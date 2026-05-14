Pastrana vivirá el domingo una gran jornada deportiva: Alcarria Xtreme Race y V Reto Viaje a la Alcarria

La Plaza de la Hora se convertirá en el epicentro del deporte y del turismo activo en una jornada impulsada por el Ayuntamiento de Pastrana que unirá patrimonio, naturaleza y promoción de La Alcarria Pastrana volverá a convertirse este domingo en uno de los grandes referentes del deporte al aire libre de la provincia de Guadalajara con la celebración de una intensa jornada deportiva que tendrá como principales protagonistas a la XVI Alcarria Xtreme Race, incluida en el Circuito MTB Diputación de Guadalajara, y a la llegada del V Reto Viaje a la Alcarria.

La Plaza de la Hora, uno de los espacios monumentales más emblemáticos de Castilla-La Mancha, será el corazón de una cita que volverá a unir deporte, patrimonio, turismo y naturaleza en el incomparable entorno de la Villa Ducal.

Protagonista de la jornada será la Alcarria Xtreme Race, la prueba MTB más antigua de la provincia de Guadalajara, que se celebra en Pastrana desde el año 2005 y que, a lo largo de su trayectoria, ha sido sede del Campeonato de Castilla-La Mancha y de la Copa de España de XCM.

La prueba volverá a reunir a numerosos aficionados al MTB en un recorrido exigente y espectacular que partirá desde la Plaza de la Hora para ascender al Sagrado Corazón, uno de los miradores naturales más reconocibles del municipio, antes de adentrarse en los caminos, senderos y parajes de La Alcarria.

El trazado combinará tramos técnicos, ascensos de gran dureza y descensos rápidos y espectaculares, atravesando enclaves como Valdeconcha, el Pinar de Valdeconcha, el páramo de Los Chorrillos, la senda de Valdemartín o la subida de la senda del Olivo, antes del regreso a Pastrana por la conocida subida de La Castellana.

La organización destaca el atractivo paisajístico y técnico de una prueba que se ha consolidado como una de las grandes citas deportivas del calendario provincial y regional de mountain bike.

Las inscripciones y toda la información de la prueba pueden consultarse en la web oficial del Circuito MTB Diputación de Guadalajara: Circuito MTB Guadalajara.

La jornada deportiva tendrá también como protagonista a la llegada a Pastrana del V Reto Viaje a la Alcarria, una original experiencia deportiva y cultural inspirada en el célebre libro de Camilo José Cela, que este año conmemora el 80 aniversario del viaje del Nobel por tierras alcarreñas.

La prueba, organizada por el Club Maratón Guadalajara, reúne a un centenar de corredores distribuidos en equipos de relevos que recorren durante cuatro jornadas cerca de 200 kilómetros atravesando algunos de los pueblos más representativos de La Alcarria. La última etapa concluirá precisamente en Pastrana, donde corredores, familiares y visitantes compartirán el ambiente festivo y deportivo de la jornada.

El Ayuntamiento de Pastrana invita a vecinos y visitantes a disfrutar de un domingo en el que el deporte convivirá con el patrimonio histórico y monumental de la Villa Ducal, poniendo en valor espacios tan emblemáticos como la Plaza de la Hora, el Palacio Ducal o el conjunto histórico de la localidad.

La cita volverá a convertir a Pastrana en punto de encuentro para deportistas, aficionados y visitantes llegados de distintos puntos de la provincia y de Castilla-La Mancha, reforzando además la imagen del municipio como destino ligado al turismo activo, la cultura y la naturaleza.

