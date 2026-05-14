La Red Medieval convoca su VI Concurso de Fotografía en Instagram para promocionar el patrimonio histórico
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El certamen premiará las mejores imágenes tomadas en las ocho localidades de la Red y repartirá estancias turísticas y lotes gastronómicos entre los participantes
La Red de Ciudades y Villas Medievales ha convocado la sexta edición de su Concurso de Fotografía en Instagram #concursoFotoRed, una iniciativa que busca promocionar el patrimonio histórico, monumental y paisajístico de las localidades que integran la asociación a través de las redes sociales y de la creatividad de vecinos y visitantes.
El certamen se desarrollará entre el 17 de mayo y el 14 de junio y permitirá participar con fotografías tomadas en cualquiera de las villas integrantes de la Red: Almazán, Estella-Lizarra, Hondarribia, Laguardia, Marvão, Santo Domingo de la Calzada, Sigüenza y Valencia de Alcántara.
Para participar será necesario seguir la cuenta oficial @villasmedievales en Instagram, publicar una fotografía indicando el lugar donde ha sido tomada y utilizar el hashtag #concursoFotoRed. Cada usuario podrá presentar un máximo de tres imágenes y deberá etiquetar además a @villasmedievales en la publicación. Las fotografías deberán corresponder a elementos patrimoniales o paisajísticos de las villas medievales y no podrán incluir selfies, firmas ni logotipos.
Un concurso para promocionar el patrimonio medieval en redes sociales
Tras el cierre del plazo de participación, un jurado profesional seleccionará siete fotografías finalistas, que serán publicadas en Instagram entre el 22 de junio y el 5 de julio para que el público pueda votar mediante "Me Gusta". La imagen que obtenga mayor apoyo será la ganadora del concurso.
Premios turísticos y gastronómicos
Además, el segundo y tercer premio recibirán lotes de productos eno-gastronómicos representativos de las distintas localidades integrantes de la asociación, con propuestas como miel artesanal, vino, aceite, conservas o dulces tradicionales.
La Red de Ciudades y Villas Medievales anima tanto a vecinos como a visitantes y aficionados a la fotografía a participar en esta nueva edición del concurso y a compartir, a través de Instagram, nuevas miradas sobre algunos de los conjuntos históricos más singulares de España y Portugal.
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