninfo de la Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña (UVic-UCC) ha acogido hoy la XV Jornada RDI TIC Salud y Social. Un encuentro de referencia en el ámbito de la innovación aplicada a los servicios sociales y a la salud, que este año ha puesto el foco en los robots asistenciales y de acompañamiento a las personas.
La jornada ha sido inaugurada por el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños; el concejal de salud del Ayuntamiento de Vic, Xavier Farrés, y el director de la Fundación TIC Salud y Social, Joan Guanyabens.
El rector de la universidad ha repasado grandes hitos de la Medicina que han sido posibles gracias a la irrupción de la tecnología en los últimos años. Con esta breve mirada al pasado, Baños ha puesto de relieve que el espíritu de los avances y el reto de todos los que vendrán se encuentra en "evaluar cuál es su eficacia, cómo deben complementar la acción de los profesionales de la Medicina y la sanidad en general, y cómo se podría hacer llegar a la mayoría de la población".
En la misma línea se ha pronunciado el concejal de Salud de Vic, que ha destacado que "la robótica asistencial debe revertir y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas". Farrés ha subrayado que "la tecnología no debe sustituir el trato humano, sino que debe ayudar a mejorar la atención de las personas y las familias que la necesitan".
Finalmente, el director de la Fundación TIC Salud y Social ha explicado desde la Cataluña central que "tenemos todos los ingredientes para conseguir que se pueda adoptar esta tecnología, y la urgencia y la necesidad absoluta de atender mejor a las personas". Y para hacerlo posible, Guanyabens ha insistido en que "es necesario crear las condiciones para poder probar, evaluar y escalar proyectos de robótica asistencial".
Robots asistenciales, conviviendo con la innovación
El programa ha aportado una mirada a experiencias con robots en todo el mundo, y ha abordado cómo adaptar estos aprendizajes a la realidad demográfica de Cataluña a partir del trabajo en red. A través de mesas redondas y demostraciones en directo, los representantes del tejido industrial y del ecosistema de robótica catalán han explicado el grado de madurez de la robótica en el territorio, y los asistentes han podido interactuar con la muestra de robots expuesta en el claustro de la Casa Convalescencia de Vic.
Tal como apunta el estudio La robótica en Cataluña, elaborado por ACCIÓ y presentado a principios de mayo, Cataluña cuenta con 311 empresas de robótica, más del doble que en 2020. Estas empresas generan un volumen de negocio de cerca de 1.000 millones de euros en segmentos y aplicaciones diversas, como el asistencial y el de la salud.
15 años de transferencia del conocimiento en la Cataluña central
El acto ha sido patrocinado por Isern Medical, Group Saltó, Evidenze y NTT Data, y ha contado con la colaboración de Osona Acción Social, Osonament, Fundación Sant Tomàs, Consorcio Hospitalario de Vic, Instituto Catalán de la Salud, Althaia, Fundación Hospital de la Santa Creu de Vic y la ABS Centelles.
Con quince ediciones, las cinco primeras en Girona y las últimas 10 en Vic, la Jornada RDI TIC Salud y Social se ha consolidado como una cita clave para seguir la evolución de la innovación tecnológica en el sistema de salud y los servicios sociales en Cataluña, y para impulsar su aplicación práctica en beneficio de las personas.
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