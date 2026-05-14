Cómo transformar cualquier puerta en un acceso inteligente y conectado con Raixer

Las puertas siguen siendo las mismas. Lo que ha cambiado es la manera de entrar. El gesto cotidiano de buscar llaves en el bolsillo, llamar al telefonillo o esperar a alguien para abrir un portal empieza a quedarse atrás frente a una tecnología que convierte cualquier acceso en una experiencia mucho más ágil y conectada.

Raixer ha llevado esa transformación al terreno real con una propuesta capaz de conectar puertas, portales y garajes a internet sin obras complejas ni cambios en la instalación existente. Su sistema de cerradura inteligente permite gestionar accesos desde el móvil, asignar permisos temporales y controlar aperturas en tiempo real.

Todo ello con una instalación sencilla, compatible con cualquier telefonillo con botón físico y diseñada para adaptarse a viviendas, oficinas, comunidades y alojamientos turísticos.

Cuando abrir una puerta deja de depender de una llave La propuesta de Raixer parte de una idea sencilla: transformar cualquier acceso físico en un sistema conectado, flexible y controlable desde cualquier lugar. A través de una plataforma integrada, los usuarios pueden decidir quién entra, cuándo puede hacerlo y mediante qué método, manteniendo además un registro completo de cada apertura.

El sistema combina identificación, autorización y apertura automática en cuestión de segundos, permitiendo gestionar accesos sin necesidad de sustituir cerraduras tradicionales ni modificar elementos comunitarios. La instalación se realiza dentro de la vivienda y funciona con cualquier telefonillo o videoportero con botón físico.

Entre las funcionalidades más destacadas se encuentran:

-Apertura mediante llamada perdida

-Códigos QR temporales o permanentes

-Gestión remota desde aplicación móvil y web

-Acceso automático al timbrar

-Integración con Alexa y Google Assistant

-Historial detallado de accesos y aperturas

“Las personas no buscan únicamente tecnología; buscan entrar en casa, en la oficina o en el garaje de una forma más cómoda, rápida y natural”, señalan desde Raixer. “La innovación real aparece cuando la tecnología desaparece y todo simplemente funciona”.

Un único sistema para viviendas, garajes, oficinas y alojamientos turísticos La versatilidad del sistema ha permitido que la tecnología de Raixer se adapte a contextos muy distintos. Desde viviendas particulares hasta coworkings o apartamentos turísticos, la plataforma facilita la gestión remota de accesos sin depender de llaves físicas, mandos o entregas presenciales.

En el sector turístico, por ejemplo, el sistema permite organizar llegadas autónomas mediante enlaces, códigos o llamadas telefónicas, incluso aunque los huéspedes no dispongan de internet en el móvil. Además, la integración con plataformas PMS agiliza procesos como el check-in, el control de accesos o la gestión de entradas temporales para mantenimiento y limpieza.

La seguridad también forma parte esencial del desarrollo tecnológico de la compañía. El sistema utiliza cifrado de extremo a extremo, almacenamiento en servidores europeos y revocación inmediata de permisos. A ello se suma la posibilidad de mantener el uso de llaves físicas y el funcionamiento operativo incluso sin conexión a internet.

Diseñados y fabricados en España, los dispositivos de Raixer impulsan una nueva forma de relacionarse con los accesos cotidianos: más inteligente, más conectada y alineada con las necesidades reales de hogares y negocios actuales.

