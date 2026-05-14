Un truco de magia para celebrar el título del Barcelona
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El mago catalán Alexander Main realiza un juego de cartas para felicitar al Barça y celebrar el campeonato de Liga
El mago Alexander Main ha llevado a cabo en sus redes sociales un juego de cartas para celebrar la consecución del título de Liga, directamente relacionado con los colores blaugrana del club.
Alexander Main está vinculado al entorno del club catalán desde hace varias temporadas. El joven ilusionista es aficionado culé y ha realizado más de una veintena de exhibiciones en su palco VIP.
En el vídeo difundido en redes sociales, Alexander realiza un número de ilusionismo con cartas inspirado en la victoria del Barça.
"El equipo de Hansi Flick ha ganado de forma incontestable el campeonato liguero, con un fútbol que tiene en común con la magia convertir lo imposible en algo real ante los ojos del público", explica Alexander.
Muchos expertos definen el juego desplegado por el Barcelona como "mágico", con ilusión, intensidad y capacidad para sorprender en cada encuentro. "Han tenido una conexión muy especial en el campo y que recuerda a la que se vive en un espectáculo de magia, donde la emoción y el asombro también son protagonistas", añade el ilusionista.
Alexander Main acaba de terminar la temporada de su espectáculo "La Magia Existe" y ha desarrollado un estilo propio que se caracteriza por combinar magia visual, narrativa, improvisación y comedia. Su propuesta incluye que el público se convierta en protagonista de la función, llevando a cabo una experiencia que trasciende los formatos tradicionales de magia.
El espectáculo, nominado al Mejor Espectáculo de Magia en Barcelona, ha conquistado a públicos de todas las edades y se ha presentado en espacios de referencia como la Sala Houdini de Madrid.
Además de su actividad en teatros y eventos, Main ha colaborado con empresas y organizaciones vinculadas a sectores como el deporte, la música y la tecnología. Entre las entidades con las que ha trabajado figuran el FC Barcelona, el Starlite Festival, Honda, Bosch y Amazon.
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