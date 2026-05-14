Lola Fernández Ochoa y Fernando Vega de Seoane, protagonistas de la primera edición del Congreso LQDVI Corporate en Sevilla

Cartuja Center CITE ha sido el espacio elegido para acoger la primera edición en la ciudad de un encuentro único en el que vivir una experiencia más allá de las estrategias, competencias y tendencias y conocer de primera mano historias de vida que no dejan indiferente a nadie Más de 300 profesionales de distintos sectores y áreas de especialización del mundo de la empresa han tenido la ocasión de conocer en persona las historias de vida que Lola Fernández Ochoa y Fernando Vega de Seoane han compartido durante la celebración la primera edición en Sevilla del Congreso LQDVI Corporate: un encuentro único que constituye una experiencia más allá de las estrategias, competencias y tendencias y escuchar testimonios que no dejan indiferente a nadie.

Cartuja Center CITE ha sido el escenario elegido en esta ocasión por la Fundación Lo Que De Verdad Importa (LQDVI) para acoger un encuentro único, al estilo de los eventos para la difusión de valores entre los jóvenes LQDVI LIVE, pero especialmente diseñado para convertirse en un punto de encuentro y crecimiento profesional a través de la difusión de valores como herramientas emocionales para fortalecer el liderazgo, descubrir a referentes que fomentan el cambio, construir una cultura de empresa sólida y reflexionar sobre la inclusión social. Fiel a su compromiso de llevar su defensa de la solidaridad, la empatía y la importancia de ayudar a los demás a todos los ámbitos, incluyendo el laboral, la Fundación LQDVI busca, además, fomentar la cohesión en las organizaciones, así como el crecimiento humano, el trabajo en equipo y la responsabilidad social.

La encargada de abrir el congreso y de poner el foco en la necesidad de concienciar sobre la importancia de la salud mental ha sido Lola Fernández Ochoa. Miembro del equipo nacional de esquí con el que participó en los Juegos Olímpicos de invierno de 1984, la hermana pequeña de la familia Fernández Ochoa dedicó su vida al deporte hasta que las lesiones le obligaron a retirarse de la competición. Desde entonces, aprendió que la mejor forma de superar las decepciones y los fracasos es compartirlos con los suyos y dejarse ayudar. Ahora, con su hermana Blanca como gran fuente de inspiración, trabaja en el desarrollo de programas de divulgación de salud mental y en el desarrollo de herramientas de apoyo y acompañamiento personal.

"Tu clan es tu fortaleza. Ojalá todas las empresas ofrezcan una oportunidad a los deportistas que se han retirado", ha revelado Lola.

A continuación, Fernando Vega de Seoane ha revelado cómo su vida quedó marcada para siempre desde enero de 2022 por culpa de un trágico accidente de esquí que le dejó en silla de ruedas. Lejos de hundirlo, Fernando se ha convertido en un ejemplo de resiliencia y de cómo sobreponerse a las adversidades. Su fuerza de voluntad y actitud positiva han logrado que afirme sentirse ahora más cerca de la felicidad que antes del accidente.

"El miedo es el cáncer emocional de nuestros tiempos. Solo tú puedes controlar lo que emocionalmente te afecta. Una sonrisa tiene un poder de atracción brutal", ha contado Fernando.

Esta primera edición del Congreso LQDVI Corporate en Sevilla cuenta con el apoyo de Fundación ITURRI, Aon, Fundación Ebro, Arvos, Club Talento, EMASESA, Fundación Lamaignere, SEYSES, City Sightseeing España, Grupo Concesur y Cartuja Center CITE, entre otras empresas colaboradoras, y contribuye a la consolidación de una iniciativa surgida en el marco de los proyectos relacionados con la difusión de valores en el mundo de los negocios que la Fundación LQDVI impulsa desde su área de Corporate.

