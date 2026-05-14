Miguel España Muñoz recibe el Premio ANICE 2025 a la Trayectoria Empresarial

Fundador de Miguel España e Hijos, ha sido reconocido con este galardón por años de dedicación al sector cárnico, convirtiéndose en una de las figuras empresariales más destacadas de la industria de jamones y embutidos en España. La compañía toledana, fundada en 1986, hoy exporta sus productos a más de 70 países, generando más de 210 empleos directos y convirtiéndose en uno de los grandes referentes internacionales del sector español Miguel España Muñoz, fundador de Miguel España e Hijos, ha sido distinguido con el Premio ANICE 2025 a la Trayectoria Empresarial. La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE) ha valorado especialmente su trayectoria ejemplar de más de cinco décadas en el sector cárnico, su contribución al desarrollo y modernización de la industria española, su impulso al sector ibérico y a la internacionalización de los productos cárnicos españoles, así como su compromiso con el empleo, el medio rural y el asociacionismo empresarial.

"Recibo este premio con enorme gratitud y emoción". "Cuando miro atrás y recuerdo tantos años de trabajo, sacrificio y dedicación, me doy da cuenta de la suerte que he tenido de contar con una familia que siempre me ha apoyado y un equipo extraordinario que nos ha ayudado a llegar hasta aquí y han sido fundamentales en este camino", ha señalado Miguel España Muñoz.

"Este premio también pertenece a todas las personas que forman parte del sector cárnico español, un sector que ha sabido evolucionar, innovar y llevar nuestros productos y nuestra tradición a todo el mundo sin perder nunca nuestras raíces", ha añadido.

Este reconocimiento llega además en un año especialmente significativo para la compañía, que celebra 40 años de historia empresarial, consolidada hoy como una referencia nacional e internacional dentro de la industria cárnica y ejemplo de crecimiento sostenido desde el medio rural.

Miguel España comenzó a trabajar siendo apenas un niño, iniciándose en el ámbito laboral a los 11 años en pequeños comercios de Torrijos. Con tan solo 14 años entró en el sector cárnico en una fábrica de jamones de Navidul, donde aprendió el oficio desde la base y comenzó una trayectoria marcada por el sacrificio, la constancia y la pasión por el trabajo bien hecho.

Posteriormente desarrolló su carrera en empresas y mataderos de referencia como Industrias Cárnicas Cabo, Jamones Pelegrín y el matadero leridano L’Agudana, donde fue adquiriendo experiencia, conocimientos técnicos y responsabilidades de gestión que terminarían siendo clave en su futuro empresarial.

En 1986, tras más de tres décadas vinculadas al sector, fundó Embutidos y Jamones España e Hijos, un proyecto familiar que comenzó con unas instalaciones de apenas 1.200 metros cuadrados y una producción limitada, pero con una visión muy clara basada en la calidad, la tradición y la mejora continua.

A lo largo de los años, la compañía ha experimentado una importante expansión hasta contar actualmente con modernas instalaciones de producción, secaderos, centro logístico y planta de empaquetado, incorporando tecnología avanzada y sistemas de control que garantizan los máximos estándares de calidad y seguridad alimentaria. La empresa dispone además de certificaciones internacionales como BRC, IFS e ISO, consolidando su posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales.

La apuesta por la innovación y la internacionalización ha sido una constante en la evolución de la empresa. En 1995 comenzó su actividad exportadora y, actualmente, sus productos están presentes en más de 70 países de los cinco continentes, convirtiéndose en uno de los grandes embajadores internacionales del sector cárnico español y de los productos ibéricos de calidad.

El crecimiento empresarial también ha tenido un fuerte impacto en el entorno rural y económico de la comarca. Hoy, el grupo empresarial genera más de 210 puestos de trabajo directos, además de una importante actividad indirecta vinculada a proveedores, ganaderías, mataderos, distribuidores y empresas auxiliares, contribuyendo de forma decisiva a la creación de empleo y al desarrollo económico y social de la zona.

Además de su faceta empresarial, Miguel España ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo institucional del sector cárnico. Desde 2005 ocupa la presidencia de la Asociación Provincial de Industrias Cárnicas de Toledo, y durante años ha participado activamente en organismos empresariales y sectoriales como la Cámara de Comercio de Toledo, CECAM y la junta directiva de ASICI.

Con este reconocimiento, ANICE pone en valor la trayectoria de uno de los empresarios que más ha contribuido al desarrollo, modernización e internacionalización de la industria cárnica española, así como al fortalecimiento del sector ibérico y del tejido empresarial del medio rural.

Sobre Miguel España e Hijos

Desde hace más de tres décadas, Miguel España e Hijos ofrece a sus clientes embutidos y jamones de máxima calidad, lo que ha hecho que la empresa se consolide como una de las compañías cárnicas españolas con mayor proyección de cara al futuro. Embutidos España basa el éxito en nuevos productos y sus innovadoras prestaciones que les hacen destacarse de la competencia. Este es el resultado de las importantes inversiones realizadas para la mejora del proceso de producción, que ha incorporado tecnología de última generación en el envasado de productos.

