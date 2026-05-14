Los pozos recuperan protagonismo como patrimonio hídrico y recurso esencial

Pozos Extremeños se hace eco de la información lanzada por el Periódico de Ibiza sobre la nueva publicación acerca de los pozos de Jesus y la importancia de los pozos Pozos Extremeños, empresa extremeña dedicada a las legalizaciones de pozos en Extremadura y especialistas en perforaciones en Mérida, se hace eco de la información lanzada por el periódico de Ibiza sobre la próxima publicación de un nuevo volumen dedicado al patrimonio hídrico de Jesús, en Ibiza, una obra centrada en la documentación de pozos, fuentes y enclaves vinculados históricamente al uso del agua.

La noticia pone de relieve el valor cultural, social y territorial que han tenido los puntos de agua a lo largo del tiempo. Más allá de su función práctica, los pozos y fuentes han sido elementos esenciales para la vida en entornos rurales, agrícolas y urbanos, actuando como lugares de abastecimiento, encuentro y organización del paisaje. Su estudio y conservación permiten comprender mejor la relación entre las comunidades y el agua, especialmente en territorios donde este recurso ha condicionado la actividad económica, la agricultura y la forma de habitar el entorno.

Este tipo de iniciativas contribuyen a reforzar la conciencia sobre la importancia de los recursos hídricos y sobre la necesidad de actuar con responsabilidad cuando se trabaja con captaciones de agua. En Extremadura, como en otros territorios, los pozos siguen teniendo un papel relevante para explotaciones agrícolas, fincas, viviendas aisladas y proyectos que requieren acceso a agua subterránea. Por ello, contar con asesoramiento técnico especializado es fundamental tanto en nuevas perforaciones como en procesos de regularización.

La legalización de pozos es un paso clave para garantizar que las captaciones cumplen con la normativa vigente y que su uso se realiza de forma segura y ordenada. Esta gestión ayuda a evitar problemas administrativos, favorece un aprovechamiento más controlado del recurso y permite disponer de documentación adecuada ante los organismos competentes.

La tradición ligada al agua debe convivir con una planificación moderna y rigurosa. La recuperación de la memoria de los antiguos pozos y fuentes demuestra la importancia histórica de estos elementos, mientras que los trabajos actuales de perforación, mantenimiento y legalización permiten asegurar su uso conforme a las necesidades presentes y futuras.

