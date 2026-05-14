Pesca España y la experta en nutrición Sara Hermana destacan el poder del pescado para mejorar bienestar, energía y descanso
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Con la llegada del buen tiempo, los expertos en nutrición coinciden en la importancia de apostar por una alimentación más ligera y equilibrada. En este contexto, pescados y mariscos destacan como una de las mejores opciones para cuidarse sin renunciar al placer de comer bien
Desde Pesca España, reivindican los productos del mar como imprescindibles de la temporada estival: versátiles, ligeros, nutritivos y perfectos para acompañar un estilo de vida activo, social y lleno de energía.
Bienestar que empieza en el plato (y se nota en todo lo demás)
Como explica Sara Hermana (@shnutricion), dietista-nutricionista y embajadora de Pesca España, "la alimentación tiene un impacto directo en el bienestar, ya que nutrientes como los omega-3, el triptófano o las vitaminas del grupo B participan en la producción de neurotransmisores clave para el estado de ánimo".
En este sentido, el pescado destaca por su capacidad para nutrir el cuerpo y la mente al mismo tiempo:
Tal y como añade la experta, estos nutrientes también están relacionados con una mejor regulación del estrés y del descanso, dos factores clave para sentirse bien.
Comer mejor, dormir mejor, vivir mejor
Según Sara Hermana, nutrientes como el omega-3, el magnesio o el triptófano favorecen la producción de serotonina y melatonina, ayudando a mejorar la calidad del sueño y la sensación de descanso.
Además, su consumo habitual se asocia con:
Tataki de atún y lubina con salsa de cítricos
Preparación:
Hojaldre de sardinas
Preparación:
Como explica Sara Hermana (@shnutricion), dietista-nutricionista y embajadora de Pesca España, "la alimentación tiene un impacto directo en el bienestar, ya que nutrientes como los omega-3, el triptófano o las vitaminas del grupo B participan en la producción de neurotransmisores clave para el estado de ánimo".
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Por su parte, el CEO y fundador de Coloria, Pedro Vaquero, señala: "cuando un menor atraviesa una situación difícil, como es un proceso de larga hospitalización, la creatividad puede convertirse en un refugio, una forma de expresar lo que siente y de recordar que, incluso en los momentos más inciertos, sigue teniendo la capacidad de imaginar, crear y encontrar luz en su propio camino.