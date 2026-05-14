El COACM acoge en Toledo una jornada informativa sobre EUROPAN 19 dirigida a administraciones y jóvenes arquitectos

La iniciativa, impulsada junto al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dará a conocer las oportunidades de participación en uno de los concursos europeos de arquitectura y urbanismo más prestigiosos e impulsará la búsqueda de nuevos emplazamientos en Castilla-La Mancha El Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM) celebrará el próximo 19 de mayo, en su sede de Toledo, una jornada informativa dedicada a EUROPAN 19, la nueva edición del reconocido concurso europeo de arquitectura, urbanismo y paisaje dirigido a jóvenes profesionales menores de 40 años.

La iniciativa, organizada en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), servirá para presentar en Castilla-La Mancha la próxima convocatoria de EUROPAN España y acercar tanto a administraciones públicas como a arquitectos, urbanistas y paisajistas las posibilidades que ofrece este programa europeo, considerado uno de los certámenes internacionales de mayor prestigio e influencia en el ámbito de la arquitectura contemporánea.

La jornada tendrá lugar en el Salón de Actos del COACM, en Toledo, y contará con la participación de representantes institucionales, técnicos vinculados a EUROPAN y profesionales que compartirán experiencias desarrolladas en anteriores convocatorias. Intervendrán la decana del COACM, Elena Guijarro Pérez; la consejera técnica del MIVAU, Carmen Moreno Balboa; la directora general de Planificación Territorial y Urbanismo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Silvia López Martín; representantes municipales y miembros de equipos premiados en anteriores ediciones del concurso.

El encuentro permitirá profundizar en el contenido de EUROPAN 19, que se desarrollará bajo el lema "Resourcing 2 / La ciudad renacida 2 / Vivir juntos", una propuesta que plantea reflexionar sobre nuevas formas de habitar y transformar las ciudades desde criterios de sostenibilidad, convivencia ecológica, reutilización de recursos y adaptación a los retos climáticos y sociales contemporáneos.

Además de presentar el funcionamiento y calendario de la convocatoria, la jornada pondrá el foco en la búsqueda de nuevos emplazamientos urbanos en Castilla-La Mancha susceptibles de incorporarse al concurso europeo, promoviendo la participación de ayuntamientos y administraciones interesadas en desarrollar soluciones innovadoras para ámbitos urbanos complejos o estratégicos.

EUROPAN constituye desde hace casi cuatro décadas una plataforma europea de reflexión e innovación urbana que conecta a administraciones públicas y jóvenes equipos de arquitectura de distintos países europeos para generar propuestas capaces de afrontar los desafíos de las ciudades contemporáneas. Desde su creación, en 1988, el programa ha movilizado miles de propuestas arquitectónicas y urbanísticas en toda Europa.

En España, el Comité Nacional de EUROPAN está presidido por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y cuenta con la participación de administraciones públicas y entidades vinculadas al desarrollo urbano y territorial.

La jornada se celebrará el martes, 19 de mayo, a partir de las 19 horas, en el Salón de Actos del COACM, situado en la calle Santa Úrsula de Toledo. Al término del acto se ofrecerá un vino español para los asistentes.

