Atrys incorpora el PET digital de campo ampliado más avanzado actualmente en España

El nuevo equipo PET-TC digital de Atrys SIMM en Barcelona dispone de un campo de detección PET ampliado de 30 centímetros, el doble que los PET digitales convencionales. La tecnología permite detectar lesiones de menor tamaño, con mayor calidad de imagen, y reduce hasta un 50 % el tiempo de exploración y la dosis de radiación. El sistema tiene un alto impacto clínico en oncología, así como en neurología, cardiología y en el estudio de patologías infecciosas e inflamatorias Atrys Health, empresa médica especializada en servicios asistenciales de telediagnóstico, oncología, anatomía patológica y medicina nuclear, ha incorporado en su centro Atrys SIMM Irla de Barcelona el sistema PET-TC digital uMI PanVivo de United Imaging Healthcare, un equipo de última generación que se sitúa como el más avanzado actualmente en España.

Este sistema destaca por su campo de detección PET ampliado de 30 centímetros —casi el doble que el de los equipos convencionales— y por la incorporación de cristales de alta precisión, lo que permite obtener imágenes de muy alta resolución. Estas capacidades mejoran significativamente la sensibilidad diagnóstica, facilitando la detección de lesiones más pequeñas y la identificación de hallazgos que podrían pasar desapercibidos con tecnologías estándar.

Además, el equipo permite realizar exploraciones hasta un 50 % más rápidas y con una reducción también de hasta el 50 % en la dosis de radiación, mejorando así la experiencia del paciente. Esta ventaja resulta especialmente relevante en casos que requieren estudios de control o seguimiento periódico. La instalación y puesta en marcha del sistema se ha realizado con la participación de APR Salud, socio en España de United Imaging Healthcare.

"Contar con el PET digital de campo ampliado más avanzado de España permite ofrecer diagnósticos de mayor precisión, con menos exposición y en menos tiempo. Supone un salto cualitativo que refuerza la capacidad para detectar la enfermedad y optimizar la toma de decisiones clínicas en patologías complejas", afirma Isabel Roca, directora de Medicina Nuclear de Atrys.

Por su parte, Íñigo Valcaneras, Country Manager de Atrys España, destaca que "esta tecnología supone también un avance desde el punto de vista operativo, ya que permite incrementar la capacidad asistencial y reducir los tiempos de espera, acompañando así el crecimiento de la actividad".

Diagnóstico con amplio impacto clínico

El PET-TC uMI PanVivo es un equipo de diagnóstico altamente versátil, cuya aplicación clínica depende del radiofármaco utilizado. En oncología, se emplea en el diagnóstico inicial, la estadificación, el seguimiento, la detección de recidivas y la evaluación del tratamiento en distintos tipos de cáncer, especialmente pulmón, próstata y mama.

Más allá del ámbito oncológico, el equipo amplía sus aplicaciones en neurología —incluyendo enfermedades neurodegenerativas como Parkinson o Alzheimer—, así como en cardiología y en el análisis de procesos infecciosos e inflamatorios. Asimismo, permitirá el desarrollo de ensayos clínicos avanzados tanto en oncología como en neurología.

El dispositivo ya ha iniciado su actividad asistencial y realizó su primera exploración el pasado 4 de mayo. Su incorporación a la red de Atrys en Cataluña refuerza la capacidad de atención a pacientes privados, de entidades colaboradoras y hospitales.

Los estudios realizados con esta tecnología se integrarán en los comités multidisciplinares en los que participa la compañía, contribuyendo a una planificación terapéutica más precisa y personalizada para cada paciente.

Con esta incorporación, Atrys consolida su posicionamiento como referente en medicina nuclear de alta especialización, ampliando la capacidad diagnóstica disponible y avanzando hacia una atención más precisa, eficiente y centrada en el paciente.

