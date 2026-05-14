El nuevo impulso de la publicidad exterior como canal estratégico para las empresas
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Publi Antón se hace eco de la información lanzada por El Publicista sobre las jornadas dedicadas a la publicidad exterior y a la creatividad, la medición de resultados y la adaptación a nuevos formatos
Publi Antón Exterior, una empresa dedicada a publicitar soportes publicitarios para empresas en Crevillente y publicidad exterior en Crevillente, se hace eco de la información lanzada sobre las XXXIII Jornadas de Publicidad Exterior, celebradas en Granada, donde se ha puesto de manifiesto el buen momento que atraviesa este medio y su evolución hacia modelos más creativos, medibles y orientados a resultados.
La noticia refleja cómo la publicidad exterior está viviendo una etapa de transformación en la que ya no basta con ocupar un espacio visible. Las marcas buscan soportes capaces de generar atención real, integrarse en el día a día de las personas y aportar notoriedad en contextos urbanos y de tránsito. En este escenario, los formatos exteriores siguen ganando relevancia por su capacidad para conectar con el público en espacios físicos, de forma directa y sin depender exclusivamente del entorno digital.
Uno de los grandes valores de este tipo de comunicación es su presencia constante. Monopostes, vallas, soportes propios y otros formatos de exterior permiten a las empresas reforzar su imagen, mejorar el recuerdo de marca y estar presentes en zonas estratégicas para su actividad. Esta visibilidad resulta especialmente importante para negocios que desean consolidarse en su área de influencia, captar nuevos clientes o reforzar campañas comerciales en momentos concretos del año.
La evolución del sector también apunta hacia una mayor profesionalización. La creatividad, la ubicación, la planificación y la medición se han convertido en factores esenciales para que una campaña exterior funcione de forma eficaz. Ya no se trata únicamente de lanzar un mensaje, sino de diseñarlo para que dialogue con el entorno, sea fácil de recordar y responda a objetivos concretos de comunicación.
La publicidad exterior continúa siendo un medio muy valioso para empresas locales, comercios, marcas de servicios y negocios que necesitan ganar presencia en su territorio. En un contexto cada vez más competitivo, contar con soportes bien situados y con una estrategia clara puede marcar la diferencia entre pasar desapercibido o formar parte del paisaje cotidiano de los potenciales clientes.
La consolidación de la publicidad exterior como canal estratégico confirma que la calle sigue siendo un espacio fundamental para comunicar, generar confianza y acercar las marcas a las personas.
Como explica Sara Hermana (@shnutricion), dietista-nutricionista y embajadora de Pesca España, "la alimentación tiene un impacto directo en el bienestar, ya que nutrientes como los omega-3, el triptófano o las vitaminas del grupo B participan en la producción de neurotransmisores clave para el estado de ánimo".
La gama 2026 amplía las experiencias avanzadas de imagen y entretenimiento en distintos modelos de televisores Samsung, incorporando tecnologías como Vision AI Companion y pantallas antirreflejos para llegar a más usuarios Samsung Electronics ha presentado en España su gama de televisores 2026, que incluye modelos premium Micro RGB, OLED, Neo QLED y The Frame, además de opciones Mini LED y Crystal UHD para un público más amplio.
Por su parte, el CEO y fundador de Coloria, Pedro Vaquero, señala: "cuando un menor atraviesa una situación difícil, como es un proceso de larga hospitalización, la creatividad puede convertirse en un refugio, una forma de expresar lo que siente y de recordar que, incluso en los momentos más inciertos, sigue teniendo la capacidad de imaginar, crear y encontrar luz en su propio camino.