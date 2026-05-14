UNIE Universidad y Coloria presentan ‘El camino de Miki’, un nuevo proyecto de apoyo emocional dirigido a niños y niñas en hospitalización de larga duración

La iniciativa utiliza la creatividad como herramienta de acompañamiento emocional para menores en hospitalizados. El proyecto ha sido desarrollado con el asesoramiento del Aula Hospitalaria del Hospital Infantil Universitario del Niño Jesús. El acto de presentación es dirigido por Jordi Cruz, locutor del cuento En España, miles de niños y niñas atraviesan cada año procesos de hospitalización prolongada que impactan no solo en su salud, sino también en su bienestar emocional, social y educativo. Con motivo del Día del Niño Hospitalizado, que se celebra cada 13 de mayo, UNIE Universidad, perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades, y la ONG Coloria, junto con The Core School, presentan en el Campus Castellana de UNIE Universidad el proyecto ‘El camino de Miki’, un cuento que humaniza la experiencia de la hospitalización infantil.

El proyecto ha sido desarrollado con el asesoramiento del equipo del Aula Hospitalaria del Hospital Infantil Universitario del Niño Jesús, garantizando así un enfoque alineado con las necesidades reales de los menores hospitalizados y sus familias.

‘El camino de Miki’

‘El camino de Miki’ es un cuento que, a través de la metáfora, acompaña a los niños y niñas en la comprensión de sentimientos como la frustración, la incertidumbre y la superación, invitándoles a construir su propio final y a sentirse protagonistas de su historia.

El cuento narra la historia de un caballo muy activo que, tras sufrir una lesión, debe adaptarse a un entorno desconocido, generando una metáfora que permite trasladar a los niños hospitalizados sus propios sentimientos de frustración, incertidumbre y superación. Mediante las relaciones que construye en este nuevo contexto, el protagonista aprende a identificar y valorar aspectos positivos, ofreciendo un recurso útil tanto para pacientes como para sus familias y su entorno educativo.

‘El camino de Miki’ forma parte de un proyecto dirigido a apoyar emocionalmente a menores que se enfrentan a situaciones de larga hospitalización. En estos casos, la vida del menor queda suspendida en un estado de espera prolongada, fomentando sentimientos como el miedo, la incertidumbre e incluso el dolor, además de un alejamiento de sus rutinas, de su colegio, de sus amigos y de los espacios donde es posible seguir sintiéndose niño.

Conocimiento, creatividad y compromiso social

El acto de presentación, dirigido por Jordi Cruz, también locutor del cuento, reúne a representantes institucionales, profesionales del ámbito educativo y sanitario, así como estudiantes implicados en el proyecto.

En palabras de la directora de Student Experience y Relaciones Internacionales de UNIE Universidad, Marta Izquierdo, "este proyecto refleja el compromiso de la universidad con una educación que trasciende las aulas. ‘El camino de Miki’ es un ejemplo de cómo el talento y la creatividad de nuestros estudiantes pueden contribuir a mejorar la vida de las personas, especialmente en contextos de vulnerabilidad".

Por su parte, el CEO y fundador de Coloria, Pedro Vaquero, señala: "cuando un menor atraviesa una situación difícil, como es un proceso de larga hospitalización, la creatividad puede convertirse en un refugio, una forma de expresar lo que siente y de recordar que, incluso en los momentos más inciertos, sigue teniendo la capacidad de imaginar, crear y encontrar luz en su propio camino. Y eso es precisamente lo que buscamos en Coloria con proyectos como El camino de Miki".

Desde el ámbito hospitalario, el director del Aula Hospitalaria del Hospital Infantil Universitario del Niño Jesús, Miguel Pérez, subraya la importancia de este tipo de iniciativas: "acompañar emocionalmente a los menores hospitalizados es tan importante como atender su salud física. Recursos como ‘El camino de Miki’ facilitan la expresión emocional y ayudan a los niños a adaptarse mejor a su proceso hospitalario".

El acto también cuenta con una mesa redonda moderada por Sonia Escorial, responsable de la Unidad de Diversidad e Inclusión de UNIE Universidad, en la que participaron estudiantes de esta institución académica y The Core, junto a miembros de Coloria y del Aula Hospitalaria del Hospital Infantil Universitario del Niño Jesús.

Además, la presentación ofrece a los asistentes una mirada más detallada del proceso de creación artística de esta iniciativa, de la mano de sus creadores, y la proyección del cortometraje ‘El camino de Miki’, que complementa la experiencia narrativa del proyecto. El rector de UNIE Universidad, Segundo Píriz, es el responsable de clausurar este acto, destacando la importancia de impulsar iniciativas que integren conocimiento, creatividad y compromiso social, para generar un impacto positivo real en la sociedad.

Sobre UNIE Universidad

UNIE Universidad cuenta con una oferta oficial educativa amplia, diversa y mutliespecialista que está conectada con la realidad social y económica contemporánea. Dispone de más de 70 programas formativos oficiales de Grado, Doble Grado y Postgrado, englobados en 6 áreas de conocimiento más demandas: Business & Tech, Derecho y Relaciones Internacionales, Ciencia y Tecnología, Marketing y Comunicación, Educación y Salud. Como institución educativa brinda al estudiante una experiencia universitaria tanto dentro como fuera del campus, además de las herramientas y el contexto que favorecen su desarrollo enfocado hacia la realidad laboral.

UNIE Universidad forma parte de Planeta Formación y Universidades, la red internacional de educación superior de Grupo Planeta. Cuenta con veintidós instituciones educativas en España, Andorra, Francia, Italia, Norte de África, Estados Unidos y Colombia. Cada año más de 160.000 estudiantes procedentes de 100 nacionalidades distintas, se forman a través de sus escuelas de negocios, universidades, escuelas superiores especializadas y centros de formación profesional.

Sobre Coloria

Coloria es una ONG con la misión de empoderar a niños y niñas en todo el mundo, desplegando su creatividad y dándoles voz sobre temáticas sociales. Para ello utilizan los cuentos inacabados que, a través de la metáfora, introducen a los menores en temáticas sociales o relacionadas con su desarrollo personal y a los que ellos aportan su propio final, sintiéndose protagonistas reales de su propia historia.

Llevan esta experiencia creativa a familias, colegios, bibliotecas y hospitales, a países en vías de desarrollo y a menores en riesgo de exclusión social. Sus historias sin final, en forma de cortometrajes, ediciones impresas, canciones o talleres infantiles, transmiten siempre el mismo mensaje empoderador: EL FINAL LO CREAS TÚ.

