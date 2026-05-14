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Pesca España y la experta en nutrición Sara Hermana destacan el poder del pescado para mejorar bienestar, energía y descanso

Comunicae
jueves, 14 de mayo de 2026, 16:16 h (CET)
Con la llegada del buen tiempo, los expertos en nutrición coinciden en la importancia de apostar por una alimentación más ligera y equilibrada. En este contexto, pescados y mariscos destacan como una de las mejores opciones para cuidarse sin renunciar al placer de comer bien

Desde Pesca España, reivindican los productos del mar como imprescindibles de la temporada estival: versátiles, ligeros, nutritivos y perfectos para acompañar un estilo de vida activo, social y lleno de energía.


Bienestar que empieza en el plato (y se nota en todo lo demás)
Más allá de su ligereza digestiva, los productos del mar tienen un impacto directo en cómo sentirse cada día.


Como explica Sara Hermana (@shnutricion), dietista-nutricionista y embajadora de Pesca España, "la alimentación tiene un impacto directo en el bienestar, ya que nutrientes como los omega-3, el triptófano o las vitaminas del grupo B participan en la producción de neurotransmisores clave para el estado de ánimo".


En este sentido, el pescado destaca por su capacidad para nutrir el cuerpo y la mente al mismo tiempo:


  • Sus proteínas de alta calidad favorecen digestiones más ligeras.
  • Los omega-3 contribuyen al equilibrio del sistema nervioso.
  • Y su perfil nutricional completo ayuda a mantener energía estable durante el día.

Tal y como añade la experta, estos nutrientes también están relacionados con una mejor regulación del estrés y del descanso, dos factores clave para sentirse bien.


Comer mejor, dormir mejor, vivir mejor
Los beneficios de los productos del mar van mucho más allá del momento de la comida.


Según Sara Hermana, nutrientes como el omega-3, el magnesio o el triptófano favorecen la producción de serotonina y melatonina, ayudando a mejorar la calidad del sueño y la sensación de descanso.


Además, su consumo habitual se asocia con:


  • Mejor función cognitiva y concentración.
  • Apoyo a la salud cardiovascular.
  • Refuerzo del sistema inmune.
  • Y una mayor sensación de bienestar general.

Tataki de atún y lubina con salsa de cítricos
Ingredientes: lubina salvaje, atún, mango, pepino, limón, lima, naranja, miel y cilantro.


Preparación:


  • Cortar ambos pescados en tiras finas y reservar en frío.
  • Cortar el mango y el pepino en daditos pequeños.
  • Mezclar el zumo de una lima, un limón y una naranja.
  • Emplatar el pescado junto con el mango y el pepino y aliñar con la mezcla de cítricos.

Hojaldre de sardinas
Ingredientes: masa de hojaldre, sardinas, cebollas y limón.


Preparación:


  • Extender la masa de hojaldre y pinchar la base.
  • Caramelizar la cebolla a fuego lento con aceite de oliva y reservar.
  • Colocar la cebolla sobre el hojaldre y añadir las sardinas.
  • Aliñar con zumo de limón, aceite de oliva y pimienta.
  • Hornear a 180 ºC durante 15–20 minutos hasta que esté dorado.

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