XCharge: almacenamiento energético distribuido, nuevo aliado para la electromovilidad en España
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El 75% de los nudos de la red de transporte española ya no tienen capacidad disponible para nueva demanda, según el primer mapa publicado por Red Eléctrica en febrero de 2026. Los plazos de refuerzo de red para nuevos puntos de suministro pueden alcanzar los 80 días en entornos que requieren obras de infraestructura, según el Real Decreto aprobado por el Gobierno en noviembre de 2025
España se enfrenta a una paradoja energética: la transición hacia la movilidad eléctrica se está acelerando -con más de 53.400 puntos de recarga públicos ya en funcionamiento y una demanda creciente en los sectores de logística, flotas y retail-, pero la red eléctrica local no siempre puede seguir ese ritmo.
"En esa brecha entre la demanda actual y la infraestructura del futuro, el almacenamiento distribuido emerge como solución inteligente, siendo actualmente la respuesta más rápida y económica frente al incremento de carga ultrarrápida para el transporte y las nuevas necesidades de potencia cerca del consumo", apunta Javier Lázaro, Director de Ventas de XCharge Europe.
Red Eléctrica publicó en febrero de 2026 su primer mapa de capacidad de acceso de la demanda a los nudos de la red de transporte, que revela el alcance del problema: sólo uno de cada cuatro nudos (el 25% del total) tienen margen disponible para nueva demanda. El cuello de botella no está en la generación, sino en la última milla eléctrica.
Solución práctica
Frente a ese escenario, el almacenamiento distribuido actúa como un regulador de tensión entre la red existente y la nueva demanda. Al almacenar energía en horas valle y liberarla en los momentos de mayor consumo, reduce los picos de demanda eléctrica que obligan a reforzar instalaciones, permite habilitar servicios de recarga rápida con conexiones convencionales y aplaza o evita inversiones en ampliación de red.
XCharge ha llevado al mercado ese enfoque con soluciones como GridLink, que ofrece hasta 200 kW de potencia de salida con tan solo 44 kW de entrada de red, mediante una batería integrada de 215 kWh ampliable a 430 kWh. El sistema puede además incorporar generación solar directa y operar de forma autónoma ante interrupciones de suministro, convirtiéndose tanto en un recurso de resiliencia local como en un acelerador del despliegue.
Igualmente, el reciente anuncio de la primera planta de ensamblaje de XCharge en Europa ubicada en Silla (Valencia), refleja esta creciente demanda produciendo en España estaciones de recarga de alta potencia y sistemas de almacenamiento para el mercado europeo, adaptando las configuraciones a las especificidades de la red española.
El almacenamiento energético avanza con fuerza en España, pero el impulso actual sigue muy concentrado en proyectos a gran escala: el MITECO ha adjudicado 818,3 millones de euros a 126 iniciativas que añadirán 2,2 GW de potencia y 9,4 GWh de capacidad antes de 2029.
"Aunque se trata de una apuesta inequívoca de las instituciones por el sector, la mayor parte del esfuerzo inversor sigue concentrado en el segmento utility. El verdadero problema no es si hay suficiente electricidad en España, sino si la red local puede entregarla donde y cuando se necesita. Y el almacenamiento distribuido, orientado a la demanda y a la estabilización de la red local, constituye una gran oportunidad para acelerar la electromovilidad", concluye Lázaro.
Como explica Sara Hermana (@shnutricion), dietista-nutricionista y embajadora de Pesca España, "la alimentación tiene un impacto directo en el bienestar, ya que nutrientes como los omega-3, el triptófano o las vitaminas del grupo B participan en la producción de neurotransmisores clave para el estado de ánimo".
La gama 2026 amplía las experiencias avanzadas de imagen y entretenimiento en distintos modelos de televisores Samsung, incorporando tecnologías como Vision AI Companion y pantallas antirreflejos para llegar a más usuarios Samsung Electronics ha presentado en España su gama de televisores 2026, que incluye modelos premium Micro RGB, OLED, Neo QLED y The Frame, además de opciones Mini LED y Crystal UHD para un público más amplio.
Por su parte, el CEO y fundador de Coloria, Pedro Vaquero, señala: "cuando un menor atraviesa una situación difícil, como es un proceso de larga hospitalización, la creatividad puede convertirse en un refugio, una forma de expresar lo que siente y de recordar que, incluso en los momentos más inciertos, sigue teniendo la capacidad de imaginar, crear y encontrar luz en su propio camino.